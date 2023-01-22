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Amirchik о том, как в 18 лет собрал миллионную аудиторию слушателей по всему миру
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Вчера в 15:45

Amirchik о том, как в 18 лет собрал миллионную аудиторию слушателей по всему миру

Познакомились с Эмирханом Батабаевым, более известным как Amirchik, и узнали, с чего начался его путь артиста, где он находит вдохновение и какими новинками порадует в этом году.

Эмирхан Батабаев, 18 лет, город — Бишкек, артист, @amirchiiik_

AMIR

Как все началось


Я не люблю разделения на отрасли. Если говорить емко, я артист. Пишу песни, пою, играю, обожаю баскетбол. А главное, я счастливый человек.

Считаю, что занимался музыкой с первых месяцев жизни. В нашем доме всегда звучали песни, а я их слушал.

Я не получил специального музыкального образования. Там, где я вырос, не было специализированных учреждений для занятий музыкой. Но мне это не мешало. Я учился всему сам, при поддержке и помощи братьев.

К творчеству меня подтолкнул брат Алим. В три года я начал петь, и мы вместе сочиняли песни, постоянно что-то придумывали. У нас даже был свой братский гимн. Мы назвали его «Телефонный звонок». Именно брат научил меня играть на гитаре, и в 15 лет я уже зарабатывал первые деньги с помощью музыки. Чуть позже мы с двоюродным братом работали в кавер-группе.

Как пришел к популярности

AMIR

Когда появился и стал развиваться TikTok, я зарегистрировался на этой платформе. Мне было интересно выражать себя через видео. Поэтому я снимал контент и получал от этого удовольствие.

Начинал с коротких видео, где пел популярные песни. Пробовал создавать что-то свое. Однажды сделал трек из Stories подруги, где она исполняла песню акапелла.

Популярность пришла, когда я опубликовал фрагмент песни «Улетаю прочь». Мой аккаунт внезапно завалили предложениями. Сначала я даже испугался. Не знал, что делать, как реагировать. Потом поехал в Москву, чтобы разобраться, посмотреть, как работают другие, пообщаться с коллегами. Там нашел своих людей и команду.

Раньше я не переживал по поводу контента, который публиковал. У меня не было большой аудитории и высокого чувства ответственности перед ней. Теперь мой подход к творчеству изменился, стал профессиональнее.

О вдохновении


Для меня творчество — это жизнь. Оно проходит через все, чем я занимаюсь.

Музыка объединила меня со многими близкими людьми. Через нее я могу выразить боль и радость.

Меня вдохновляет жизнь, разные эмоции и люди. У меня насыщенные дни: вижу, ощущаю, понимаю много нового. Собираю все внутри себя и иду творить.

О текущей деятельности и планах

Амир

В Кыргызстане стремительно развивается музыкальная индустрия. Особенно это заметно в последнее время: артисты расширяют географию своих слушателей и находят признание далеко за пределами Кыргызстана. Радует, когда соотечественники собирают стадионы не только в нашей стране, но и за рубежом.

Недавно состоялся релиз моего фита с корейским артистом HARU на малайском языке. Набирает популярность написанный мною трек: «Минимум раз».

К концу января выйдет клип, акустическая версия и ремикс на международный трек с европейской певицей Kerria под названием What if. В феврале я порадую поклонников новым сольным синглом. А в конце февраля буду выступать на концерте в Малайзии.

В планах выпускать международные треки, но продолжу делать песни и на русском языке. Еще хочу исполнить трек на кыргызском.

Всем тем, кто только начинает свой путь, но еще не уверен в себе, рекомендую просто пробовать и действовать.

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#кыргызстан #бишкек #музыка #творчество #артисты
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