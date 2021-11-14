50 полезных ссылок для маркетологов и SMM-специалистов 

Мы собрали для вас большой список полезных ресурсов для обучения и вдохновение. Зарядитесь мотивацией перед новой рабочей неделей.





Upgrade Plus

Upgrade Plus — онлайн-курсы по подписке, направленные на развитие профессиональных и личностных навыков.





«Инсталогия 2.0»

Обучающая онлайн-программа от блогера Саши Митрошиной @alexandramitroshina по созданию и продвижению блога в Instagram.





Aesthetist

Авторский курс по эстетичному визуалу в Instagram от Марии Синицыной @marie_sinitsina.





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GeniusMarketing

Образовательная компания для предпринимателей, где Олесь Тимофеев — основатель проекта и специалисты команды, делятся советами по развитию бизнеса и маркетинга.





Laba

Laba — онлайн-школа по изучению бизнес дисциплин и маркетинга.





PPC.world — все о платном трафике

Сборник практических курсов, докладов и вебинаров о рекламе в социальных сетях, работе с Google Ads, Facebook Ads и Яндекс.Директ.





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Школа SMM-специалиста

NextMedia Education — образовательный сервис удаленных профессий, созданный экспертами маркетинга.





SMMschool

Первый курс школы был проведен в 2017 году. Организаторы обучают основам интернет-маркетинга и эффективному продвижению проектов в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», YouTube, Telegram и Facebook.





Completo

Агентство по интернет-маркетингу, которому доверяют крупнейшие российские бренды. Также компания обучает специалистов — проводит мастер-классы и выступает на конференциях.





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