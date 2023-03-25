abdr. о новом альбоме, вдохновении и развитии музыкальной индустрии в Казахстане

Недавно в Алматы состоялась презентация нового альбома abdr. Hotel Amour. Мы посетили мероприятие, познакомились с музыкантом и узнали о его планах и подготовке к первому сольному концерту.





Абдрахман Бекенов, 26 лет, город — Алматы, музыкант, автор песен, продюсер, @abdr

Как все началось

В моей семье все умеют петь, но никто не занимается творчеством профессионально. Родители играют на гитаре, у них красивые голоса. Брат в школьное время выступал на концертах. Сестра тоже хорошо поет. Именно она привила мне хороший музыкальный вкус. Всегда показывала классные песни.

В школе я записывал баттл-треки, был рэпером. Когда учился в колледже, записывал каверы, участвовал в конкурсах. На одном из таких конкурсов выиграл денежный приз и приобрел первую гитару.

Своим творчеством я хочу показать, как важно любить и нести любовь





Затем я переехал в Астану, где продолжил заниматься музыкой, выступал в заведениях, работал в караоке, был оператором на аттракционах. Популярности это не приносило. Я просто зарабатывал на жизнь.

Однажды мне пришла идея переехать в Алматы. И именно в этом городе спустя несколько месяцев все закрутилось. Появились новые песни, пришла первая популярность. В этот период вышел трек «Из-за тебя», потом песни «Особенная», «Контраст», которые я писал еще в Астане.

О своем творчестве

Своим творчеством я хочу показать, как важно любить и нести любовь. Мои песни про отношения, любовь, секс, чувства. Но я не хочу, чтобы люди думали, что в жизни важно только это. Человеку нужна страсть и любовь. И неважно к чему: к своему делу или к человеку.

Мне хочется на своем примере показать, что главное — делать то, что тебе нравится.

Новый альбом Hotel Amour — это истории из моей жизни. В некоторых треках есть фантазии и вымысел, но в целом мы поместили в альбом правдивые истории. Я благодарен Павлу Петренко, который сводил альбом и стал моим другом за это время.

О вдохновении

Я понимаю, что своим творчеством влияю на слушателей. Создаю то, что может вызвать у людей разные эмоции. Поэтому отношусь к музыке, как к инструменту общения с людьми. Использую разные инструменты и фишки для этого.

Музыка — одна из главных вещей в моей жизни. Я часто думаю о своем предназначении. На моих выступлениях парни делают предложения руки и сердца своим девушкам. Меня приглашают выступать на свадьбах или на мероприятиях по случаю рождения детей. У каждого поколения есть музыка, которая дарит людям теплые чувства и эмоции. Без этих песен не было бы такой любви, а без любви не появились бы новые люди и целые поколения.

Новый альбом Hotel Amour — это истории из моей жизни





Моя музыка также дарит людям эмоции. Это меня вдохновляет.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

Музыкальная индустрия в Казахстане развивается в геометрической прогрессии. Если раньше хороший артист появлялся раз в пять лет, то теперь новые имена появляются каждый месяц.

У нас много талантливых ребят. Меня радует, что эта сфера развивается, растет популярность стриминговых площадок и количество слушателей на этих площадках. Музыканты, выпуская свои песни, могут хорошо зарабатывать.

Музыка — одна из главных вещей в моей жизни





Круто осознавать, что музыкальная культура может поднимать и экономику всей страны.

О текущей деятельности и планах

Презентация альбома — это первое серьезное и масштабное для меня мероприятие. Я часто выступал на фестивалях и в клубах, но полноценный концерт пока не проводил. Теперь я собрал группу. Мы отрепетировали новый альбом, и я всерьез задумался о первом сольном концерте. Раньше я переживал, что не смогу собрать большой зал, но после презентации, куда пришло много гостей, появилась уверенность в своих силах.

Хотелось бы организовать что-то в Астане, потому что все началось именно в этом городе. И там живет много людей, которые приходят на мои выступления.

У меня уже готово несколько новых синглов, которые мы будем выпускать в течение года. Один из треков выйдет уже этой весной. Планируется также выход клипа.

Топ-5 музыкантов, творчество которых я рекомендую:

— Dijon

— Miguel

— Frank Ocean

— The Blaze

— Majid Jordan.