50 грантов, стипендий, стажировок и других программ для учебы и работы за рубежом

Собрали большой список программ, которые помогут получить образование и практический опыт за рубежом.





Учеба и стажировка за рубежом после 25 лет: 12 возможностей для опытных специалистов





Собрали подборку разных возможностей для деятельности за рубежом, которые доступны специалистам с опытом работы и исследований в разных сферах.





Правительство Румынии предлагает несколько видов стипендий для граждан стран, не входящих в Европейский Союз:

— от правительства

— в рамках двусторонних отношений между странами

— от Министерства иностранных дел и Министерства экономики Румынии

— от негосударственных учреждений.

Программы бакалавриата и магистратуры проводятся на румынском языке. Если вы его не знаете, можно пройти подготовительный курс — он длится год. Докторанты могут обучаться на иностранном языке, который одобрит принимающее учебное заведение.

Стипендии оплачивают стоимость обучения, проживания и предоставляют ежемесячные выплаты в размере 65-85 €.

Кандидаты на бакалавриат и магистратуру должны быть не старше 35, на докторантуру — 45 лет.

Программа правительства Китая, созданная для укрепления отношений с иностранными государствами. В ее рамках выделяется несколько видов стипендий:

— Bilateral Program — созданные в рамках международных отношений

— University Program — от университетов Китая

— Designated Scholarship Programs — от международных организаций и учреждений.

Основные области обучения по программе включают в себя: науку, технику, сельское хозяйство, медицину, экономику, право, менеджмент, образование, историю, литературу, философию, изобразительное искусство.

Программа покрывает стоимость обучения, проживания, медицинское страхование. Также выплачивается стипендия — от 2500 до 3500 юаней.

Кандидаты, поступающие на программу магистратуры, должны быть не старше 35 лет, на докторантуру — не старше 40 лет.

Больше программ по ссылке.

Магистратура за рубежом: 11 стипендий для бесплатной учебы





Собрали подборку программ, которые помогут вам бесплатно получить степень магистра в разных странах мира.





Стипендиальная программа Fulbright была основана в 1946 году. Ее цель — укрепление культурно-академических связей между США и другими странами.

Программа позволяет бесплатно учиться в США в магистратуре. Также покрывает расходы на оформление визы, страховки, проживание и перелет. Финансирование выделяется на срок до трех лет в зависимости от программы.

Кандидаты должны иметь степень бакалавра, предоставить диплом и сертификат о знании английского языка и не быть гражданами США.

Chevening Scholarship — программа правительства Великобритании, финансируемая Министерством иностранных дел и организациями-партнерами. Выдается на один год для получения магистерской степени.

Приоритетные сферы обучения: политика и международные отношения, право и государственное управление, экономика, бизнес и инновации, изменение климата, изучение окружающей среды и энергетическая безопасность, наука и космос, журналистика.

Стипендия покрывает стоимость обучения, транспортные расходы, оформление визы, затраты на подготовку диссертационной работы и выдает ежемесячную стипендию.

Кандидаты должны иметь степень бакалавра, опыт работы от двух лет, подать пакет документов в три университета Великобритании.

Больше программ по ссылке.

12 стипендий, грантов и конкурсов, которые помогут получить финансирование для проекта или пройти стажировку





Собрали информацию о классных программах, участие в которых позволит вам повысить квалификацию и поделиться своим творчеством с миром.





Цель стипендии — объединить художников и артистов для создания работ, которые выходят за рамки привычного. Для этого им предоставляется офис в Париже, исследовательская поддержка и выплаты в размере $75 000 в год.

Кто может стать участником: творческие деятели — кинематографисты, художники, писатели, композиторы, поэты, преподаватели университетов и доктора гуманитарных наук из любой точки мира.

Для подачи нужен пакет документов: личные документы, резюме, описание проекта, образцы работ и рекомендательное письмо.

Дедлайн: 5 ноября.

Художественное объединение ищет художников для участия в проекте Mars.colleg. Два месяца они будут жить в пустыне изолированно и работать над своими проектами.

Участники получат все необходимые ресурсы для работы и стипендию в размере $11 000.

Дедлайн: 12 сентября.

Больше стипендий по ссылке.

Family-friendly: 6 стипендий, которые подойдут семейным людям для учебы за рубежом





Многие учебные заведения по всему миру оказывают поддержку молодым семейным парам. Собрали стипендиальные программы от вузов из разных стран мира.





SRH Scholarships for Students with Families

Стипендия от SRH University Heidelberg — частного вуза в городе Гейдельберг, Германия. Она присуждается студентам учебного заведения или потенциальным кандидатам, которые подали заявку на обучение.

Покрывает полную стоимость обучения за весь период. Для участия необходимо подать заявку на поступление по любой специальности, иметь хорошие академические показатели.

В пакет документов входят: мотивационное эссе, рекомендательное письмо, CV, дипломы с предыдущих учебных мест и сертификаты, подтверждающие наличие семьи.

Прием проходит два раза в год. С 15 июня по 31 июля на зимний семестр, с 10 декабря по 31 января на летний.

Семейный центр при University of Penn предлагает две стипендии для PhD-студентов с детьми. Для участия в них нужно поступить на одну из программ университета.

Family Grant выделяется в размере до 10 000 $. Сумма должна частично покрыть стоимость обучения и расходов на содержание ребенка. Но студент должен поддерживать высокие академически показатели.

Дедлайн: 23 сентября.

Больше стипендий по ссылке.

США, Франция, Австрия: 12 стипендиальных программ, конкурсов и стажировок для учебы и жизни за рубежом





Рассказываем о новых возможностях, которые помогут вам повысить квалификацию, найти финансирование для проекта или приобрести новые навыки в разных странах мира.





Stigler Center при University of Chicago проводит программу повышения квалификации для журналистов, работающих во всех видах СМИ по всему миру.

Участники проводят 12 недель, посещая занятия по аудиту, участвуя в мероприятиях, сотрудничая с коллегами и общаясь с университетскими учеными.

К участию приглашаются журналисты с многолетним опытом работы в СМИ, владеющие английским языком и заинтересованные в углублении своих знаний и понимания политической экономии.

Оплачиваются транспортные и визовые расходы и стипендия в $12 000 для проживания.

Дедлайн: 2 октября.

Годовая акселерационная программа для творческих инженеров с инновационными проектами.

Участники получают финансирование до £75 000, бизнес-наставничество, коучинг, доступ к сообществу и нетворкингу.

К участию приглашаются исследователи, недавние выпускники, основатели стартапов.

Больше стипендий по ссылке.