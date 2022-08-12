Подростки и бизнес. Почему школьники создают свои проекты и как это помогает им в жизни

Поговорили с подростками из Казахстана и Узбекистана и узнали, как они совмещают учебу и работу над собственным бизнесом.





@baitukaeva.nuri



Нуриля Байтукаева, 16 лет, город — Алматы, основательница @dipsy.kz

О себе

Мы вместе с сестрой открыли бизнес в 2020 году. Предлагаем клиентам клубнику в шоколаде.

Мне нравится ниша, в которой мы работаем. Приятно дарить людям положительные эмоции.

О бизнесе

Мне нравится заниматься бизнесом. Мы работаем, каждый день учимся чему-то новому, развиваемся в разных сферах. За период существования Dipsy я приобрела огромный опыт. Теперь знаю, как сориентироваться и выйти из сложных ситуаций, как продвигать страницу в Instagram и искать новых клиентов.

Мне нравится ниша, в которой мы работаем



Сообщество молодых предпринимателей в нашем городе не такое крупное и масштабное. Подростков, занимающихся бизнесом, объединяет то, что каждый хочет помогать родителям финансами, быть самостоятельным, учиться быть взрослым, развиваться и становиться более умным, подготовить фундамент во взрослую жизнь.

Молодые предприниматели, на которых я рекомендую обратить внимание:

— Ануар, @anior_kz, делает крутые работы из дерева. Несмотря на жизненные сложности, открыл магазин и успешно ведет бизнес

— Карина Мингалеева готовит печеньки и различные вкусняшки, чтобы заработать себе на лечение. Карина достойна огромного уважения

— Бек, @be_hoodie — мой друг. Он выпускает качественные худи.

Бехруз Фахриддинов, 14 лет, город — Ташкент, основатель @zarda.uz, @b_fakhriddinov

О себе

В начале лета я занялся бизнесом. В голову пришла идея заниматься одеждой.

О бизнесе

Раньше я часто заказывал одежду из интернет-магазинов, но хотелось открыть магазин с подобным ассортиментом в своем городе. В один из дней я обратился к знакомому, который поделился полезной и ценной информацией о том, как заказывать вещи из Китая через разные приложения.

Сначала было трудно. Возникали разные проблемы. Например, трудности с китайскими сайтами, так как там все на иностранном языке, который я не знаю. Еще были сложности с набором аудитории.

Я учился выкладывать фотографии и оформлять профиль. Нужно было научиться делать скрины с продукцией, правильно все обрезать, отбирать качественный товар, переводить юани в сумы, придумывать описание к фотографиям. Теперь я привык к такой рутине и хорошо зарабатываю.

Я привык к такой рутине и хорошо зарабатываю

Мне нравится беседовать с людьми, доставлять заказы. Самое главное — найти хорошего поставщика и регулярно покупать рекламу у блогеров. Мой магазин пока не так быстро развивается, потому что не всегда есть средства на рекламу. Родители меня поддерживают и помогают.

Будущим бизнесменам рекомендую пройти обучение, чтобы избежать ошибок. Например, можно пройти курсы, где рассказывают, как лучше всего заказывать вещи из Китая, как открыть интернет-магазин и многое другое.

Молодые предприниматели, на которых я рекомендую обратить внимание — Дониера. Это основатель онлайн-магазина, который продает футболки. У них в Instagram больше 5000 подписчиков. Основатель часто покупает рекламу, поэтому магазин быстро развивается. Ему тоже 14 лет.

Галия Атабаева, 18 лет, город — Нур-Султан, основательница @alofteen, @a_g_zan

О себе

Я учусь в Казахской Национальной Академии Хореографии по профилю «Арт-менеджмент».

Предпринимательством увлекаюсь с 14 лет. Сначала продавала книжки для детей на olx.kz. Тогда заработок составлял около 10 000 тенге в неделю.

В 16 лет открыла магазин Alofteen по продаже светодиодных лент. Ниша была совершенно новой для меня. Магазин работал до февраля этого года. Далее я продала его, так как хотела углубиться в профессию.

О бизнесе

Больше всего мне нравятся ниши по продаже товаров для декора. Мне нравится своими руками упаковывать товар, писать на открытках приятные пожелания покупателям.

Бизнес дает возможность быть независимым как в материальном плане, так и в образе мышления. Когда пришла в эту сферу, заметила, что оставила такие привычки, как сплетни и зависть. В предпринимательстве идет борьба с самим с собой. Ты постоянно повышаешь планку, выходишь за рамки, придумываешь что-то новое и креативное.

В нашем городе есть множество обучающих курсов для молодых предпринимателей. Какое-то время я была куратором в «Атамекен Академии», @ozger.is_. Это бизнес-инкубатор для школьников и молодых ребят в возрасте от 14 до 19 лет.

Школьников, которые занимаются бизнесом, объединяет неординарное мышление и любовь к свободе. Меня вдохновляют люди, которые мыслят нестандартно.

Молодые предприниматели, на которых я рекомендую обратить внимание

Из молодых бизнесменов в нашем городе я знаю Асылжан, основательницу @fancy.Bayer. Еще в Казахстане отмечу основательницу @dream.shop.store — Асемай.