Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
15-poleznyh-russkoyazychnyh-blogov-o-marketinge-smm-i-reklame
15 полезных русскоязычных блогов о маркетинге, SMM и рекламе
125
Главная
/
Профессионалы
/
Профессии

Вчера в 15:50

15 полезных русскоязычных блогов о маркетинге, SMM и рекламе

Забирайте ссылки на каналы YouTube, Instagram и Telegram и создавайте свои маркетинговые коммуникации.

YouTube

GeniusMarketing

Количество подписчиков: 68 000

Образовательная компания для предпринимателей, где Олесь Тимофеев — основатель проекта и специалисты команды, делятся советами по развитию бизнеса и маркетинга.


Обучающий центр Cybermarketing

Количество подписчиков: 21 200

YouTube канал для маркетологов, где собраны записи семинаров и уроков бесплатной онлайн-школы интернет-маркетинга Cybermarketing. Есть много материалов, благодаря которым вы узнаете много нового о email-маркетинге, SMM и контекстной рекламе.


PPC.world — все о платном трафике

Количество подписчиков: 8 880

Сборник практических курсов, докладов и вебинаров о рекламе в социальных сетях, работе с Google Ads, Facebook Ads и Яндекс.Директ.


Laba

Количество подписчиков: 13 800

Laba — онлайн-школа по изучению бизнес дисциплин и маркетинга. На канале вы найдете полезные разборы маркетинговых стратегий крупных брендов, советы по бизнесу и полезные советы от топовых экспертов Украины.


Damir Khalilov

Количество подписчиков: 87 400

Дамир Халилов — один из ведущих специалистов России по SMM, основатель SMM-агентства GreenPR, преподаватель Высшей Школы Экономики, автор бестселлера «Маркетинг в социальных сетях». Гайды, кейсы, продвижение в Instagram, сквозная аналитика — обо всем этом Дамир рассказывает на своем YouTube канале.


szabo-viktor-4QmSdCP4bhM-unsplash.jpg


Instagram

Руслан Саржанов, @ruslan_the_chief

Количество подписчиков: 54 200

Специалист по маркетингу в социальных сетях, а в частности, Instagram. В своем блоге делится множеством полезной информации о продвижении своего блога, алгоритмах, изменениях и трендах Instagram.


Алексей Ткачук, @denominant

Количество подписчиков: 79 200

Алексей — маркетолог, SMM-стратег и ведущий подкаста, сооснователь подкаст-платформы @mave.team. Также ведет бесплатные лекции для начинающих SMM-специалистов. На его странице вы всегда найдете полезные и интересные посты о маркетинге в социальных сетях.


Павел Гуров, @gurovdigital

Количество подписчиков: 127 000

Павел — блогер, который пишет о технологических новшествах и тонкостях систем, к примеру таких, как платформа Instagram. В своем блоге он раскрывает интересные, новые, малоизвестные факты и фишки платформы.


TexTerra, @web_texterra

Количество подписчиков: 17 600

TexTerra — это агентство диджитал-продвижения, они делятся в своем блоге информацией об эффективных стратегиях продвижения в социальных сетях, делают полезные подборки сервисов для маркетологов, рассказывают о тонкостях копирайтинга и разработке контента.


SETTERS, @setters.me

Количество подписчиков: 156 000

Официальная страница коммуникационного агентства Setters, где команда рассказывает о буднях маркетологов, рекламщиков, SMM-специалистов и всех, кто работает в сфере маркетинга, рекламы и медиа. Ребята делятся своими кейсами, полезными советами и последними трендами индустрии.


anton-maksimov-juvnsky-fTkfScExLo4-unsplash.jpg

Telegram

Марганзаев Вещает

Количество подписчиков: 116 264

Даниил Марганзаев освещает самые важные новости из мира digital, пишет про тренды в мире маркетинга и бизнеса, делится своими инсайтами и рассказывает о том, как покорить Telegram.


Маркетинг в России

Количество подписчиков: 19 652

Канал насыщен подборками, статьями и интересными фактами о самых успешных брендах в России с точки зрения маркетинга. Финансовая аналитика, политические вопросы связанные с социальными сетями, старые и новые кейсы и кампании, в детальном разборе админов.


Sostav

Количество подписчиков: 16 167

Telegram-вестник последних новостей из мира маркетинга, инфоповодах и трендах. Этот канал для тех, кто хочет быть в курсе всех обновлений и кейсов на рынке рекламы.


Олдскульный маркетинг

Количество подписчиков: 36 869

Digital, SMM и все, что связано с маркетингом, вы найдете на этом канале. Автор делится различными приемами маркетинговых коммуникаций, делает разборы рекламных кампаний брендов и анализирует различные кейсы.


Семейка Ботов

Количество подписчиков: 397 208

По-настоящему самый крупный канал про маркетинг в Telegram. Это блог создателя самых популярных чат-ботов @Text4InstaBot и @SaveAsBot, которыми пользовался, наверное, каждый SMM-специалист и не только. На канале размещаются различные фишки, лайфхаки, инструкции и информация о новых функция в Instagram, Telegram и других социальных сетей и мессенджеров.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#реклама #маркетинг #smm #коммуникации
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как Beeline Казахстан выстраивает корпоративную культуру и стремится стать одним из л...
3146
Как пройти путь от стажера до руководителя: 6 историй топ-менеджеров
1523
Бухгалтер из Нур-Султана о 19-летнем опыте работы и почему важно всегда учиться
5125