Артем Архангельский о создании и развитии Coozin — первого сервиса доставки домашней еды в Узбекистане

Узнали, как проекту из Узбекистана Coozin удалось запустить сервис в области доставки еды и дать возможность заработать домохозяйкам.





Артем Архангельский, 28 лет, город — Ташкент, директор по развитию бизнеса, @artyom.arkhangelsky

Как все началось

Первые шаги в предпринимательстве я сделал в 22 года. Долгое время у меня была собственная студия видео-производства. В 2019 году меня потянуло в IT-сферу: друг создал технологический продукт и предложил поработать вместе. С этого момента моя жизнь изменилась. Я влюбился в индустрию информационных технологий.

В конце 2020 года я начал работу в Calypso Intelligent Solutions. Примерно в это время был основан один из проектов компании Coozin — сервис по доставке еды домашнего производства.

Идея проекта появилась в период пандемии, в середине лета 2020 года. Тогда многое пошло не по плану: одни теряли работу, другие меняли сферу деятельности. Часто это были женщины. Было очевидно, что ситуация затяжная, а последствия для экономики нам только предстояло ощутить. В то же время рынок доставки еды по всему миру и в Узбекистане показывал кратный рост каждый месяц. Так появилась идея сервиса, который позволяет домохозяйкам выйти на динамично растущий рынок и зарабатывать, не выходя из дома, а клиентам — получить вкусную домашнюю еду с доставкой.

О проекте

Сегодня Coozin — это классический агрегатор доставки еды со стандартной монетизацией: наша выручка — это агентская комиссия и платная доставка. Разница в том, что продавцами у нас стали не рестораны или кафе, а домохозяйки.

Рынок доставки еды растет, как и численность самозанятых. Мы уверены, что сможем построить на этом устойчивый бизнес.

Помимо коммерческого, Coozin имеет и социальный фокус. Для многих женщин работа с нашим проектом — одна из немногих возможностей заработать.

Из последних достижений: 28 ноября на глобальном акселераторе ICESCO в Марокко Coozin занял второе место.



Как организовать производство и доставку домашней еды

Первые шаги стандартные: прототип, первые продажи, постоянный customer development.

Одна из самых больших и сложных задач, которую решила наша команда на первых порах, — это запуск процесса поиска и обучения домохозяек. Нам помогли Coca-Cola и ОБСЕ. Мы участвовали в совместном образовательном проекте с Coca-Cola Foundation, ОБСЕ и IT-Park, направленном на просвещение и вовлечение женщин в Е-commerce. Все эти организации — наши стратегические партнеры с самого первого дня.





Доставка еды — это не cash-машина, как думают многие. Это сложный низкомаржинальный и инвестиционно-емкий бизнес с длинным периодом окупаемости инвестиций. Пока мы не зарабатываем. Сервис убыточный, как и большинство стартапов после окончания MVP.

Суммарные затраты на запуск и первый год работы — около 100 000 долларов.

На данный момент мы запустили образовательную программу по подготовке поваров в столице Таджикистана — Душанбе. Уже более 60 женщин прошли наши курсы. Желающих много.

У нас амбициозные планы на 2023 год. Расширение географии в Узбекистане по доставке и образованию, запуск доставки в Таджикистане.

Рекомендации

Если вы считаете, что ваше решение инновационное, сначала узнайте, кому оно будет полезно. Возможно, его уже придумали, только вы еще не знаете об этом.

Считайте абсолютно все, что может считаться

Знайте своего клиента в лицо. Общайтесь с ним. Принимайте упреки и жалобы как возможность стать лучше и сделать свой продукт лучше. Нет ничего ценнее информации по клиентскому опыту.

Считайте абсолютно все, что может считаться: деньги, метрики, время.

Анализируйте. Это поможет смоделировать то, что вероятнее всего случится. В большинстве случаев результат можно предсказать и быть готовым.

Будьте гибкими. Не бойтесь менять продукт, особенно в начале пути.

Любите людей. Ведь любой бизнес делается с ними и для них.