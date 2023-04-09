Amirchik, Dequine, M’Dee: музыканты и продюсеры из Центральной Азии о своем творчестве

Интервью с молодыми и талантливыми жителями Центральной Азии, которые покоряют своим творчеством людей за пределами региона.





Амирхан Батабаев, 18 лет, город — Бишкек, артист, @amirchiiik_





Для меня творчество — это жизнь. Оно проходит через все, чем я занимаюсь.

Музыка объединила меня со многими близкими людьми. Через нее я могу выразить боль и радость.

Меня вдохновляет жизнь, разные эмоции и люди. У меня насыщенные дни: вижу, ощущаю, понимаю много нового. Собираю все внутри себя и иду творить.

Всем тем, кто только начинает свой путь, но еще не уверен в себе, рекомендую просто пробовать и действовать.

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Данеля Садыкова, 23 года, город — Алматы, музыкант, @dequiine





Музыка — это единый язык для всего мира, который помогает даже в самые закрытые, сложные или нечувствительные будни прикоснуться к своей живой части.

Процесс создания песен можно разделить на два вида:

1. Я создаю и дарю себе мир, ощущения, ситуации, в которых мне хотелось бы оказаться, куда можно сбежать или где можно спрятаться.

2. Я делюсь своим опытом и переживаниями и собираю все это в импровизированный аудио-фотоальбом. Для меня это работает как терапия и возможность переосмыслить все то, что происходит в жизни. Я часто чувствую себя одиноко и знаю, что есть люди, которые чувствуют то же самое. Если есть кто-то кто проходит через подобное, он почувствует, что не один.

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Абдрахман Бекенов, 26 лет, город — Алматы, музыкант, автор песен, продюсер, @abdr





Своим творчеством я хочу показать, как важно любить и нести любовь. Мои песни про отношения, любовь, секс, чувства. Но я не хочу, чтобы люди думали, что в жизни важно только это. Человеку нужна страсть и любовь. И неважно к чему: к своему делу или к человеку.

Мне хочется на своем примере показать, что главное — делать то, что тебе нравится.

Музыка — одна из главных вещей в моей жизни. Я часто думаю о своем предназначении. На моих выступлениях парни делают предложения руки и сердца своим девушкам. Меня приглашают выступать на свадьбах или на мероприятиях по случаю рождения детей. У каждого поколения есть музыка, которая дарит людям теплые чувства и эмоции. Без этих песен не было бы такой любви, а без любви не появились бы новые люди и целые поколения.

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Жеңіс Омаров, 25 лет, город — Алматы, творческий деятель, @zheka_fatbelly





Музыка влияет на сердце и эмоции. Круто, когда музыка может подвигнуть на что-то хорошее и светлое. Но я против того, чтобы человек давал музыке управлять своим настроением и поступками. Меня пугают истории, когда музыка спасает кому-то жизнь. Хотелось бы, чтобы люди боролись за жизнь самостоятельно, работали над собой и улучшали себя.

В каждом моем треке свой смысл и история из личной жизни. Когда я публикую это в Сеть, мне становится легче. Я делюсь со слушателями разными моментами. Но даже если человек не вдается в контекст, он все равно получит прикольный трек.

Моя музыка веселая, легкая. Я не хочу делать треки, которые будут грузить слушателей. Кто-то видит в этом коммерцию, но я закладываю свой смысл.

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Мади Токтаров, 24 года, город — Алматы, музыкант, продюсер, @mdeemusic





Музыка — это вся моя жизнь. Я не знаю, чем бы занимался, если бы не творчеством. Еще мне нравится менеджмент и все, что связано с управлением. Даже если бы я не был музыкантом и продюсером, работал бы менеджером в этой сфере.

Последние полтора года я занимаюсь развитием лейбла «Закрытый клуб». Сфокусировал все внимание на нем, нежели на собственных треках. Но недавно выпустил фит с грузинской исполнительницей Natia Rigvava. Еще в апреле выйдет долгожданный сольный сингл на казахском языке «Асыл жаным».

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