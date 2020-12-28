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6 главных стереотипов о Казахстане
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Вчера в 17:50

6 главных стереотипов о Казахстане

Стереотипы иностранцев о Казахстане, которые они поменяли после того, как побывали здесь.

1. Казахстан — неразвитая страна


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Aarij Bashir, специалист по связям и торговле, правительство Альберты

Я родом из Пакистана, но переехал в Канаду десять лет назад. Поэтому я знал о Казахстане, но не так много. Когда приехал, увидел, что Казахстан — современная страна, а Астана похожа на Дубай. Я был приятно удивлен и рад, что посетил Казахстан.

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2. Все казахи мясоеды, и сложно найти другую еду


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Хейти Мяемеэс, посол Эстонской Республики в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Туркменистане

Радует, что в Нур-Султане можно найти любую кухню: азиатскую, восточную и даже украинскую. Всегда большой выбор свежих фруктов и овощей.

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3. Казахстан — это Афганистан?


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Фиделис Суоринени, профессор Школы горного дела и наук о Земле

Я приглашал в Казахстан друзей из Китая, Австралии и Канады, проводил им экскурсии по городу. Часто люди путают Казахстан с Афганистаном, приходится объяснять, что это разные страны. Поэтому я всегда рассказываю другим интересную информацию о стране, в которой живу.

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4. В Казахстане опасно жить


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Лука Вангелиста, ассоциированный профессор, руководитель магистратуры в молекулярной медицине

Пару лет назад я был на рынке «Артем». Мы с коллегой брали кофе, а девушка, которая там работала, спросила нас на английском, почему мы здесь, ведь это опасно. Но здесь нечего бояться. Астана намного безопаснее Милана.

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5. Казахстанцы не говорят на английском языке


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Дэвид Фрайат, преподаватель по английскому языку для академических целей

Мне нравится работать со студентами в Назарбаев Университете, они чудесные. До этого я работал в Китае, где у студентов были сложности с разговорным английским. Уровень знания английского языка среди местного населения в Казахстане растет. Теперь студенты знают его лучше, чем пять лет назад.

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6. В Казахстане непримечательная природа


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Рикардо Пелиццо, ассоциированный профессор, вице-декан по исследованиям Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета

Мы выезжали за город на небольшой остров на реку Или на юге — эта часть Казахстана завораживает. Многие казахстанцы не знают, насколько красивые места есть в стране.

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