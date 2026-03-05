Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
7 бизнес-лидеров Усть-Каменогорска, на которых стоит обратить внимание
Центральная Азия

03.03.2026

7 бизнес-лидеров Усть-Каменогорска, на которых стоит обратить внимание

От локальных проектов до известных городских брендов — эти семь предпринимателей из Усть-Каменогорска развивают бизнес и делают жизнь в городе более динамичной и перспективной.




Александр Дериглазов, @alexderig

Предприниматель из Усть-Каменогорска занимает 43 место в рейтинге самых влиятельных и 50 место в рейтинге самых богатых бизнесменов Казахстана. Он основал сеть магазинов «Меломан», а также владеет сетью гипермаркетов «Комфорт», специализирующихся на продаже строительных материалов и товаров для дома.


Руслан Дюсенов


Предприниматель и инженер-основатель компании Adele Energy / ePower for Central Asia, которая занимается развитием сети зарядных станций для электромобилей в Казахстане. Проект стал одним из первых в стране в своей нише.


Ажар Аскарбекова


Основательница компании Cranecult, которая помогает студентам поступать в зарубежные вузы на гранты и стипендии. В 2021 году открыла филиал Cranecult USA — первую казахстанскую компанию в США в сфере образовательных услуг. Также учредила Askar Media Group в США.


Ярослав Кушнарев


Стоматолог по профессии, предприниматель, который создал курсы казахского языка и ведет собственный бизнес в Усть-Каменогорске.


Анатолий Балушкин, @bipekofficial


Бизнесмен, соучредитель издательского дома «Регион». Владеет 75% в АО «Азия Авто» — компании, включающей автосборочный завод и региональные филиалы, а также частным военным музеем имени Б. Момышулы.


Кристина Кузнецова, @kuznetsovakristina_kko


Владелица и основатель luxury салона красоты Why Not. Это один из лучших салонов в городе, победитель городской премии «Лучший предприниматель малого бизнеса».


Сабина Мельс, @sabina.mels


Создала сети кофеен Moti, благодаря чему отмечена как один из лучших молодых предпринимателей Усть-Каменогорска в рамках городского конкурса в 2025 году.



#казахстан #бизнес #предприниматель #устькаменогорск
