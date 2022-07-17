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Как подростки из Казахстана становятся профессиональными киберспортсменами и что их объединяет
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15.07.2022

Как подростки из Казахстана становятся профессиональными киберспортсменами и что их объединяет

Делимся тремя историями молодых людей, которые уже выбрали профессию киберспортсмена и развиваются в ней.


Алимжан watson’ Исламбеков, 20 лет, город — Караганда, профессиональный киберспортсмен, член команды Hellraisers, @watsondoto

Алимжан watson’ Исламбеков

О себе

Я увлекаюсь играми с детства. Брат играл в Warcraft, и я тоже втянулся. Начал с Dota, затем перешел на Dota 2, которая нравится мне больше всего.

О киберспорте

Киберспорт нравится мне тем, что дает возможность много путешествовать, знакомиться с невероятными интересными людьми, заводить новых друзей.

Я играю, чтобы стать лучшим и выиграть The International.

В моем городе мало кто играет в Dota 2, но в других городах Казахстана проходит много мероприятий, где можно завести новых друзей и получить опыт на LAN-турнирах.

Недавно я был на буткемпе в Сербии, где тренировался и играл за второй дивизион Европы. К сентябрю буду готовиться к квалификациям на The International 2022.

Топ игр

Рекомендую играть в Dota 2 и CS:GO.

Алдияр melvin Молдабеков, 20 лет, город — Караганда, член сборной Казахстана по Dota 2, @melvinjke

Алдияр melvin Молдабеков

О себе

Я увлекаюсь играми с пятого класса. Кроме Dota 2, мне нравятся Apex Legends и CS:GO. Apex интересна жанром и динамикой, а CS — это классика.

О киберспорте

В компьютерных играх меня привлекает большое комьюнити, общение, знакомства с крутыми людьми и познание нового.

В моем городе киберспорт развит не так хорошо, как в Алматы, Шымкенте и Астане. Но сообщество в Казахстане и в мире огромное. Нас объединяют различные дисциплины и турниры, которые проводят в разных странах. Приятно видеть, как развивается киберспорт в Казахстане, и быть частью этого.

В ближайшее время я хочу попасть в хорошую команду и выступать на крупных зарубежных турнирах.

Топ игр

Мой топ 3 компьютерных игр: Apex, Minecraft, Monopoly.

Алишер Масакбай, 18 лет, город — Астана, киберспортсмен, ex-champion Кубка Республики Казахстана по дисциплине CS:GO, @massakbay_a

Алишер Масакбай

О себе

Я давно играю в компьютерные игры. Как и у многих игроков, причиной стал родной брат. В раннем возрасте он играл в видеоигры, а я, наблюдая со стороны, тоже хотел играть. Но компьютер был один, поэтому оставалось только смотреть.

Теперь я играю в CS:GO и время от времени в Dota 2.

О киберспорте

Я еще не прочувствовал всю атмосферу киберспортивной культуры. Но у меня всегда была мечта — поднять флаг Казахстана и показать на весь мир, что и у нас есть хорошие кадры.

В Казахстане много игроков. Большинство из них заходят в игру, чтобы убить время. И это большая проблема. Знаю людей, которые могут часами сидеть в интернет-кафе и компьютерных клубах. Не рекомендую играть без цели.

В планах — выйти на новый уровень, за рамки Казахстана.

Топ игр

Я редко играю в другие игры. Но советую правильно использовать свое время, не играть просто так. Развивайтесь, расширяйте кругозор и критическое мышление. Это один из ключевых скиллов в видеоиграх.

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#дети #киберспорт #спорт #подростки #видеоигры
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.