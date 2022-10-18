Бизнес-кейс. Как компания «Шоро» выводит на рынок Арабских Эмиратов бренд воды «Легенда»

Как крупная компания из Кыргызстана масштабируется за рубеж и представляет свои продукты в Южной Корее, США и ОАЭ.





Мээрим Ташкулова, город — Бишкек, бренд-менеджер по воде компании «Шоро»





О бренде

Tien-Shan Legend — это бренд негазированной родниковой воды, который мы реализуем с 1999 года. Более известное и привычное в обиходе название — «Легенда».

«Легенда» известна тем, что это натуральная живая вода, добытая из недр земли Кыргызстана. Вода добывается из источника, расположенного в экологически чистой, охраняемой предгорной зоне урочища «Ала-Куш» национального парка «Ала-Арча» на высоте 2100 метров выше уровня моря.





Клиенты любят этот бренд. Потому что вода мягкая, в ней оптимальный баланс минералов, она идеальна для ежедневного употребления. Вода также проходит процесс естественной фильтрации и целиком сберегает свои природные качества и свойства.

Философия бренда: «Забота об окружающей среде, о будущем своих потребителей и о стране».

О выходе на рынок ОАЭ

Решение о масштабировании мы принимаем каждый раз, когда понимаем, что мощности производства нам это позволяют. Хотим, чтобы весь мир попробовал наши национальные продукты. Сегодня мы официально поставляем наш товар в Казахстан. Также работаем в Южной Корее, Узбекистане, России, США и ОАЭ, куда товар поставляется через дистрибьютеров.

Один из последних рынков, куда мы зашли, — ОАЭ. Приняли решение о том, что нам интересна эта страна, в 2021 году. В Эмиратах ценят качественную воду. К тому же там развит рынок HoReCa.

Хотим, чтобы весь мир попробовал наши национальные продукты

В течение года мы готовились, проходили аудит. Самый главный документ, который нужен для работы в Объединенных Арабских Эмиратах, — это сертификат по пищевой безопасности, который соответствует всем требованиям страны.

В процессе запуска участвует почти вся компания. В целом процесс занял около шести месяцев.

О сложностях

Особых сложностей при выходе на новый рынок не возникает. Все решаемо. Наша рекомендация — тщательно и заранее планировать продажи, правильно адаптировать все рекламные носители, этикетки и прочее под местный рынок.

О планах

Хотим стать узнаваемым брендом среди массового потребителя в ОАЭ, приобрести фанатов продукта в этой стране. Также будем заходить на рынок HoReCa.

Одна из целей — популяризация нашей страны и наших продуктов за рубежом.