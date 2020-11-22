6 историй людей, которые вносят вклад в развитие спортивной сферы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Урмат Насыкулов, 31 год, предприниматель, основатель Change Fitness и фонда «Тонус», @urmagramm





Я родился слабым, недоношенным, маленьким ребенком. Родители отдали много сил и времени укреплению моего здоровья. В детстве голова ужасно болела, и мне поставили диагноз: внутричерепное давление. Это ощущение, будто на голову надели железный шлем и постоянно сдавливают его. В шестом классе меня отдали на секцию борьбы. Сначала для меня это была просто игра: мы кувыркались, бегали и прыгали в зале. А потом я заметил, как боли странным образом исчезли. Я осознал, что, оказывается, можно жить и не болеть. И в этом помог спорт. Потом я понял, что если это изменило мою жизнь, то может изменить жизни и других людей.



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Мирхан Сагитов, 33 года, город — Ташкент, куратор Samarkand Half Marathon, основатель Tashkent Runners, @sagitov.mirkhan





Вернувшись в Узбекистан, я не нашел здесь бегового сообщества и решил его создать. Объединял людей, приглашал вместе выйти на пробежку. В этом году Tashkent Runners три года, сейчас нас более 500 активных участников, и сообщество с каждым годом растет. Полумарафонцев уже более сотни, тех, кто пробежал марафон, около 20-30 человек, увлекается триатлоном тоже большое количество людей. Беговое сообщество растет, благодаря в том числе и нам появилось много беговых клубов.

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Мадина Бектурганова, город — Нур-Султан, президент Федерации художественной гимнастики города Нур-Султан, глава Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики, Facebook





Моя общественная деятельность началась в 2012 году, когда я возглавила Федерацию художественной гимнастики города Нур-Султан. Через год меня назначили вице-президентом Казахстанской федерации гимнастики. А спустя четыре года мы познакомились с новым видом спорта, который в мире существует уже больше 50 лет — эстетическая групповая гимнастика. Мы внедрили этот вид спорта в Казахстане, и сейчас он развивается гигантскими шагами.

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Юлия Галышева, 27 лет, город — Алматы, спортсменка, фристайлистка





Я профессиональный атлет, представляю Казахстан на соревнованиях по фристайлу, дисциплина могул. Прославилась бронзовой медалью, которую получила на Олимпийских играх в 2018 году, и золотой медалью на Чемпионате мира 2019 года.

Когда меня привели на первую тренировку, мне было всего четыре года. Тренер была нашей соседкой, и сначала она предложила моей маме отводить меня в зал просто, чтобы я не слонялась летом по двору. Мама согласилась. Мы ходили на тренировки каждый день, кроме воскресенья, 1,5 километра туда и обратно. У тренера была большая собака, английский дог, так как я была маленькой, я просто садилась на собаку и ехала верхом.

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Елена Кун, город — Ташкент, генеральный секретарь Федерации триатлона Узбекистана, Facebook





Триатлон внес колоссальные изменения в мою жизнь. Поэтому, в какой бы стране я ни была, если у меня есть возможность, стараюсь развивать этот вид спорта. Я член Попечительского совета Федерации триатлона Казахстана. Но когда открывалась казахстанская Федерация, была погружена в другой проект и полноценно участвовать не получилось. Поэтому, когда первый заместитель председателя Федерации триатлона Узбекистана рассказал мне об открытии Федерации и пригласил в Ташкент, я согласилась. В Ташкенте была приятно удивлена количеством 50-метровых бассейнов, детских секций, участием руководителя страны в развитии спорта. Когда мне предложили возглавить Федерацию, тут же согласилась.

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Юрий Польский, город — Нур-Султан, вице-президент Федерации тенниса Казахстана





Я работаю в Федерации тенниса уже седьмой год. Мне нравится моя работа. Она не однообразная, много разных задач, возможностей реализовать свое видение и увидеть плоды труда. В прошлом году мы открыли новый теннисный центр в столице, в мероприятии принимали участие Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Получился красивый проект. Когда делаешь что-то и это получается хорошо, приезжают люди и по достоинству оценивают — это приятно.было просто игра: мы кувыркались, бегали и прыгали в зале. А потом я заметил, как боли странным образом исчезли. Я осознал, что, оказывается, можно жить и не болеть. И в этом помог спорт. Потом я понял, что если это изменило мою жизнь, то может изменить жизни и других людей.

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