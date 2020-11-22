Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/101/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/1012a8c83aad81e181299f0da4388a04.JPG
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
6-istoriy-lyudey-kotorye-vnosyat-vklad-v-razvitie-sportivnoy-sfery-kazahstana-kyrgyzstana-i-uzbekistana
6 историй людей, которые вносят вклад в развитие спортивной сферы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана
66
/
/

Сегодня в 19:50

6 историй людей, которые вносят вклад в развитие спортивной сферы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Урмат Насыкулов, 31 год, предприниматель, основатель Change Fitness и фонда «Тонус», @urmagramm

IMG_0855.JPG

Я родился слабым, недоношенным, маленьким ребенком. Родители отдали много сил и времени укреплению моего здоровья. В детстве голова ужасно болела, и мне поставили диагноз: внутричерепное давление. Это ощущение, будто на голову надели железный шлем и постоянно сдавливают его. В шестом классе меня отдали на секцию борьбы. Сначала для меня это была просто игра: мы кувыркались, бегали и прыгали в зале. А потом я заметил, как боли странным образом исчезли. Я осознал, что, оказывается, можно жить и не болеть. И в этом помог спорт. Потом я понял, что если это изменило мою жизнь, то может изменить жизни и других людей.

Подробнее здесь.

Мирхан Сагитов, 33 года, город — Ташкент, куратор Samarkand Half Marathon, основатель Tashkent Runners, @sagitov.mirkhan

IMG_0856.JPG

Вернувшись в Узбекистан, я не нашел здесь бегового сообщества и решил его создать. Объединял людей, приглашал вместе выйти на пробежку. В этом году Tashkent Runners три года, сейчас нас более 500 активных участников, и сообщество с каждым годом растет. Полумарафонцев уже более сотни, тех, кто пробежал марафон, около 20-30 человек, увлекается триатлоном тоже большое количество людей. Беговое сообщество растет, благодаря в том числе и нам появилось много беговых клубов.

Подробнее здесь.

Мадина Бектурганова, город — Нур-Султан, президент Федерации художественной гимнастики города Нур-Султан, глава Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики, Facebook

IMG_0860.JPG

Моя общественная деятельность началась в 2012 году, когда я возглавила Федерацию художественной гимнастики города Нур-Султан. Через год меня назначили вице-президентом Казахстанской федерации гимнастики. А спустя четыре года мы познакомились с новым видом спорта, который в мире существует уже больше 50 лет — эстетическая групповая гимнастика. Мы внедрили этот вид спорта в Казахстане, и сейчас он развивается гигантскими шагами.

Подробнее здесь.

Юлия Галышева, 27 лет, город — Алматы, спортсменка, фристайлистка

IMG_0614.JPG

Я профессиональный атлет, представляю Казахстан на соревнованиях по фристайлу, дисциплина могул. Прославилась бронзовой медалью, которую получила на Олимпийских играх в 2018 году, и золотой медалью на Чемпионате мира 2019 года.

Когда меня привели на первую тренировку, мне было всего четыре года. Тренер была нашей соседкой, и сначала она предложила моей маме отводить меня в зал просто, чтобы я не слонялась летом по двору. Мама согласилась. Мы ходили на тренировки каждый день, кроме воскресенья, 1,5 километра туда и обратно. У тренера была большая собака, английский дог, так как я была маленькой, я просто садилась на собаку и ехала верхом.

Подробнее здесь.

Елена Кун, город — Ташкент, генеральный секретарь Федерации триатлона Узбекистана, Facebook

IMG_0615.JPG

Триатлон внес колоссальные изменения в мою жизнь. Поэтому, в какой бы стране я ни была, если у меня есть возможность, стараюсь развивать этот вид спорта. Я член Попечительского совета Федерации триатлона Казахстана. Но когда открывалась казахстанская Федерация, была погружена в другой проект и полноценно участвовать не получилось. Поэтому, когда первый заместитель председателя Федерации триатлона Узбекистана рассказал мне об открытии Федерации и пригласил в Ташкент, я согласилась. В Ташкенте была приятно удивлена количеством 50-метровых бассейнов, детских секций, участием руководителя страны в развитии спорта. Когда мне предложили возглавить Федерацию, тут же согласилась.

Подробнее здесь.

Юрий Польский, город — Нур-Султан, вице-президент Федерации тенниса Казахстана

IMG_0859.JPG

Я работаю в Федерации тенниса уже седьмой год. Мне нравится моя работа. Она не однообразная, много разных задач, возможностей реализовать свое видение и увидеть плоды труда. В прошлом году мы открыли новый теннисный центр в столице, в мероприятии принимали участие Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Получился красивый проект. Когда делаешь что-то и это получается хорошо, приезжают люди и по достоинству оценивают — это приятно.было просто игра: мы кувыркались, бегали и прыгали в зале. А потом я заметил, как боли странным образом исчезли. Я осознал, что, оказывается, можно жить и не болеть. И в этом помог спорт. Потом я понял, что если это изменило мою жизнь, то может изменить жизни и других людей.

Подробнее здесь.


Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #кыргызстан #спорт #узбекистан #бег
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Чего хотят женщины разных возрастов в Астане?
11198
Уфимцы о том, чему учит город: быть толерантным, знать историю, охранять природу
12618
Наши в мире. Как получить приглашение на работу и переехать из Башкортостана в Стамбул
18897