Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
biznes-keys-kak-kompaniya-shoro-vyvodit-na-rynok-arabskih-emiratov-brend-vody-legenda
Бизнес-кейс. Как компания «Шоро» выводит на рынок Арабских Эмиратов бренд воды «Легенда»
135
Главная
/
Профессионалы
/
Бизнес

Сегодня в 16:00

Бизнес-кейс. Как компания «Шоро» выводит на рынок Арабских Эмиратов бренд воды «Легенда»

Как крупная компания из Кыргызстана масштабируется за рубеж и представляет свои продукты в Южной Корее, США и ОАЭ.


Мээрим Ташкулова, город — Бишкек, бренд-менеджер по воде компании «Шоро»

Ташкулова.jpeg

О бренде

Tien-Shan Legend — это бренд негазированной родниковой воды, который мы реализуем с 1999 года. Более известное и привычное в обиходе название — «Легенда».

«Легенда» известна тем, что это натуральная живая вода, добытая из недр земли Кыргызстана. Вода добывается из источника, расположенного в экологически чистой, охраняемой предгорной зоне урочища «Ала-Куш» национального парка «Ала-Арча» на высоте 2100 метров выше уровня моря.

photo1653976428.jpg

Клиенты любят этот бренд. Потому что вода мягкая, в ней оптимальный баланс минералов, она идеальна для ежедневного употребления. Вода также проходит процесс естественной фильтрации и целиком сберегает свои природные качества и свойства.

Философия бренда: «Забота об окружающей среде, о будущем своих потребителей и о стране».

О выходе на рынок ОАЭ

Решение о масштабировании мы принимаем каждый раз, когда понимаем, что мощности производства нам это позволяют. Хотим, чтобы весь мир попробовал наши национальные продукты. Сегодня мы официально поставляем наш товар в Казахстан. Также работаем в Южной Корее, Узбекистане, России, США и ОАЭ, куда товар поставляется через дистрибьютеров.

Один из последних рынков, куда мы зашли, — ОАЭ. Приняли решение о том, что нам интересна эта страна, в 2021 году. В Эмиратах ценят качественную воду. К тому же там развит рынок HoReCa.

Хотим, чтобы весь мир попробовал наши национальные продукты

В течение года мы готовились, проходили аудит. Самый главный документ, который нужен для работы в Объединенных Арабских Эмиратах, — это сертификат по пищевой безопасности, который соответствует всем требованиям страны.

В процессе запуска участвует почти вся компания. В целом процесс занял около шести месяцев.

О сложностях

Особых сложностей при выходе на новый рынок не возникает. Все решаемо. Наша рекомендация — тщательно и заранее планировать продажи, правильно адаптировать все рекламные носители, этикетки и прочее под местный рынок.

О планах

Хотим стать узнаваемым брендом среди массового потребителя в ОАЭ, приобрести фанатов продукта в этой стране. Также будем заходить на рынок HoReCa.

Одна из целей — популяризация нашей страны и наших продуктов за рубежом.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #кыргызстан #оаэ #бизнескейс #шоро
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как финансовый директор ушел с работы и открыл первый барбершоп в Семее
13283
Мозговой штурм предпринимателей. Как ретейл выживал и перерождался в период карантина
1581
Льготное кредитование, гарантии и бесплатное обучение: какие льготы доступны предприн...
1724
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.