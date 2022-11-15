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Бизнес-кейс. Как юридический стартап из Казахстана вышел на рынки Европы и США
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Сегодня в 13:45

Бизнес-кейс. Как юридический стартап из Казахстана вышел на рынки Европы и США

Предприниматель и юрист Чингисхан Калдыбаев рассказал о своем опыте развития стартапа и поделился инсайтами по выводу проекта на зарубежные рынки.

Чингисхан Калдыбаев, 29 лет, город — Астана, CEO Zan.Вar, предприниматель, юрист, facebook

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Как все началось

Я предприниматель и юрист с десятилетним опытом. Начинал карьерный путь в качестве секретаря судебного заседания в Специализированном межрайонном суде Астаны. На текущий момент руковожу несколькими проектами в IT-сфере.

Идея создания Zan.Вar родилась во время работы в судебной системе. Я часто сталкивался с проблемами людей на практике. Не все могли позволить себе высококвалифицированную юридическую помощь, а гарантированный объем бесплатной помощи оставлял желать лучшего. Так у меня появилась цель — создать для людей сервис, который поможет им получить качественную и быструю помощь в разрешении юридических вопросов.

Я не мог представить обществу откровенно плохой продукт, поэтому процесс от идеи до реализации занял определенное время. Zan.Вar увидел свет в 2020 году и сегодня продолжает свое развитие, будучи единственным действительно работающим сервисом в данной сфере.

О проекте

Изначально идея основывалась на помощи гражданам в решении юридических вопросов. Мы сформировали пул из 1500 юристов в Казахстане и во время экспансии бизнеса на новые рынки подключили Узбекистан. На сегодняшний день в этой стране приложением пользуются свыше 800 юристов.

Zan.Вar — это небольшая команда больших профессионалов

В 2022 году мы подкорректировали подход к целевой аудитории и перешли на B2B-бизнес. Путем интеграции с банками через Open API мы увеличили охват, подключив клиентов финансовых учреждений, имеющих задолженности и нуждающихся в юридической помощи. Такой подход позволяет получать 7000-8000 новых клиентов ежедневно и более эффективно оказывать помощь уже не только гражданам, но и финансовым учреждениям.

Zan.Вar — это небольшая команда больших профессионалов. Физических «точек» у нас нет. Офисы расположены в Алматы и Астане. В проекте задействованы разработчики, проектные менеджеры, команды поддержки и внутренние юристы. Всего не более десяти человек.

О выходе на рынки Европы

Интеграция с банками — серьезная и сложная работа, которая принесла свои плоды.

В Казахстане мы успешно провели интеграцию с Bereke Bank и «Банком Фридом Финанс». Ведется активная интеграция с банками и финансовыми учреждениями Великобритании и США. Работа не сложная, но требует много времени, скоординированных действий и веры в свой продукт.

Первый этап, который проходят все стартапы, — это понимание того, как будет реализована идея. Мы долго думали: Каким представить Zan.Вar? Какая у него будет форма и содержание? Как сделать так, чтобы приложение было не только функциональным, но и удобным? Как только сформировался окончательный концепт, мы приступили к непосредственной разработке.

Первый этап, который проходят все стартапы, — это понимание того, как будет реализована идея

Не скажу, что разработка далась легко, но методом проб и ошибок мы довели приложение до стадии MVP и привлекли первых клиентов. Текущий этап развития сервиса — активная коммерциализация проекта. Мы постоянно проводим работы по улучшению технической стороны приложения, а со стороны развития бизнеса изучаем новые возможности и пути экспансии.

Дальнейшие планы нашего сервиса направлены на рынки Великобритании и США. По результатам аналитических исследований, именно данные рынки отвечают нашим требованиям:

— высокому уровню развития финансовой и банковской системы

— высокому уровню закредитованности

— возможности интеграции с технической точки зрения.

Что дало участие в Silkway Accelerator

Я искренне верю: Ничто не может так сильно помочь в работе, как большая любовь к тому, что делаешь. Это позволяет без устали изучать что-то новое, обмениваться опытом, стремиться к развитию продукта.

Акселерационная программа от Astana Hub и Google for Startups была одним из важных «пинков», позволивших нам вспомнить и понять, к чему мы идем и стремимся.

Рекомендации

Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Завтрак — это новые знания, обед — прибыль от работы, друг — партнер по бизнесу, а ужин — гордыня и страх неизведанного.

Главное — никогда не бояться экспериментировать и не останавливаться на достигнутом.

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