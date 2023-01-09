Как казахстанец создал стартап в США, который привлек 25 миллионов долларов инвестиций

Познакомились с техническим директором SupplyPike Канатом Бектемировым и попросили его поделиться советами для успешного развития проекта на американском рынке.





Канат Бектемиров, город — Фейетвилл, технический директор Supply Pike, linkedin





Как все началось

Я этнический казах. Вырос в Нукусе, Узбекистан. В 15 лет переехал в США. Учился здесь в средней школе в 9-12 классах и университете. Получил степень по компьютерным наукам в Университете Арканзаса.

Я увлекся компьютерами в детстве. Азы программирования изучил в школьные годы, участвовал в городских олимпиадах. После переезда в США стало еще интереснее благодаря доступу к быстрому интернету и большому количеству бесплатных руководств. В старшей школе я создавал простые веб-сайты и мобильные приложения для развлечения.

К моменту поступления в университет у меня была хорошая база для дальнейшего обучения в области компьютерных наук. В годы учебы работал стажером по разработке программного обеспечения в таких технологических компаниях, как Google и Amazon.

После этого я захотел пойти своим путем. Стал соучредителем компании под названием Human Link и привлек 120 000 долларов. В проекте не было большого трекшна, поэтому позже я присоединился к другу в Supply Pike, когда компания еще только образовалась.

О проекте

Фокус Supply Pike — помочь компаниям, производящим потребительские бренды, быть более эффективными в операциях розничной торговли. Так, у каждого ритейлера, таких как Walmart, Target или Amazon, есть свои правила, положения и ожидания относительно того, как бренды должны вести с ними дела. Эта информация мало распространена, поэтому часто компании не имеют экспертизы, позволяющей им следить за всеми изменениями, которые вводят ритейлеры.





Есть много данных, разбросанных по разным системам. Наше программное обеспечение подключается к большому количеству источников и автоматически выявляет расхождения и проблемы. Мы делимся своими знаниями о каждом ритейлере и даем полезную информацию брендам. Компании экономят миллионы долларов, используя наш продукт.

В настоящее время у нас 130 штатных сотрудников, большинство из которых работают в Арканзасе. Около 40% из них занимаются продуктом и разработкой, еще 40% — продажами и маркетингом. Остальные 20% — поддержкой и прочим. У нас более 400 платных клиентов, включая таких гигантов, как Johnson & Johnson.



Как создать стартап международного уровня

Создание стартапа или компании — самая легкая часть. Сложность в том, чтобы сделать продукт, которым люди захотят пользоваться, и платить за это. Если вы строите что-то что не продается, скоро закончатся деньги и время.

При работе над Human Link мы совершили ошибку — создавали продукт без должного общения с пользователями. Может возникнуть желание сначала сделать все идеально и только потом показать миру. Но это редко работает для стартапов.

Сложность в том, чтобы сделать продукт, которым люди захотят пользоваться, и платить за это

В Supply Pike мы внимательно относимся к установлению правильных этапов для каждого проекта, над которым решили работать. Первый шаг — всегда тратить время на общение с пользователями, прежде чем написать хотя бы строчку кода.

Когда компания становится больше: от 50 человек и выше, появляются проблемы, которых ранее не было. Потребуются значительные усилия для координации и создания планов по развертыванию проектов в разных командах.

Ключ в том, чтобы постоянно продвигать и пробовать новые способы презентации вашего продукта перед потенциальными покупателями.

Основные этапы развития стартапа в США

В США сильная экосистема венчурного капитала. Вот несколько шагов, которые проходят большинство стартапов, финансируемых венчурными фондами:

1. Два-три соучредителя работают над идеей: разговаривают с пользователями, создают прототип продукта для решения актуальной проблемы.

2. Получение первого трекшна: пользователи, контракты, доход.

3. Привлечение инвестиций в Seed Round, которые позволят нанять ключевых специалистов — менеджеров по продажам или инженеров.

4. Создание масштабируемой бизнес-модели и получение годового дохода до 100 000 долларов — стадия MVP или минимального жизнеспособного продукта.

5. Привлечение инвестиций в рамках раунда серии A, чтобы нанять больше ключевых специалистов.

6. Эффективное расширение команды и получение годового дохода до миллиона долларов, имея менее 15 сотрудников, — стадия Product Market Fit.

О результатах

В 2018 году мы привлекли 15 миллионов долларов в рамках серии финансирования A. Использовали эти средства для решений нескольких проблем. Нам потребовалось два года. Но в 2020 году мы увидели наш Product Market Fit. В этот момент возник большой интерес к одному из наших продуктов под названием Deductions Navigator.

Чтобы ускорить рост, в 2022 году мы привлекли еще 25 миллионов долларов США в рамках серии финансирования B. Росли на 100 % в год в течение последних трех лет.





До сих пор мы работали только на рынке США. В ближайшие несколько лет планируем расширяться и дальше. Предполагаю, что шаги по выходу на международный уровень будут аналогичны рынку США: определить проблему, найти решение с использованием нашего программного обеспечения, разработать стратегию развития бизнеса.

Рекомендации

Лучший способ учиться — это делать. Основатели стартапов обычно открытые и дружелюбные люди. Рекомендую назначать регулярные встречи с другими фаундерами, чтобы узнать, как они работают.

Книги и онлайн-материалы тоже полезны, но их может быть слишком много. Вот несколько ресурсов, которые были полезными для меня:

— startupschool.org

— stripe.com

— demandcurve.com

— news.ycombinator.com.

Советы для тех, кто хочет построить международный стартап:

1. Всегда ставьте цели для себя и команды, чтобы измерять и отслеживать прогресс на пути к успеху. Говорите с вашими пользователями.

2. Не беспокойтесь о конкуренции. Говорите с вашими пользователями.

3. Сосредоточьтесь только на той работе, которая улучшает ваш продукт или привлекает новых клиентов. Говорите с вашими пользователями.