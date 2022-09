США, Франция, Австрия: 12 стипендиальных программ, конкурсов и стажировок для учебы и жизни за рубежом

Рассказываем о новых возможностях, которые помогут вам повысить квалификацию, найти финансирование для проекта или приобрести новые навыки в разных странах мира.





​​Journalists in Residence Program





Stigler Center при University of Chicago проводит программу повышения квалификации для журналистов, работающих во всех видах СМИ по всему миру.

Участники проводят 12 недель, посещая занятия по аудиту, участвуя в мероприятиях, сотрудничая с коллегами и общаясь с университетскими учеными.

К участию приглашаются журналисты с многолетним опытом работы в СМИ, владеющие английским языком и заинтересованные в углублении своих знаний и понимания политической экономии.

Оплачиваются транспортные и визовые расходы и стипендия в $12 000 для проживания.

Дедлайн: 2 октября.







Годовая акселерационная программа для творческих инженеров с инновационными проектами.

Участники получают финансирование до £75 000, бизнес-наставничество, коучинг, доступ к сообществу и нетворкингу.

К участию приглашаются исследователи, недавние выпускники, основатели стартапов.







Программа резиденции во Франции. Участие могут принять ученые, исследующие искусство и гуманитарные науки, связанные с французской культурой, практики в культуры и творчества и артисты всех направлений.

Во время программы участники должны работать над своим исследованием или конкретным проектом — книгой, фильмом, произведением искусства. Также будут организованы семинары, тренинги, встречи с известными людьми.

Оплачиваются расходы на транспорт, еженедельно выплачивается €250.

Дедлайн: 1 октября.









Фонд Getty Foundation предлагает гранты ученым и писателям, которые имеют отличные показатели в разных областях. Цель грантов — помочь ученым продвигать свои проекты без академических обязательств и принять участие в интеллектуальной жизни фонда.

Принимаются заявки от специалистов, которые проводят исследования в области искусства, гуманитарных наук, социальных наук.

Предлагаются гранты в размере от 21 500$ до 65 000$, в зависимости от времени прохождения программы — от трех до девяти месяцев.

Дедлайн: 1 ноября.







Центр современного искусства Art Omi предлагает программы резидентства для международных художников, музыкантов, танцоров, писателей и архитекторов.

Программа пройдет в период с 22 июня по 17 июля 2023 года в США. Участникам предоставят питание, жилье, студию для работы. Перелет нужно оплатить самостоятельно, но есть возможность получить грант на транспортные расходы.

Дедлайн: 16 октября.





Georg Forster Research Award

Стипендия для исследователей из развивающихся стран. Их работы должны способствовать улучшению условий жизни в странах их происхождения.

Академические достижения номинанта должны быть признаны на международном уровне и подтверждены соответствующими успехами в исследованиях.

Сумма стипендии — 60 000 €. Она дает право на пребывание от шести месяцев до полного года в Германии и дополнительное финансирование.

Дедлайн: 31 октября.





McGraw Fellowship for Business Journalism





Центр деловой журналистики McGraw предоставляет журналистам гранты до 15 000 $ и редакционную поддержку, необходимую для создания подробных историй. Темы не ограничиваются бизнесом, принимаются материалы, связанные с образованием, окружающей средой и здравоохранением.

Можно подать заявку в разных форматах медиа — от статей до короткометражных роликов.

Для участия необходимо направить проект материала через онлайн-форму, описать его цель и необходимые средства.

Дедлайн: 30 сентября.





Weiser Professional Development Fellows

The Ronald and Eileen Weiser Center for Europe and Eurasia at the University of Michigan открыл прием заявок для участия в краткосрочных исследовательских проектах.

Кандидаты могут предлагать проекты в любой области исследований с преподавателем-партнером в University of Michigan. Длительность — от четырех до шести недель.

Программы покрывает расходы на билеты, жилье и страховку.

Дедлайн: 15 сентября.





Программа практики в МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии ищет стажеров по разным направлениям: natural science and mathematics, social sciences, engineering, information technology, administration and management.

Кандидаты должны быть старше 20 лет, быть студентом или недавним выпускником, знать английский язык на высоком уровне.

Стажеры получаю стипендию в размере 500€ и столько же на аренду жилья.

Дедлайн открытый.





Stamps Scholarship in University of Miami





University of Miami открывает заявки на стипендию для иностранных студентов, которые хотят получить степень бакалавра.

Кандидаты должны иметь приглашение от университета, высокий уровень английского языка, рекомендации и академические достижения.

Стипендия покрывает стоимость обучения, проживания и питания, страховки, компьютер, а также предоставляет доступ к счету на $12 000, который можно использовать для исследований.

Дедлайн: 1 ноября.





Procter & Gamble Internship

Мировой производитель потребительских товаров Procter & Gamble набирает стажеров для работы в разных отделах компании, от маркетинга до рекрутинга.

Всего открыто 500 вакансий для молодых людей со всего мира. В случае успешного прохождения стажировки участники получают предложение о работе.





Fellowships at the Cullman Center

Исследовательские стипендии выдаются для работы над проектом c помощью ресурсов библиотеки Culman Center, в США.

Стипендиаты смогут обменяться идеями в общественных форумах. Длительность — девять месяцев в США.

Принять участие могут журналисты, писатели и все, кто работает над проектами, которые связанные с созданием книги. Необходимо владение английским языком.

Стипендиаты получат финансовую помощь до $75 000, офисное помещение, компьютер и полный доступ к ресурсам библиотеки.

Дедлайн: 30 сентября.