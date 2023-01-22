Бизнес-кейс. 5 статей о том, как привлечь инвестиции, создать компанию в США и построить сильную команду

Делимся интересными бизнес-кейсами от предпринимателей по фандрейзингу, созданию новых компаний и выходу на мировые рынки.





Как финтех-стартап из Узбекистана привлек более $10 миллионов инвестиций из США, Франции, Сингапура и не только

Рустам Рахматов, 27 лет, город — Ташкент, CEO & Founder of IMAN, @ rustam_rakhmatulloh

Цель IMAN — создать беспроцентное общество людей через этичные финансовые продукты. Комьюнити придерживается экологичной и разрешенной в Исламе деловой активности.

Сегодня мы привлекли более $10 миллионов инвестиций от десяти венчурных фондов из США, Франции, Сингапура, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и других стран. Более 10 000 ритейл-инвесторов вложили свои деньги через приложение IMAN Invest. Больше 500 филиалов пользуются приложением рассрочки IMAN Pay. Мы работаем во всех 12 регионах Узбекистана, а количество пользователей сервисов IMAN — более 200 000.

Привлечение инвестиций — это правильная стратегия компании, оцениваемая ростом клиентов, а также гармонично выстроенный процесс фандрейзинга и работы с инвесторами. Это постоянная работа, где каждый департамент должен работать как машина, согласно своим процессам и поставленным целям.

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Артем Архангельский о создании и развитии Coozin — первого сервиса доставки домашней еды в Узбекистане

Артем Архангельский, 28 лет, город — Ташкент, директор по развитию бизнеса, @artyom.arkhangelsky





Сегодня Coozin — это классический агрегатор доставки еды со стандартной монетизацией: наша выручка — это агентская комиссия и платная доставка. Разница в том, что продавцами у нас стали не рестораны или кафе, а домохозяйки.

Доставка еды — это не cash-машина, как думают многие. Это сложный низкомаржинальный и инвестиционно-емкий бизнес с длинным периодом окупаемости инвестиций. Пока мы не зарабатываем. Сервис убыточный, как и большинство стартапов после окончания MVP.

Суммарные затраты на запуск и первый год работы — около 100 000 долларов.

На данный момент мы запустили образовательную программу по подготовке поваров в столице Таджикистана — Душанбе. Уже более 60 женщин прошли наши курсы. Желающих много.

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Как Kex Group за 7 лет открыла более 300 ресторанов в Казахстане

Торегали Косымов, 26 лет, город — Алматы, CEO отдела маркетинга Kex Group, @toregaly





В Kex Group пришел в 2019 году на позицию ресторанного маркетолога-аналитика. На данный момент стал генеральным директором отдела маркетинга. Полностью управляю командой. Мы занимаемся full-cycle маркетингом наших проектов в сфере QSR.

Идея нашего бизнеса заключается в том, чтобы предоставлять качественный и свежий продукт гостям. Продукт, который может конкурировать с любыми топ-компаниями и будет доступен для всех без исключения.

Со временем каждому бизнесу приходит осознание, что пришло время масштабирования. Для нас важную роль сыграл западный опыт наших коллег. Нам помог опыт, который мы нажили за время ведения бизнеса, видение и стратегия нашего развития, уверенность в продукте и брендах.

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Как Канат Бектемиров создал стартап в США, который привлек 25 миллионов долларов инвестиций

Канат Бектемиров, город — Фейетвилл, технический директор Supply Pike, linkedin





Фокус Supply Pike — помочь компаниям, производящим потребительские бренды, быть более эффективными в операциях розничной торговли. Так, у каждого ритейлера, таких как Walmart, Target или Amazon, есть свои правила, положения и ожидания относительно того, как бренды должны вести с ними дела. Эта информация мало распространена, поэтому часто компании не имеют экспертизы, позволяющей им следить за всеми изменениями, которые вводят ритейлеры.

В настоящее время у нас 130 штатных сотрудников, большинство из которых работают в Арканзасе. Около 40% из них занимаются продуктом и разработкой, еще 40% — продажами и маркетингом. Остальные 20% — поддержкой и прочим. У нас более 400 платных клиентов, включая таких гигантов, как Johnson & Johnson.

В Supply Pike мы внимательно относимся к установлению правильных этапов для каждого проекта, над которым решили работать. Первый шаг — всегда тратить время на общение с пользователями, прежде чем написать хотя бы строчку кода.

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Улукбек Каламбеков о том, как создал бизнес по продаже шырдаков из Кыргызстана по всему миру ​

Улукбек Каламбеков, 26 лет, город — Чикаго, предприниматель, @shyrdak.world, @kalambekov





Shyrdak World начался с того, что мама отправила шырдак для квартиры в честь свадьбы. Он стоит 300-400$, а перевозка — около 500$. Постелив его, мы выложили фотографии в Instagram. Все знакомые и подписчики удивлялись и спрашивали, как его привезли и сколько это стоило. Мы решили привозить шырдаки и продавать их, потому что массовая транспортировка стоит дешевле. Но шырдаки покупают не каждый день, маржа небольшая. Поэтому изначально этот бизнес был социальным, для души.

Создать компанию — дело пяти минут. Все делается онлайн. Гораздо сложнее разобраться с остальными аспектами:

— разрешение на продажу из Кыргызстана в США

— транспортировка

— растаможка

— логистика внутри Штатов.

Нужно все четко прописывать в декларациях. Например, если это шахматы: из чего сделан чехол и фигурки, как они упакованы. Потратили много нервов, времени и денег, чтобы пройти через все вопросы. Но главное — найти цель и посвятить себя этому.

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