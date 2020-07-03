Канадец о ведении совместных дел с казахстанцами и особенностях работы

О Казахстане

О работе

Климат Канады похож на климат в Казахстане

О еде

Об особенностях

Мне нравится Казахстан, я был здесь уже 9 раз

У нас было много бизнес-интеграций с Казахстаном, тогда я руководил канадской делегацией экспортеров крупнорогатого скота. Мы побывали в Алматы, Костанае и Астане.Поэтому я знал о Казахстане, но не так много. Когда приехал, увидел, что Казахстан — современная страна, а Астана похожа на Дубай. Я был приятно удивлен и рад, что посетил Казахстан.Наша работа заключается в том, чтобы экспортировать продукты в Казахстан. Казахстан — большой потенциальный рынок для нашей страны. Казахстанское правительство поддерживает импорт сельскохозяйственной продукции, включая оборудование и специальные машины.Северный регион по погоде такой же, как и в Канаде. Поэтому все оборудование и техника могут применяться и в Казахстане.Например, у Казахстана есть программа по импортированию скота для развития этого сектора, а мы одни из крупнейших производителей скота в Канаде. Поэтому мы решили это связать и развивать.Помимо схожего климата, в наших странах одинаковый размер полей и второе место в экономике занимает агросектор.Например, традиция подачи бараньей головы феноменальна.Всегда, когда приезжаю, ем лагман. Канада — мультинациональная страна, и у нас есть много похожих на лагман блюд. В Канаде живет много людей из Центральной Азии, однако ресторана с казахской кухней нет.Например, когда мы идем на встречу в Канаде, она начинается вовремя, все обговаривается и заканчивается. Однако в Казахстане, если опоздаешь на час или два — это нормально.Такое гостеприимство приятно. Я заметил, что казахи при ведении бизнеса хотят больше знать о тебе и твоей личной жизни, и только потом они переходят к обсуждению деловых вопросов, это интересно. Когда мы приезжаем в Казахстан, мы много узнаем о стране, людях и увеличиваем круг общения.Мы пользуемся WhatsApp только в личных целях. А по бизнес-вопросам мы используем почту. Это немного непривычно.Я думаю, это такой восточный аспект в культуре. Но многие задачи решаются легко, и поэтому нам нравится работать с Казахстаном.У меня за это время появились друзья, с которыми мы проводим время.