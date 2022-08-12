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Family-friendly: 6 стипендий, которые подойдут семейным людям для учебы за рубежом
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Сегодня в 11:45

Family-friendly: 6 стипендий, которые подойдут семейным людям для учебы за рубежом

Многие учебные заведения по всему миру оказывают поддержку молодым семейным парам. Собрали стипендиальные программы от вузов из разных стран мира.


SRH Scholarships for Students with Families

Стипендия от SRH University Heidelberg — частного вуза в городе Гейдельберг, Германия. Она присуждается студентам учебного заведения или потенциальным кандидатам, которые подали заявку на обучение.

Покрывает полную стоимость обучения за весь период. Для участия необходимо подать заявку на поступление по любой специальности, иметь хорошие академические показатели.

В пакет документов входят: мотивационное эссе, рекомендательное письмо, CV, дипломы с предыдущих учебных мест и сертификаты, подтверждающие наличие семьи.

Прием проходит два раза в год. С 15 июня по 31 июля на зимний семестр, с 10 декабря по 31 января на летний.

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Grants for PhD Students with Families

Семейный центр при University of Penn предлагает две стипендии для PhD-студентов с детьми. Для участия в них нужно поступить на одну из программ университета.

Family Grant выделяется в размере до 10 000 $. Сумма должна частично покрыть стоимость обучения и расходов на содержание ребенка. Но студент должен поддерживать высокие академически показатели.

Дедлайн: 23 сентября.

Family Scholarships

University of Adelaide предлагает стипендии для иностранных студентов с семьей. Оплачивает 25% от стоимости обучения на любой выбранной программе.

Для участия нужно иметь приглашение от университета и сдать пакет документов, в который входят подтверждения семейного статуса.

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Uggla Family Scholarship details

London School of Economics and Political Science выдает стипендии для иностранных студентов, которые приезжают с семьей.

Кандидаты должны получить приглашение от университета на поступление по любой образовательной программе и продемонстрировать необходимость в финансировании.

Стипендия покрывает не менее 50% от стоимости обучения и предоставляет полную финансовую поддержку по вопросам перелета, проживания, дополнительных расходов. Общая сумма — £28 366. Возможно продление на следующий академический год.

Dal Sasso Family Scholarship

Стипендия для учебы в Monash University — одном из лучших университетов Австралии. Предлагается полная оплата обучения и ежегодные выплаты в размере $5000 для проживания на кампусе.

Кандидаты должны получить приглашение от университета и самостоятельно оформить визу. Еще одно требование — стать участником сообщества студентов Access Monash Mentoring.

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DAAD Scholarship

DAAD — это группа стипендий для учебы в Германии, открытая для студентов всех уровней и направлений. В зависимости от специальности, возраста, семейного положения и профессионального опыта программы покрывают полную или частичную стоимость обучения, стоимость перелета и выплаты в размере 861 $.

Транспортные расходы и страховка покрываются как для стипендиата, так и для сопровождающих его членов семьи.

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#образование #семья #гранты #стипендии #учебазаграницей
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