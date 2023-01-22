Amirchik о том, как в 18 лет собрал миллионную аудиторию слушателей по всему миру

Эмирхан Батабаев, 18 лет, город — Бишкек, артист, @amirchiiik_





Как все началось

Как пришел к популярности





Если говорить емко, я артист. Пишу песни, пою, играю, обожаю баскетбол. А главное, я счастливый человек.Считаю, что занимался музыкой с первых месяцев жизни. В нашем доме всегда звучали песни, а я их слушал.Там, где я вырос, не было специализированных учреждений для занятий музыкой. Но мне это не мешало. Я учился всему сам, при поддержке и помощи братьев.У нас даже был свой братский гимн. Мы назвали его «Телефонный звонок». Именно брат научил меня играть на гитаре, и в 15 лет я уже зарабатывал первые деньги с помощью музыки. Чуть позже мы с двоюродным братом работали в кавер-группе.

О вдохновении

О текущей деятельности и планах





Мне было интересно выражать себя через видео. Поэтому я снимал контент и получал от этого удовольствие.Начинал с коротких видео, где пел популярные песни. Пробовал создавать что-то свое. Однажды сделал трек из Stories подруги, где она исполняла песню акапелла.Мой аккаунт внезапно завалили предложениями. Сначала я даже испугался. Не знал, что делать, как реагировать. Потом поехал в Москву, чтобы разобраться, посмотреть, как работают другие, пообщаться с коллегами. Там нашел своих людей и команду.Раньше я не переживал по поводу контента, который публиковал. У меня не было большой аудитории и высокого чувства ответственности перед ней.Оно проходит через все, чем я занимаюсь.Музыка объединила меня со многими близкими людьми. Через нее я могу выразить боль и радость.У меня насыщенные дни: вижу, ощущаю, понимаю много нового. Собираю все внутри себя и иду творить.

Особенно это заметно в последнее время: артисты расширяют географию своих слушателей и находят признание далеко за пределами Кыргызстана. Радует, когда соотечественники собирают стадионы не только в нашей стране, но и за рубежом.Недавно состоялся релиз моего фита с корейским артистом HARU на малайском языке. Набирает популярность написанный мною трек: «Минимум раз».К концу января выйдет клип, акустическая версия и ремикс на международный трек с европейской певицей Kerria под названием What if. В феврале я порадую поклонников новым сольным синглом.В планах выпускать международные треки, но продолжу делать песни и на русском языке. Еще хочу исполнить трек на кыргызском.