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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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50 полезных ссылок для маркетологов и SMM-специалистов 
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14.11.2020

50 полезных ссылок для маркетологов и SMM-специалистов 

Мы собрали для вас большой список полезных ресурсов для обучения и вдохновение. Зарядитесь мотивацией перед новой рабочей неделей.


Upgrade Plus

Upgrade Plus — онлайн-курсы по подписке, направленные на развитие профессиональных и личностных навыков.


«Инсталогия 2.0»

Обучающая онлайн-программа от блогера Саши Митрошиной @alexandramitroshina по созданию и продвижению блога в Instagram.


Aesthetist

Авторский курс по эстетичному визуалу в Instagram от Марии Синицыной @marie_sinitsina.


Еще 22 полезные ссылки здесь.


GeniusMarketing

Образовательная компания для предпринимателей, где Олесь Тимофеев — основатель проекта и специалисты команды, делятся советами по развитию бизнеса и маркетинга.


Laba

Laba — онлайн-школа по изучению бизнес дисциплин и маркетинга.


PPC.world — все о платном трафике

Сборник практических курсов, докладов и вебинаров о рекламе в социальных сетях, работе с Google Ads, Facebook Ads и Яндекс.Директ.


Еще 12 полезных ссылок здесь.


Школа SMM-специалиста

NextMedia Education — образовательный сервис удаленных профессий, созданный экспертами маркетинга.


SMMschool

Первый курс школы был проведен в 2017 году. Организаторы обучают основам интернет-маркетинга и эффективному продвижению проектов в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», YouTube, Telegram и Facebook.


Completo

Агентство по интернет-маркетингу, которому доверяют крупнейшие российские бренды. Также компания обучает специалистов — проводит мастер-классы и выступает на конференциях.


Еще 7 полезных ссылок здесь.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#маркетинг #обучение #smm #карьера
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