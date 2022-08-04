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12 стипендий, грантов и конкурсов, которые помогут получить финансирование для проекта или пройти стажировку
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Сегодня в 11:45

12 стипендий, грантов и конкурсов, которые помогут получить финансирование для проекта или пройти стажировку

Собрали информацию о классных программах, участие в которых позволит вам повысить квалификацию и поделиться своим творчеством с миром.


Institute of Ideas and Imagination Fellowship

Цель стипендии — объединить художников и артистов для создания работ, которые выходят за рамки привычного. Для этого им предоставляется офис в Париже, исследовательская поддержка и выплаты в размере $75 000 в год.

Кто может стать участником: творческие деятели — кинематографисты, художники, писатели, композиторы, поэты, преподаватели университетов и доктора гуманитарных наук из любой точки мира.

Для подачи нужен пакет документов: личные документы, резюме, описание проекта, образцы работ и рекомендательное письмо.

Дедлайн: 5 ноября.

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Cavendish Arts Science Fellowship at Girton College

Стипендия для представителей креативных профессий в области изобразительного искусства, театра, кино, писательского мастерства, музыки и архитектуры. Программа проходит в Girton College в Кембридже. Длительность — год.

Участники получат выплаты в размере 10 000 фунтов стерлингов, покрытие расходов на проживание и перелет, а также доступ ко всем необходимым ресурсам для работы.

Кандидаты должны иметь опыт воплощения художественных идей и стремиться к совместной работе с другими участниками.

Дедлайн: 4 сентября.


Thoughtworks Arts

Художественное объединение ищет художников для участия в проекте Mars.colleg. Два месяца они будут жить в пустыне изолированно и работать над своими проектами.

Участники получат все необходимые ресурсы для работы и стипендию в размере $11 000.

Дедлайн: 12 сентября.

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Prague Civil Society Centre Fellowship

Полностью финансируемая трехмесячная исследовательская резиденция для сотрудников, активистов, исследователей и журналистов, занимающихся гражданским активизмом и социальными проблемами в Восточной Европе и Центральной Азии.

Подать заявку может любой человек из Восточной Европы или Центральной Азии опытом работы в сфере гражданского общества. Участники получат возможность заняться собственными исследованиями.

Дедлайн: 12 августа.


Fondazione Giorgio Cini Scholarship

Шестимесячная программа резиденции для тех, кто хочет изучать стекольное искусство. Принимаются заявки от студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры, желающих провести исследование в Центре изучения стекла.

Кандидаты должны предложить тему исследования и показать предыдущие работы. Участники получат выплату в размере 6200 € и бесплатное проживание в Венеции.

Дедлайн: 31 августа.


IUCN Leaders Forum

Форум молодых лидеров — ежегодное мероприятие, на котором проходит обсуждение глобальных проблем.

Он пройдет в виде трехдневной конференции в провинции Чеджу, Южная Корея. Открыт для всех международных участников из любой страны.

Принимающая сторона покроет авиабилеты, проживание, питание, визу, медицинскую страховку.

Дедлайн: 5 августа.

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Westerwelle Young Founders

Полностью финансируемая программа для молодых предпринимателей из развивающихся стран. Она направлена на то, чтобы познакомить молодых основателей со всего мира друг с другом и с берлинской сценой стартапов.

Кандидаты должны в течение пяти последних лет создавать бизнес, иметь деловые отношения в своей стране и знать английский язык.

Дедлайн: 9 августа.


OECD Internship Programme

Программа стажировок от организации OECD открыта на постоянной основе. К ней привлекаются студенты университетов любого уровня — бакалавры, магистры, докторанты.

Цель программы — улучшить аналитические и технические навыки участников в международной среде. Продолжительность — от одного до шести месяцев. Стипендия — 700 €.

Кандидаты должны подать онлайн заявку и владеть высоким уровнем английского или французского языка.

Дедлайн: 1 сентября.


ANSO Visiting Fellowship

Альянс международных научных организаций учредил международную программу выездных стипендий. Они дают возможность ученым всего мира получить опыт исследований в Китае.

Есть два вида стипендий:

— для молодых исследователей. Длится от трех до девяти месяцев, выплачивается 20 000 юаней в месяц

— для старших ученых. Длительность — два-три месяца, выплаты в размере 30 000-40 000 юаней в месяц.

Кандидаты должны предоставить свое CV и список научных работ и достижений.

Дедлайн: 15 августа.

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Princeton Arts Fellowship

Стипендия присуждается молодым артистам, чьи работы признаются современниками. Это могут быть композиторы, музыканты, хореографы, кинематографисты, поэты, писатели, режиссеры. Они смогут преподавать в Princeton University два года.

Подать заявку могут жители любой страны, возрастных ограничений нет. Стипендия выплачивает до $95 000 в год.

Для участия нужно подать CV и предоставить примеры работ. Дедлайн: 13 сентября.


ClimateScience Olympiad 2022

Олимпиада по климатологии и науке 2022 проводится глобальной некоммерческой организацией ClimateScience, которая создает и распространяет образовательные ресурсы по теме изменения климата.

Программа включает в себя три этапа и возможность выиграть денежные призы и поездку на Конференцию ООН по изменению климата. Призовой фонд: $10 000. Возраст участников до 25 лет.

Дедлайн: 10 августа.


SERIESMAKERS Program

Творческая инициатива для режиссеров художественных фильмов и сериалов.

Будут выбраны десять команд с идеей сериала, которым будут помогать опытные наставники и шоураннеры. На разработку пилотного сценария каждая получит по 50 000€.

Награжденные команды будут представлены на форуме Series Mania 2023 и получат возможность принять участие в форуме Series Mania 2024, чтобы представить свои проекты.

Дедлайн: 15 сентября.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.