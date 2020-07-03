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Канадец о ведении совместных дел с казахстанцами и особенностях работы
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Aarij Bashir

34 года, родной город — Эдмонтон, Альберта, специалист по связям и торговле, правительство Альберты

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Сегодня в 14:50

Канадец о ведении совместных дел с казахстанцами и особенностях работы

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О Казахстане
Впервые в Казахстан я приехал 6 лет назад, в 2014 году. У нас было много бизнес-интеграций с Казахстаном, тогда я руководил канадской делегацией экспортеров крупнорогатого скота. Мы побывали в Алматы, Костанае и Астане.

Я родом из Пакистана, но переехал в Канаду десять лет назад. Поэтому я знал о Казахстане, но не так много. Когда приехал, увидел, что Казахстан — современная страна, а Астана похожа на Дубай. Я был приятно удивлен и рад, что посетил Казахстан.
О работе
Мы работаем в агросекторе сельского хозяйства. Наша работа заключается в том, чтобы экспортировать продукты в Казахстан. Казахстан — большой потенциальный рынок для нашей страны. Казахстанское правительство поддерживает импорт сельскохозяйственной продукции, включая оборудование и специальные машины.

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Климат Канады похож на климат в Казахстане. Северный регион по погоде такой же, как и в Канаде. Поэтому все оборудование и техника могут применяться и в Казахстане.

Работать здесь легко, много программ поддерживается и применяется государством. Например, у Казахстана есть программа по импортированию скота для развития этого сектора, а мы одни из крупнейших производителей скота в Канаде. Поэтому мы решили это связать и развивать.

Климат Канады похож на климат в Казахстане


Мы видим в Казахстане национального партнера. Помимо схожего климата, в наших странах одинаковый размер полей и второе место в экономике занимает агросектор.
О еде
Еда хорошая, и мне нравится, как ее подают. Например, традиция подачи бараньей головы феноменальна.

Мое любимое блюдо — лагман. Всегда, когда приезжаю, ем лагман. Канада — мультинациональная страна, и у нас есть много похожих на лагман блюд. В Канаде живет много людей из Центральной Азии, однако ресторана с казахской кухней нет.
Об особенностях
Я заметил, что ведение дел в Казахстане отличается от того, к чему я привык. Например, когда мы идем на встречу в Канаде, она начинается вовремя, все обговаривается и заканчивается. Однако в Казахстане, если опоздаешь на час или два — это нормально.

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А еще тебя будут встречать и кормить бешбармаком, и только потом начнется встреча. Такое гостеприимство приятно. Я заметил, что казахи при ведении бизнеса хотят больше знать о тебе и твоей личной жизни, и только потом они переходят к обсуждению деловых вопросов, это интересно. Когда мы приезжаем в Казахстан, мы много узнаем о стране, людях и увеличиваем круг общения.

Культура и гостеприимство здесь прекрасное.

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Многие в Казахстане используют WhatsApp для бизнес-разговоров и даже для отправки некоторых документов, но у нас не так. Мы пользуемся WhatsApp только в личных целях. А по бизнес-вопросам мы используем почту. Это немного непривычно.

Мне нравится Казахстан, я был здесь уже 9 раз


Люди в Казахстане принимают решения не торопясь. Я думаю, это такой восточный аспект в культуре. Но многие задачи решаются легко, и поэтому нам нравится работать с Казахстаном.

Мне нравится Казахстан, я был здесь уже девять раз. У меня за это время появились друзья, с которыми мы проводим время.

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