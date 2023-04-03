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«Я на своем месте», — M’Dee о том, почему предпочел карьеру продюсера, а не артиста
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Главный

Сегодня в 13:45

«Я на своем месте», — M’Dee о том, почему предпочел карьеру продюсера, а не артиста

Познакомились с Мади, более известным как M’Dee, и узнали о планах лейбла «Закрытый клуб», новых треках артиста и его любимых исполнителях.

Мади Токтаров, 23 года, город — Алматы, музыкант, продюсер, @mdeemusic

Мади Токтаров

Как все началось

Я родился в городе Семей, но в детстве мы с семьей переехали в Алматы. Я учился в Классической гимназии искусств №46, где окончил музыкальный класс по направлению «Флейта». Именно тогда началось мое путешествие в музыкальный мир. После окончания школы я научился играть на гитаре, создавал биты, записывал песни.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

Музыкальная индустрия в Казахстане прошла этап зарождения еще лет пять назад, а сегодня переживает сильный расцвет. В последнее время появилось большое количество новых талантливых артистов, которые поют на казахском языке.

Мади Токтаров

У нас много классной и качественной музыки. Радует, что индустрия развивается. Наступил момент некого Ренессанса. Появилось много артистов, которые поверили в себя. В этом есть и заслуга музыкальных лейблов, которые продвигают музыкантов, поддерживают и помогают им развиваться. Раньше было мало идейных ребят, которые верили в то, что можно делать музыку на казахском языке и что ее будут слушать. Но сегодня это популярно. Мой плейлист состоит в основном из казахоязычной музыки.

О своем творчестве

Музыка — это вся моя жизнь. Я не знаю, чем бы занимался, если бы не творчеством. Еще мне нравится менеджмент и все, что связано с управлением. Даже если бы я не был музыкантом и продюсером, работал бы менеджером в этой сфере.

Музыка — это вся моя жизнь

Последние полтора года я занимаюсь развитием лейбла «Закрытый клуб». Сфокусировал все внимание на нем, нежели на собственных треках. Но недавно выпустил фит с грузинской исполнительницей Natia Rigvava. Еще в апреле выйдет долгожданный сольный сингл на казахском языке «Асыл жаным».

О текущей деятельности

Мне всегда хотелось создать собственный лейбл. Мне намного интереснее работать в роли продюсера, чем самому быть артистом и выступать на сцене. Я люблю взаимодействовать с людьми и музыкантами больше, чем работать в одиночестве.

Я с детства видел себя в роли человека, который пишет музыку и помогает другим развиваться. Сегодня мне кажется, что я на своем месте. Я знаю, что могу сделать намного больше и лучше в качестве продюсера.

Мади Токтаров

«Закрытый клуб» работает первый год, поэтому все, что происходит на данный момент — это наш опыт и ошибки. Своеобразная демоверсия того, как мы можем работать. Мы планируем работать с нашими артистами еще более активно. Поставили цель к следующему году достичь крутых цифр и показателей. Много внимания уделяем менеджерской и управленческой работе, придумываем стратегические шаги. Планируем выпустить несколько больших релизов. В планах организовать музыкальный тур по Казахстану с Ayau и к этому моменту выпустить ее первый альбом.

Совет начинающим музыкантам: Никого не слушайте и даже меня. Если кто-то говорит, что все плохо, пропускайте мимо ушей и продолжайте делать то, что делаете. ​

Мади Токтаров

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:

— Kunzharyq, @kunzharyq

— Merey, @mereythefairy

— abdr., @abdr.

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#казахстан #алматы #музыка #продюсер #закрытыйклуб
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.