Бизнес-кейс. Как Kex Group за 7 лет открыла более 300 ресторанов в Казахстане

Познакомились с руководителем отдела маркетинга в Kex Group и узнали, как быстро масштабировать бизнес и вырастить хороших сотрудников.





Торегали Косымов, 26 лет, город — Алматы, CEO отдела маркетинга Kex Group, @toregaly

Как все началось

В сферу общепита я пришел в 2016 году. Свой путь начал в компании Burger King на позиции специалиста по маркетингу. После двух лет работы захотел попробовать что-то новое и принять новый вызов.

В Kex Group пришел в 2019 году на позицию ресторанного маркетолога-аналитика. На данный момент стал генеральным директором отдела маркетинга. Полностью управляю командой. Мы занимаемся full-cycle маркетингом наших проектов в сфере QSR.

О проекте

Идея нашего бизнеса заключается в том, чтобы предоставлять качественный и свежий продукт гостям. Продукт, который может конкурировать с любыми топ-компаниями и будет доступен для всех без исключения.

Миссия — быть причиной культурного, экономического, духовного развития Республики Казахстан. Предоставлять не просто еду, а воспитывать народ, давать рабочие места, влиять на развитие страны.





Kex Group в цифрах:

— 8 брендов: Zhekas Doner, Salam Bro, Halal Slice, Ai ai ai chicken, Qazaq Guys, 727 coffee, Zhan Coffee

— свыше 90 ресторанов в Алматы

— более 300 ресторанов по Казахстану

— 1500 сотрудников в Алматы

— больше 3000 сотрудников по Казахстану

— более 180 000 гостей в месяц в Алматы.

Как масштабироваться и строить команду

Со временем каждому бизнесу приходит осознание, что пришло время масштабирования. Для нас важную роль сыграл западный опыт наших коллег. Нам помог опыт, который мы нажили за время ведения бизнеса, видение и стратегия нашего развития, уверенность в продукте и брендах.

При первых запусках у нас не были отточены бизнес-процессы. Все строилось на коленке. Без оцифрованных бизнес-процессов заявки падали на WhatsApp и за счет холодных звонков.

Позже мы отстроили бизнес-процессы в формате, где были упакованы элементы, важные для любого бренда:

— нейминг

— брендинг

— продукт

— маркетинг

— финансовая модель

— возможность быстрого масштабирования

— юридическая подкованность.

Мы долго собирали команду. Это процесс не одного дня. Много времени потратили на обучение и создание своих топов. Люди приходили к нам официантами и вырастали до позиции операционных директоров. Хотим, чтобы каждый из сотрудников понимал, какой вклад он вносит в компанию.

Важно обучать людей и не бояться, что они уйдут

Главное в работе с людьми — дать понять, что он ценен, оценивать скиллы и работу по достоинству. Иногда в рутине мы забываем об этом.





Важно обучать людей и не бояться, что они уйдут. Потому что каждый раз при проведении тренингов или семинаров вы нарабатываете свои стандарты, оцифровываете бизнес-процессы, понимаете, где есть загвоздки. Из любой ситуации можно сделать выводы, которые помогут улучшать все процессы.

На данный момент бэк-офис Kex Group состоит из более 60 человек, которые работают в отделах:

— финансов

— бухгалтерии

— зарплаты

— калькуляции

— ДДС

— логистики

— HR

— юридическом

— закупа

— технической безопасности

— маркетинга

— операционном

— по работе с франчайзи и партнерами.

О выходе на другие рынки

Мы работаем не только в Казахстане. У нас была попытка запуска в Москве, но мы ушли с этого рынка. Сегодня присутствуем в Кыргызстане. Возможно, начнем работу в Ташкенте. Есть желание попробовать силы в ОАЭ.

Для выхода в другие страны, нужно провести анализ:

— подходит ли рынок под ваш продукт

— будет ли он уникальным

— не затеряется ли в потоке локальных брендов

— каким будет восприятие.

Для общего понимания стратегии, с которой вы должны зайти на новый рынок, можно воспользоваться 4Р и SWOT анализами.

Далее самое важное — юридическая часть, чтобы вы могли использовать ваш товарный знак или адаптировать его. Затем найти поставщиков, решить вопрос по логистике. Если вы используете уникальные ингредиенты, это может стать проблемой. А адаптировать и работать по стандартам получится в любой стране. Главное — отстроить бизнес-процессы.

Рекомендации

Франшиза — это не способ заработка, а способ быстрого масштабирования. При этом качество зависит от вас. При выборе партнера делайте фокус на его понимание бизнеса. Удостоверьтесь, что у вас общее видение. Качественный партнер — залог роста.

Оцифровка бизнес-процессов — это путь к успеху, который поможет избежать ненужных проблем и сберечь самый важный ресурс — время.

Всегда оставайтесь верными вашей миссии, целям. Не давайте повода и причин отклоняться от главного маршрута. В погоне за успехом можно потерять то, чего вы уже добились. А это самое обидное.