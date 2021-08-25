15 полезных русскоязычных блогов о маркетинге, SMM и рекламе

Забирайте ссылки на каналы YouTube, Instagram и Telegram и создавайте свои маркетинговые коммуникации.

YouTube

GeniusMarketing

Количество подписчиков: 68 000

Образовательная компания для предпринимателей, где Олесь Тимофеев — основатель проекта и специалисты команды, делятся советами по развитию бизнеса и маркетинга.





Обучающий центр Cybermarketing

Количество подписчиков: 21 200

YouTube канал для маркетологов, где собраны записи семинаров и уроков бесплатной онлайн-школы интернет-маркетинга Cybermarketing. Есть много материалов, благодаря которым вы узнаете много нового о email-маркетинге, SMM и контекстной рекламе.





PPC.world — все о платном трафике

Количество подписчиков: 8 880

Сборник практических курсов, докладов и вебинаров о рекламе в социальных сетях, работе с Google Ads, Facebook Ads и Яндекс.Директ.





Laba

Количество подписчиков: 13 800

Laba — онлайн-школа по изучению бизнес дисциплин и маркетинга. На канале вы найдете полезные разборы маркетинговых стратегий крупных брендов, советы по бизнесу и полезные советы от топовых экспертов Украины.





Damir Khalilov

Количество подписчиков: 87 400

Дамир Халилов — один из ведущих специалистов России по SMM, основатель SMM-агентства GreenPR, преподаватель Высшей Школы Экономики, автор бестселлера «Маркетинг в социальных сетях». Гайды, кейсы, продвижение в Instagram, сквозная аналитика — обо всем этом Дамир рассказывает на своем YouTube канале.









Instagram

Руслан Саржанов, @ruslan_the_chief

Количество подписчиков: 54 200

Специалист по маркетингу в социальных сетях, а в частности, Instagram. В своем блоге делится множеством полезной информации о продвижении своего блога, алгоритмах, изменениях и трендах Instagram.





Алексей Ткачук, @denominant

Количество подписчиков: 79 200

Алексей — маркетолог, SMM-стратег и ведущий подкаста, сооснователь подкаст-платформы @mave.team. Также ведет бесплатные лекции для начинающих SMM-специалистов. На его странице вы всегда найдете полезные и интересные посты о маркетинге в социальных сетях.





Павел Гуров, @gurovdigital

Количество подписчиков: 127 000

Павел — блогер, который пишет о технологических новшествах и тонкостях систем, к примеру таких, как платформа Instagram. В своем блоге он раскрывает интересные, новые, малоизвестные факты и фишки платформы.





TexTerra, @web_texterra

Количество подписчиков: 17 600

TexTerra — это агентство диджитал-продвижения, они делятся в своем блоге информацией об эффективных стратегиях продвижения в социальных сетях, делают полезные подборки сервисов для маркетологов, рассказывают о тонкостях копирайтинга и разработке контента.





SETTERS, @setters.me

Количество подписчиков: 156 000

Официальная страница коммуникационного агентства Setters, где команда рассказывает о буднях маркетологов, рекламщиков, SMM-специалистов и всех, кто работает в сфере маркетинга, рекламы и медиа. Ребята делятся своими кейсами, полезными советами и последними трендами индустрии.





Telegram

Марганзаев Вещает

Количество подписчиков: 116 264

Даниил Марганзаев освещает самые важные новости из мира digital, пишет про тренды в мире маркетинга и бизнеса, делится своими инсайтами и рассказывает о том, как покорить Telegram.





Маркетинг в России

Количество подписчиков: 19 652

Канал насыщен подборками, статьями и интересными фактами о самых успешных брендах в России с точки зрения маркетинга. Финансовая аналитика, политические вопросы связанные с социальными сетями, старые и новые кейсы и кампании, в детальном разборе админов.





Sostav

Количество подписчиков: 16 167

Telegram-вестник последних новостей из мира маркетинга, инфоповодах и трендах. Этот канал для тех, кто хочет быть в курсе всех обновлений и кейсов на рынке рекламы.





Олдскульный маркетинг

Количество подписчиков: 36 869

Digital, SMM и все, что связано с маркетингом, вы найдете на этом канале. Автор делится различными приемами маркетинговых коммуникаций, делает разборы рекламных кампаний брендов и анализирует различные кейсы.





Семейка Ботов

Количество подписчиков: 397 208

По-настоящему самый крупный канал про маркетинг в Telegram. Это блог создателя самых популярных чат-ботов @Text4InstaBot и @SaveAsBot, которыми пользовался, наверное, каждый SMM-специалист и не только. На канале размещаются различные фишки, лайфхаки, инструкции и информация о новых функция в Instagram, Telegram и других социальных сетей и мессенджеров.