Подростки из Центральной Азии о любви к мобильным играм и сообществе киберспортсменов

Поговорили с подростками, которые играют в мобильные игры и узнали, что их вдохновляет и мотивирует.





Жанболат Алимбеков, 17 лет, город — Алматы





О себе

Четыре года назад друзья посоветовали мне игру Free Fire. Я ей увлекся. Благодаря своему хобби познакомился с большим количеством людей и нашел работу.

О мобильных играх

Киберспортивная культура интересная. Привлекает тем, что если усердно трудишься и тренируешься, можешь стать лучшим.

Благодаря кланам и объединениям в гильдии мы часто общаемся с другими игроками.

В планах — участие и организация киберспортивных турниров. Создание интересного и полезного контента.

Топ-3 любимых игр:

Мобильные игры, которые я рекомендую: Free Fire, PUBG и Call of Duty.

Рустам Петров, 11 лет, город — Душанбе, YouTube

О себе

Я учусь в пятом классе и веду канал на YouTube.

Мобильными играми увлекаюсь с шести лет. Все началось с Minecraft. Мне нравятся казуальные и познавательные игры.

О мобильных играх

Мне нравится, что я могу играть на разных серверах, общаться с людьми из множества стран, узнавать что-то новое. Это увлекательно.

В нашей стране любят Clash of Clans. Топ-200 кланов по 50 игроков всегда максимально забиты, а за первые позиции в рейтинге идет активная борьба.

Топ-3 любимых игр:

— Minecraft

— Geometry Dash

— Clash of Clans.

Курал Ерасыл, 15 лет, город — Астана, @mergench1ck

О себе

Я занимаюсь футболом и играю в мобильные игры. Больше всего мне нравится PUBG. В планах — добиться больших высот в этом направлении.

О мобильных играх

В играх вырабатывается хорошая дисциплина. Ты учишься работать в команде, развиваешь навыки концентрации на достижении целей.

В нашем городе много талантливых игроков, но сам киберспорт в стране пока развит плохо. При этом часто проводятся турниры с хорошими призовыми.

После окончания учебы я бы хотел посвятить себя киберспорту.

Топ-3 любимых игр:

— Standoff 2

— PUBG mobile

— Brawl Stars.

Айбек Шарипов, 17 лет, город — Нур-Султан, @lucci_pubgm

О себе

Я увлекаюсь мобильными играми с детства. С того момента, как мне купили смартфон. В PUBG Mobile играю с выхода первой китайской версии. Любимых игр у меня нет, а PUBG Mobile уже стала для меня работой. Выступаю на профессиональном уровне за команду Konina Power. В этом году окончил школу.

О киберспорте

Киберспорт привлекает духом соперничества, как и любой спорт. Нравится, что всегда нужно развиваться, находить какие-то лазейки, самосовершенствоваться, чтобы достигать новых высот.

В нашей стране в PUBG Mobile играет или играл почти каждый молодой человек. Многие просят меня научить играть и их, так как я профессиональный игрок. Есть несколько киберспортивных организаций, которые развивают индустрию, например, Pinger.Pro. Радует, что, будучи школьником, уже можно развиваться в этом направлении и добиваться успехов.

Топ-3 мобильных игр, которые я рекомендую:

— PUBG mobile

— apex legends mobile

— NBA2k.