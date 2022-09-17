Бизнес-кейс. Глеб Штрайб об опыте релокации компании в Казахстан и работе с МФЦА

Познакомились с основателем компании Blackfort Capital и узнали о том, почему бренд выбрал для релокации Казахстан и с какими сложностями столкнулся в процессе.





Глеб Штрайб, 36 лет, основатель Blackfort Capital

Про бизнес





Я родился в Санкт-Петербурге. Финансовое образование получил в Швейцарии. С 2007 года работал в сфере финансов в Европе и Азии. В настоящее время у меня несколько бизнесов по направлениям финансы и IT в Европе и странах СНГ.

Фактором, повлиявшим на выбор профессии, был мой первый опыт работы в крупнейшем банке Швейцарии — UBS, еще во время школьной практики. Я поступил на финансовый факультет в ведущий университет Швейцарии — University of St. Gallen. Учеба там закрепила мое желание стать профессионалом в этой сфере.





Основная идея нашего бизнеса — предоставление информации инвесторам, которая приведет их к выгодному вложению капитала.

Наша уникальность в умении собирать и анализировать важные экономические данные как по отдельным компаниям, так и по целым странам и секторам экономики

Про релокацию





Компания зарегистрирована в Казахстане с 2019 года и полностью прошла организационную фазу. Выбор города был сделан в пользу столицы ввиду наличия там МФЦА. Необходимую информацию мы находили как в открытых источниках в интернете, так и получали напрямую от друзей и знакомых, работавших в Финансовом Центре.

Основополагающие факторы для открытия офиса в Казахстане:

— существование финансового кластера, который дает доступ к банковской инфраструктуре и соответствующему пулу образованных сотрудников

— внутренний спрос на предоставляемые нами услуги и большой потенциал для дальнейшего роста

— культура местного населения и сходство менталитета к привычным нам рынкам. Что облегчает взаимодействие компании как внутри с сотрудниками, так и во вне: с клиентами и партнерами.

Мы уже произвели релокацию компании. По своему опыту можем сказать, что на этот процесс нужно запланировать от трех до шести месяцев, в зависимости от количества сотрудников.

Про сложности





Мы столкнулись с нехваткой офисов на территории МФЦА и необходимостью самостоятельно заниматься поиском помещения. Но задача была оперативно решена локальным директором.

О планах





Мы надеемся, что офис компании Blackfort в столице Казахстана станет центральным хабом для дальнейшего взаимодействия с клиентами и партнерами Средней Азии.

Мы находимся в процессе расширения бизнеса, поиске новых партнеров, клиентов и сотрудников. Планируем органический рост и долгосрочное присутствие в регионе, а также хотим закрепить здесь наш бренд как эталон качественных услуг в сфере финансов и инвестиций.

Рекомендации





Я не фанат принятия решений по оптимизации и реструктуризации бизнеса, которые основаны сугубо в цифровом выражении на бумаге. Обязательно посетите город, куда планируете релоцировать бизнес, и потратьте время на его изучение. Почувствуйте темп, атмосферу и бизнес-среду. Пообщавшись в реальном формате с местными бизнесменами и представителями институтов, с которыми вы будете в будущем взаимодействовать, поймете, будет ли эта среда комфортна и благоприятна для вашей компании и ваших сотрудников.