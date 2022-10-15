Бизнес-кейс. Асылзат Исатаева о том, как создала стартап, нашла ментора и привлекла первые инвестиции

Познакомились с основателем стартапа Aident и узнали, какие этапы стартаперу важно пройти в начале пути.





Асылзат Исатаева, 26 лет, город — Алматы, CEO и co-founder стартапа Aident, @isatayeva





Источник фотографии: @dos_zhussupov

Как все началось

Я родилась в семье медицинских работников. Родители с детства вкладывались в мое образование и развитие. Я окончила физико-математический факультет и мехмат. Попробовала себя в Big4.

Мой папа — стоматолог. Я всегда думала о том, как могу помочь ему в работе, используя свои знания. Наблюдала, как устроены разные процессы в стоматологиях, и решила попробовать их автоматизировать.

Сначала хотела сделать это самостоятельно, но попытка была неудачной. Позже ко мне присоединился Досжан Жусупов, CEO Cerebra. Он согласился помочь, вложил собственные средства, подсказал направление проекта и проконсультировал по поводу комплектации команды. Теперь он не только крутой и опытный предприниматель, но также наш ментор, который может направить и поделиться своими знаниями.

О проекте

Миссия стартапа AIdent — помочь стоматологам и сделать их работу еще быстрее и эффективнее с помощью искусственного интеллекта. Элиминировать человеческий фактор при диагностике.

Наши решения используют методы машинного обучения и компьютерного зрения, чтобы помочь стоматологу обеспечить наилучшее лечение:

1. Автоматическая интерпретация КЛКТ снимков. Искусственный интеллект за две-три минуты точно и быстро формирует панорамы и срезы. Это помогает врачу планировать этапы лечения, сводя к минимуму риск врачебных ошибок.

2. Автоматизированный цефалометрический анализ. Наши алгоритмы машинного обучения могут мгновенно предоставить индивидуальный ортодонтический анализ, который помогает сделать работу врача более быстрой и эффективной.

3. Автоматическая генерация 3D моделей. Конвертация КЛКТ в STL-модель помогает врачам лучше и качественнее спланировать лечение, а также дает пациенту предельно наглядную картину состояния челюсти.

В нашей команде работают сильные ребята: два ML-инженера, backend- и frontend-разработчики, дизайнер.

В данный момент стартап уже прошел MVP, мы на стадии presale. Мы проводим тестирования в клиниках, занимаемся исследованиями и разработкой. Изучаем научные статьи, как технические, так и медицинские, консультируемся с врачами, проверяем гипотезы.

Об участии в Digital Bridge

Мы приняли участие в Astana Hub Battle, чтобы получить опыт участия в питчинге и наладить нетворкинг. К сожалению, наша команда не прошла в финал, но мы получили отдельный приз от венчурного фонда MOST Ventures в размере $20 000.





Источник фотографии: @mirat.akhmetsadykov



В основе нашего проекта лежит наука, которую мы хотим применить в реальной жизни. Думаю, представители MOST Ventures оценили идею проекта и понимают, что за deep learning будущее. Полученные средства пойдут на выстраивание системы продаж и на R&D.

О планах

В планах развивать модули для всех направлений стоматологии и выходить на зарубежные рынки. У нас облачное решение, к которому можно получить доступ из любой точки мира, поэтому масштабироваться будет удобно.