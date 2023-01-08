Acer представила велосипедный стол-тренажер для поддержания формы во время работы

Производитель электроники Acer анонсировал новый велотренажер eKinekt BD 3, оборудованный столом для ноутбука. Во время тренировки устройство преобразует кинетическую энергию в электричество.

Неспешный темп езды с частотой 60 оборотов в минуту генерирует до 75 Вт. Полученное электричество используется для зарядки устройств на столе — для этого последний оборудован разъемами USB-C и USB-A.

Велотренажер может работать в двух режимах: «Работа» или «Спорт». Первый позволяет придвинуть стол ближе к себе для комфортной работы, а второй — отодвинуть его для наклона при усиленной тренировке.

Устройство eKinekt BD 3 поступит в продажу в апреле на Тайване и в июне в других странах. Цена — $999.

Источник: incrussia.ru