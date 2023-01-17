Бизнес-кейс. Улукбек Каламбеков о том, как создал бизнес по продаже шырдаков из Кыргызстана по всему миру ​

Познакомились с основателем Shyrdak World и узнали, с чего начинался бизнес и как нашлись первые клиенты.





Улукбек Каламбеков, 26 лет, город — Чикаго, предприниматель, @shyrdak.world, @kalambekov

Как все началось

Бизнесом я увлекаюсь с детства. В 14 лет работал фотографом в ресторане. Был тем парнишкой, который фотографирует, а потом предлагает купить снимок за 50-100 сом.

Со временем набрал штат, в основном из друзей и родственников. Так мы проработали четыре года. К 17-18 годам мой чистый заработок в месяц достигал 3000$-4000$ в месяц. Параллельно торговал часами из Китая.

Потом я поступил в университет и переехал в США. Поработал на Uber и принял решение стать IT-специалистом. Учился около полугода, после чего нашел работу в штате Колорадо.

Со временем понял, что офисная работа не для меня. Мне больше нравится предпринимательство: драйв, общение с интересными людьми, переговоры.

На выходных я летал в Чикаго и на заработанные деньги покупал машины для сдачи в аренду водителям Uber. Так создал пассивный доход, который со временем начал приносить больше, чем я зарабатывал в IT. Тогда полностью ушел в бизнес.

Сегодня у меня несколько проектов в разных направлениях: траковая компания, аренда люксовых авто, IT-школа Codewise Academy и handmade shop — Shyrdak World. Также занимаюсь трейдингом.

О проекте Shyrdak World

Shyrdak World начался с того, что мама отправила шырдак для квартиры в честь свадьбы. Он стоит 300-400$, а перевозка — около 500$. Постелив его, мы выложили фотографии в Instagram. Все знакомые и подписчики удивлялись и спрашивали, как его привезли и сколько это стоило. Мы решили привозить шырдаки и продавать их, потому что массовая транспортировка стоит дешевле. Но шырдаки покупают не каждый день, маржа небольшая. Поэтому изначально этот бизнес был социальным, для души.





Сегодня количество сотрудников Shyrdak World превысило 100 человек. В эту команду входят сотрудники по маркетингу и все наши рукодельницы в селах Кыргызстана. Некоторые из них делают тапочки, другие — рисунки для шырдаков. Есть мужчины, которые делают шахматы, камчы и так далее.

Мы начинали бизнес, ориентируясь на соотечественников из стран СНГ. Но теперь 90% покупателей — американцы и европейцы.

Все продажи проходят в онлайн-формате. Прошлый месяц был рекордным. Мы хорошо раскачались, а в США как раз были праздники: Рождество, День благодарения, «Черная пятница».

Как создать компанию по продаже шырдаков в США

Создать компанию — дело пяти минут. Все делается онлайн. Гораздо сложнее разобраться с остальными аспектами:

— разрешение на продажу из Кыргызстана в США

— транспортировка

— растаможка

— логистика внутри Штатов.

Нужно все четко прописывать в декларациях. Например, если это шахматы: из чего сделан чехол и фигурки, как они упакованы. Потратили много нервов, времени и денег, чтобы пройти через все вопросы. Но главное — найти цель и посвятить себя этому.





На данный момент каждая деталь уложена в конвейер: от отправки и заказа товаров до логистики и маркетинга. Сначала мы все старались делать сами: вести социальные сети, фотографировать, упаковывать.

В итоге поняли, что это занимает много времени. К тому же мы не специалисты, чтобы делать это со вкусом и профессионально.

Теперь мы все делаем в Кыргызстане. Наши SMM, фотографы, студии — лучшие.

Хочу поблагодарить маму, которая курирует все шаги: выбор товаров, фотосессии, зарплаты, отправка в США и многое другое. Без нее мы бы провалились еще в начале пути. Она знает каждую эжешку, которая занимается шырдаками.

Первых покупателей мы нашли в Telegram-группах — соотечественников в США, а также на сайте Etsy. Это аналог Amazon и Alibaba для handmade вещей.

Теперь мы работаем над открытием бутиков по всей Америке.

О результатах

Мы вышли на самоокупаемость. Иначе, насколько сильной не была бы ваша мечта о создании социального проекта — финансы рано или поздно закончатся.

Продаем изделия по всему миру. Отправляли шырдаки в Кению, Эстонию, Финляндию, Швейцарию, Германию, Канаду. Наша компания вышла в топ профилей, которые продают войлочные изделия по всему миру. Все это благодаря женщинам, которые создают шедевры. Наша задача — красиво их представить и довести до жителей США, Европы и всего мира.





Для наших рукодельниц в селах это основной доход. Мы помогаем их семьям, прямо или косвенно. Это мотивирует нас с женой.

Как-то работницы одного из цехов рассказали маме, что они радуются каждому ее приезду, ведь это означает оплату или новый заказ. Это тронуло нас. Как только окажемся в Кыргызстане, встретимся с сотрудниками и поблагодарим их лично.

Рекомендации





1. Пробуйте. Я еще в начале пути, но даже этого бы не достиг, если бы не мои попытки. Не нужно вливать много денег, нанимать сотрудников, пока сами не проверили тот или иной бизнес. Затем шаг за шагом будете решать, куда идти и развиваться.

2. Изучайте. Я просмотрел тысячи часов видео на YouTube, где рассказывали, как фотографировать товар, продвигать его, сделать так, чтобы клиент возвращался. В процессе узнаете много интересного, о чем могли даже не догадываться.

3. Общайтесь. Деньги приходят от людей. Значит, нужно научиться много разговаривать. Делиться идеями с друзьями и близкими. Некоторые будут критиковать, но многие подкинут вам еще больше идей, часть из них можно имплементировать в ваш бизнес. Если вы будете знакомиться, общаться, то шансы преуспеть будут в разы больше.