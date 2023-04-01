Zheka Fatbelly о своем творчестве, критике, вдохновении и музыкальной индустрии в Казахстане

Познакомились с Жеңісом, более известным как Zheka Fatbelly, и узнали о том, как началась его музыкальная карьера, кто его вдохновляет, и какие планы у артиста на ближайшее будущее.





Жеңіс Омаров, 25 лет, город — Алматы, творческий деятель, @zheka_fatbelly

Как все началось

Я родом из города Тараз. Многие знают меня как блогера, но я называю себя творческим деятелем.

Любовь к музыке передалась мне от мамы. Она с детства любила петь. Но в Таразе творчество не воспринимали всерьез, поэтому мама не стала заниматься музыкой профессионально. В ней до сих пор живет эта мечта, и я работаю над тем, чтобы ее осуществить.

Когда я был ребенком, у нас не было смартфонов. Лучшие треки были только у самых крутых ребят. Они передавали их друг другу по Bluetooth или ИК-порту. Музыка казалась чем-то особенным, тем, что могут позволить себе самые богатые люди.

У нас дома не было нормального телевизора, но был кассетный проигрыватель. Я слушал на нем треки Виктора Цоя, хотя они не нравились мне по вайбу. Я всегда был веселым парнем, и мне хотелось слушать что-то более современное. Как-то раз я выиграл в лотерее магнитолу и попросил маму купить мне лицензионный музыкальный диск.

Помню, как впервые услышал альбом 50 Cent The Massacre и удивился, насколько это круто. Мой мир перевернулся. Я искал информацию о 50 Cent, узнавал, кто он, чем занимается, как всего достиг. Через него познакомился с творчеством других западных артистов. Тогда у меня появилась мечта стать рэпером. Я искал похожую одежду. Купил себе кепку с прямым козырьком, дюраг, который надевался под головной убор, подражал его стилю. Многие смеялись надо мной, потому что я отличался от остальных, всегда выделялся.

Позже родители купили мне еще две кассеты с треками 2Pac и «Каста». Эти три артиста сильно повлияли на меня и подтокнули к творчеству. Я ходил на вокал, участвовал в городских конкурсах, занимался бальными танцами, увлекся КВН. Мне нравилось фристайлить, придумывать рэп на ходу.

Но профессионально музыкой я занялся только в 2017 году.

О своем творчестве

На мое творчество сильно повлияли Jah Khalib и Hirosima.

В 2017 году, когда у меня было 300 подписчиков, я написал Jah Khalib и предложил снять совместный вайн. Он отказал мне, потому что не снимался в вайнах. Но сказал, что если я соберу большую аудиторию, он мне поможет. Через год, когда у меня было уже около 200 000 подписчиков, я приехал в Алматы. Бахтияр сдержал слово и помог мне. Он пустил меня на студию и сказал, что я могу делать все, что хочу. Познакомил с Makvin, с которым мы позже написали мои первые три трека. Один из них вышел официально и стал популярным — F.A.T. Клип на этот сингл срежиссировал Жандос Тунгышбаев, а оператором был Азамат Дулатов. Получилась крутая работа, которой я горжусь.

Таразский характер не позволял сдаться

Я писал тексты, выпускал треки, искал свой стиль. В первое время меня сильно хейтили, говорили, чтобы я снимал видео и не лез в музыку. Это морально давило, потому что на тот момент я был анти-самодостаточный. Могу сказать, что в первое время я и правда создавал не самые качественные треки. Иногда мне стыдно за них, но это нормально. Ведь мы развиваемся, и с каждым годом становимся лучше в том, что делаем.

Справиться с критикой мне помогало стремление сделать лучше. Таразский характер не позволял сдаться. Я продолжал делать музыку, ходил на вокал, учился, ошибался, но не останавливался. Стабильность, дисциплина и труд всегда приносят результат.





В школьное время я любил слушать Hiro и фанател от его творчества. Бекболат был для меня звездой. Но благодаря блогерской деятельности у меня получилось с ним связаться. После знакомства мы сняли совместный вайн и сразу подружились. Помню, я показал ему свои наработки, а он сказал, что это не то. На полгода у меня пропало желание заниматься музыкой, но я вернулся к написанию треков. Hiro помогал мне, мы даже жили вместе несколько месяцев и писали музыку. Бекболат — невероятно работоспособный человек, который может ежедневно писать что-то новое и интересное. Я наблюдал за ним и учился. Перенимал весь его опыт и технику. Стал похожим на него.

Затем я встретил M’Dee, abdr., The Limba и Qontrast. Мухаметали и Бахтияр терпели все мои попытки написания собственной музыки, хвалили, чтобы у меня не пропадало желание.

Трек «Летнее платье» мне помог написать The Limba. Он учил меня делать мотивы, рассказывал, как это работает. Помог мне поверить в себя. Его техника отличалась от того, как работал Hiro. Тогда я понял, что в творчестве нет рамок: ты можешь делать все, что хочешь.

Сингл «Летнее платье» набрал большую популярность и принес мне первые деньги с музыки. Меня стали приглашать на выступления. В тот период у меня уже была сеть ресторанов по всему Казахстану, но доход от музыки приносил больше удовольствия. Так происходит и по сей день.

Позже я самостоятельно написал и выпустил трек «Плакал». Он занял вторую строчку в чартах сразу после трека Hiro «Особа крутая». Для меня это был особенный момент. Человек, которого я считаю своим кумиром, выпустил один из главных синглов, и я стоял рядом с ним в чарте. Понял, что нет смысла за кем-то гнаться и соревноваться. Если делать музыку, то делать ее для себя.

О вдохновении

Музыка влияет на сердце и эмоции. Круто, когда музыка может подвигнуть на что-то хорошее и светлое. Но я против того, чтобы человек давал музыке управлять своим настроением и поступками. Меня пугают истории, когда музыка спасает кому-то жизнь. Хотелось бы, чтобы люди боролись за жизнь самостоятельно, работали над собой и улучшали себя.

В каждом моем треке свой смысл и история из личной жизни. Когда я публикую это в Сеть, мне становится легче. Я делюсь со слушателями разными моментами. Но даже если человек не вдается в контекст, он все равно получит прикольный трек.

Круто, когда музыка может подвигнуть на что-то хорошее и светлое

Моя музыка веселая, легкая. Я не хочу делать треки, которые будут грузить слушателей. Кто-то видит в этом коммерцию, но я закладываю свой смысл.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

Музыка в Казахстане круто набирает обороты. Мне бы хотелось, чтобы наши артисты становились популярными на мировом уровне, а не ограничивались тусовкой внутри страны. Было бы круто, если бы во всем мире слушали музыку на казахском языке.

О текущей деятельности и планах

В 2022 году я выпустил сингл «Прощай». Недавно мы вместе с Ulukmanapo выпустили трек «-42». Он занял первое место в музыкальных чартах в Кыргызстане и восьмое место в Казахстане.





В конце прошлого года я сконцентрировался на похудении, поэтому пока отложил занятия музыкой и творчеством.

Но у меня много идей и планов. Мы планируем выпускать треки и клипы безостановочно. Осенью я хочу выпустить трек, который написал еще в 2018 году. Это что-то личное и важное для меня. На следующий год готовим классный тур.

Молодым музыкантам советую: Делайте, никого не слушайте и придумывайте свои правила. Не думайте о результате и просто старайтесь. Вы можете выпустить трек, который не зайдет, но на сотый раз вы можете стать мировой звездой. Главное — не тормозить и трезво оценивать себя.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:

— Абай Kawhi Baby, @kawhixo

— Ayau, @ayaumusic

— Armich, @ddfukk.