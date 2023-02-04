Dequine о своем первом сольном концерте, вдохновении и развитии музыкальной индустрии в Казахстане

Познакомились с Данелей, более известной как Dequine, и узнали, где она находит вдохновение, кто привил ей любовь к музыке, как развивается музыкальная индустрия в Казахстане и когда пройдет ее первый сольный концерт.





Данеля Садыкова, 23 года, город — Алматы, музыкант, @dequiine

Как все началось

Я артист и музыкант. Родилась в городе Актобе, на западе Казахстана.

Пишу и выпускаю песни с 2018 года, с момента окончания КТЛ.

Музыка была со мной с детства





Музыка была со мной с детства. Любовь к ней привил дедушка. Он не был музыкантом, работал учителем в школе, но познакомил меня с миром музыки.

Я была не самым открытым ребенком, больше жила в себе и своем мире. Музыка перемещала меня туда, где мне хотелось бы оказаться, показывала простор мысли и масштаб.

Помню, как впервые услышала неспешный R'n'B Эрики Баду, смотрела документалки Beyoncé, учила ее танцы и практиковала мелизмы. Для меня стало открытием творчество Kaytranada, который перевернул мое понимание танцевальной музыки. Отмечу также Sevdalizq, показавшую мне красоту музыкальной нестандартности.

О своем творчестве

С 2013 по 2018 год я выпускала каверы в Instagram, которые записывала в свободные от школы дни. Люди, которые пришли от этих каверов и моих постов, стали моими настоящими друзьями!





В какой-то момент я поняла, что хочу увидеться со своими слушателями, организовать выступление. Но петь на таком мероприятии только каверы казалось неправильным. Я не позиционировала себя как перепевщика, и было решено — нужны песни!

Так появился EP «Пьяная вишня». Теперь я понимаю, что авторская музыка для меня началась с огромного желания выступать и видеться со своими людьми.

О вдохновении

Музыка — это единый язык для всего мира, который помогает даже в самые закрытые, сложные или нечувствительные будни прикоснуться к своей живой части.





Процесс создания песен можно разделить на два вида:

1. Я создаю и дарю себе мир, ощущения, ситуации, в которых мне хотелось бы оказаться, куда можно сбежать или где можно спрятаться.

2. Я делюсь своим опытом и переживаниями и собираю все это в импровизированный аудио-фотоальбом. Для меня это работает как терапия и возможность переосмыслить все то, что происходит в жизни. Я часто чувствую себя одиноко и знаю, что есть люди, которые чувствуют то же самое. Если есть кто-то кто проходит через подобное, он почувствует, что не один.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

Музыкальная индустрия Казахстана находится в зачаточном состоянии, но при этом движется семимильными шагами. Это не просто для артистов в рабочих моментах и в дальнейшем развитии, так как многие сферы только нащупывают, как работать, и все разбираются по пути.

Если у вас есть любимый артист, не стесняйтесь показывать свою любовь и поддержку





Если у вас есть любимый артист, не стесняйтесь показывать свою любовь и поддержку. Слушайте музыку на официальных площадках вроде Spotify, Apple Music, Yandex и других стриминговых платформах. Это будет ваш вклад в развитие музыкальной индустрии Казахстана.

О текущей деятельности и планах

10 февраля у меня выходит новый трек. Он про меня, влюбленную. Я давно себя такой не видела. Хочу поделиться вайбом этого состояния и отдать своим вишенкам как подарок перед 14 февраля. Это история девчонки, которую все видят бунтаркой, а влюбившись, она оказывается мягкой.





Еще 8 марта я хочу провести первый большой сольный концерт в Алматы, где бы мне хотелось увидеть всех своих слушателей.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:

— Bir kiz

— Ice Spice

— Smino.