Бизнес-кейс. Как создают и развивают бизнес предприниматели из Центральной Азии

Делимся интересными кейсами от предпринимателей из Центральной Азии.





Бизнес-кейс. Глеб Штрайб об опыте релокации компании в Казахстан и работе с МФЦА

Глеб Штрайб, 36 лет, основатель Blackfort Capital





Основная идея нашего бизнеса — предоставление информации инвесторам, которая приведет их к выгодному вложению капитала.

Компания зарегистрирована в Казахстане с 2019 года и полностью прошла организационную фазу. Выбор города был сделан в пользу столицы ввиду наличия там МФЦА. Необходимую информацию мы находили как в открытых источниках в интернете, так и получали напрямую от друзей и знакомых, работавших в Финансовом Центре.

Мы столкнулись с нехваткой офисов на территории МФЦА и необходимостью самостоятельно заниматься поиском помещения. Но задача была оперативно решена локальным директором.

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Бизнес-кейс. Денис Саттаров о том, как находить клиентов среди крупных компаний в США, Южной Корее и Германии

Денис Саттаров, 38 лет, город — Алматы, сооснователь, директор по развитию бизнеса Mastersky Group, @denis.sattarov

Наша компания занимается разработкой и производством устройств самообслуживания — Self-Service. Мы с партнером работаем в этой сфере с 2008 года, а в качестве предпринимателей — с 2016 года.

Решение о масштабировании мы приняли недавно. Мы с партнером начинали с шести человек в одном кабинете, а сегодня у нас в операционке задействовано почти 150 сотрудников, не считая людей на заводах и более 2500 квадратных метров сборочных площадей. И когда процессы начали спотыкаться, мы осознали, что пора что-то менять. Недавно у нас была стратегическая сессия, где мы меняли структуру с учетом постоянного роста и адаптации к новым реалиям.

У нас четыре офиса: Казахстан, Россия, Узбекистан, ОАЭ. Но глобальные планы на два года все это изменят.

Для выхода на новые рынки можно применять разные методы: заказать исследования, оценивать активность через поисковики, посещать крупные региональные выставки, искать клиентов через LinkedIn, ловить через контекстную рекламу. А еще есть такое понятие, как «предпринимательская интуиция». И про нее тоже нельзя забывать.

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Бизнес-кейс. Асылзат Исатаева о том, как создала стартап, нашла ментора и привлекла первые инвестиции

Асылзат Исатаева, 26 лет, город — Алматы, CEO и co-founder стартапа Aident, @isatayeva





Мой папа — стоматолог. Я всегда думала о том, как могу помочь ему в работе, используя свои знания. Наблюдала, как устроены разные процессы в стоматологиях, и решила попробовать их автоматизировать.

Сначала хотела сделать это самостоятельно, но попытка была неудачной. Позже ко мне присоединился Досжан Жусупов, CEO Cerebra. Он согласился помочь, вложил собственные средства, подсказал направление проекта и проконсультировал по поводу комплектации команды. Теперь он не только крутой и опытный предприниматель, но также наш ментор, который может направить и поделиться своими знаниями.

В данный момент стартап уже прошел MVP, мы на стадии presale. Мы проводим тестирования в клиниках, занимаемся исследованиями и разработкой. Изучаем научные статьи, как технические, так и медицинские, консультируемся с врачами, проверяем гипотезы.

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Бизнес-кейс. Как компания «Шоро» выводит на рынок Арабских Эмиратов бренд воды «Легенда»

Мээрим Ташкулова, город — Бишкек, бренд-менеджер по воде компании «Шоро»





Tien-Shan Legend — это бренд негазированной родниковой воды, который мы реализуем с 1999 года. Более известное и привычное в обиходе название — «Легенда».

Решение о масштабировании мы принимаем каждый раз, когда понимаем, что мощности производства нам это позволяют. Хотим, чтобы весь мир попробовал наши национальные продукты. Сегодня мы официально поставляем наш товар в Казахстан. Также работаем в Южной Корее, Узбекистане, России, США и ОАЭ, куда товар поставляется через дистрибьютеров.

Один из последних рынков, куда мы зашли, — ОАЭ. Приняли решение о том, что нам интересна эта страна, в 2021 году. В Эмиратах ценят качественную воду. К тому же там развит рынок HoReCa.

В течение года мы готовились, проходили аудит. Самый главный документ, который нужен для работы в Объединенных Арабских Эмиратах, — это сертификат по пищевой безопасности, который соответствует всем требованиям страны.

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Бизнес-кейс. СЕО стартапа NB FIT об участии в акселерации от Astana Hub и Google for Startups и выходе на рынок США

Сырга Тилекова, город — Бишкек, CEO FemTech стартапа NB FIT, @s_tilekova





Стартапу NB FIT два года. Все началось во время локдауна. Меня и моих друзей уволили с работы. Мы были свободны, поэтому протестировали одну гипотезу. Остановились на услуге онлайн-фитнеса. Попали с правильной идеей в подходящее время. Получили первые 200 продаж, запустили сервис.

За два года мы привлекли 14 000 премиум пользователей из 73 стран мира, которые платят за контент. По их количеству в топе: Кыргызстан, США, Турция, ОАЭ, Германия, Казахстан. Через наш сервис прошло больше миллиона уникальных пользователей.

В 2022 году мы стали победителями Astana Hub Battle — конкурса IT-стартапов, в котором участвовало 97 лучших проектов со всей Центральной Азии. Еще NB FIT прошел акселерацию Silkway Accelerator, совместную программу Astana Hub и Google for Startups, отобравшись из 330 заявок.

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Бизнес-кейс. Как юридический стартап из Казахстана вышел на рынки Европы и США

Чингисхан Калдыбаев, 29 лет, город — Астана, CEO Zan.Вar, предприниматель, юрист, facebook





Изначально идея основывалась на помощи гражданам в решении юридических вопросов. Мы сформировали пул из 1500 юристов в Казахстане и во время экспансии бизнеса на новые рынки подключили Узбекистан. На сегодняшний день в этой стране приложением пользуются свыше 800 юристов.

В 2022 году мы подкорректировали подход к целевой аудитории и перешли на B2B-бизнес. Путем интеграции с банками через Open API мы увеличили охват, подключив клиентов финансовых учреждений, имеющих задолженности и нуждающихся в юридической помощи. Такой подход позволяет получать 7000-8000 новых клиентов ежедневно и более эффективно оказывать помощь уже не только гражданам, но и финансовым учреждениям.

Zan.Вar — это небольшая команда больших профессионалов. Физических «точек» у нас нет. Офисы расположены в Алматы и Астане. В проекте задействованы разработчики, проектные менеджеры, команды поддержки и внутренние юристы. Всего не более десяти человек.

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