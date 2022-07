Магистратура за рубежом: 11 стипендий для бесплатной учебы

Собрали подборку программ, которые помогут вам бесплатно получить степень магистра в разных странах мира.









Стипендиальная программа Fulbright была основана в 1946 году. Ее цель — укрепление культурно-академических связей между США и другими странами.

Программа позволяет бесплатно учиться в США в магистратуре. Также покрывает расходы на оформление визы, страховки, проживание и перелет. Финансирование выделяется на срок до трех лет в зависимости от программы.

Кандидаты должны иметь степень бакалавра, предоставить диплом и сертификат о знании английского языка и не быть гражданами США.





Chevening Scholarship

Chevening Scholarship — программа правительства Великобритании, финансируемая Министерством иностранных дел и организациями-партнерами. Выдается на один год для получения магистерской степени.

Приоритетные сферы обучения: политика и международные отношения, право и государственное управление, экономика, бизнес и инновации, изменение климата, изучение окружающей среды и энергетическая безопасность, наука и космос, журналистика.

Стипендия покрывает стоимость обучения, транспортные расходы, оформление визы, затраты на подготовку диссертационной работы и выдает ежемесячную стипендию.

Кандидаты должны иметь степень бакалавра, опыт работы от двух лет, подать пакет документов в три университета Великобритании.





World Bank Scholarships Program

Всемирный Банк предлагает молодым специалистам стипендии для получения степени магистра. Цель программы — подготовка опытных специалистов, которые будут влиять на развитие всемирной экономики.

Покрывает все расходы на обучение, перелет и проживание в вузах США, Европы, Африки и Океании.

Кандидаты должны иметь степень бакалавра, опыт работы от трех лет, быть гражданином одной из стран этого списка.









Стипендиальная программа правительства Германии доступна для учащихся всех уровней — от бакалавриата до докторантуры. Для магистрантов существует отдельная программа.



Стипендия выдается на срок до двух лет, в зависимости от выбранной программы обучения. В нее входят ежемесячные выплаты в размере 861 €, расходы на транспорт, медицинская страховка.

Кандидаты не должны проживать на территории Германии, иметь степень бакалавра, предоставить CV и мотивационное эссе и предоставить сертификаты о знании английского или немецкого языка.





Erasmus Mundus Joint Master Degree

Erasmus Mundus дает возможность обучиться на образовательных программах для магистрантов, которые подготовлены консорциумом европейских университетов. Во время учебы студенты посещают от двух до четырех стран и университетов, получая дипломы сразу нескольких вузов.

Стипендия покрывает расходы на участие студента в программе, обучение, проезд и проживание.

Кандидаты должны иметь степень бакалавра, выбрать программу из списка, подать необходимые документы и предоставить сертификат о знании английского языка.





The Eiffel Excellence Scholarship

Стипендиальная программа Eiffel Excellence учреждена Министерством Европы и Министерством иностранных дел Франции, чтобы дать возможность французским университетам привлекать лучших иностранных студентов для поступления на программы магистратуры и докторантуры.

Стипендия покрывает стоимость обучения, ежедневные расходы, перелет, медицинскую страховку, проживание.

Кандидаты должны иметь степень бакалавра, быть не старше 30 лет, подать заявку на поступление в один из вузов Франции, владеть английским или французским языками.





Skoll MBA Scholarships





Стипендиальная программа для тех, кто хочет поступить в University of Oxford, а именно в Saïd Business School. Покрывает полную стоимость курса программы MBA, а также частичные расходы на проживание.

Кандидаты должны подать заявку на поступление в Oxford MBA, отправить пакет документов, иметь опыт работы от трех лет.





Gates Cambridge Scholarship

Стипендиальная программа, учрежденная Биллом и Мелиндой Гейтс, выплачивается студентам, которые поступают на программы магистратуры в Cambridge University.

Gates Cambridge Scholarship покрывает вступительный взнос, пособие на проживание, перелет, оформление визы и страховки.

Кандидаты должны подать на обучение в Cambridge University, оставить заявку на сайте программы, иметь степень бакалавра и быть гражданином любой страны, кроме Великобритании.





Schwarzman Scholars Programme

Стипендиальная программа для магистров, которая проходит на базе Tsinghua University — лучшего университета Китая.

Schwarzman Scholars Programme покрывает стоимость обучения, транспортные расходы, проживание и питание, медицинскую страховку и выделяет средства на личные расходы.

Кандидаты должны иметь степень бакалавра, быть не старше 29 лет, иметь высокий GPA и балл сертификата IELTS.





Rotary Peace Fellowships





Стипендиальная программа благотворительного фонда Rotary, цель которой — предоставление возможности получения степени магистра для всех слоев населения. Вузы-партнеры программы: Duke University, University of North Carolina at Chapel Hill, International Christian University, University of Bradford, University of Queensland, Uppsala University.

Rotary Peace Fellowships покрывает стоимость обучения, расходы на транспорт, питание и проживание, страховку.

Кандидаты должны иметь степень бакалавра, опыт работы или волонтерства от трех лет, сертификат TOEFL от 79 баллов.





Master Mind Scholarships

Стипендиальная программа для обучения на магистерских программах в университетах Фландрии и Брюсселя. Выделяется с 2015 года Министерством образования и профессиональной подготовки Фландрии.

Master Mind Scholarships покрывает стоимость обучения, страховки, оплачивает стипендию на проживание в размере 8200 €.

Кандидаты должны иметь степень бакалавра, иметь GPA не менее 3.5, подтвердить владение английским языком.