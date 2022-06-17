Учеба и стажировка за рубежом после 25 лет: 12 возможностей для опытных специалистов

Собрали подборку разных возможностей для деятельности за рубежом, которые доступны специалистам с опытом работы и исследований в разных сферах.





Правительство Румынии предлагает несколько видов стипендий для граждан стран, не входящих в Европейский Союз:

— от правительства

— в рамках двусторонних отношений между странами

— от Министерства иностранных дел и Министерства экономики Румынии

— от негосударственных учреждений.

Программы бакалавриата и магистратуры проводятся на румынском языке. Если вы его не знаете, можно пройти подготовительный курс — он длится год. Докторанты могут обучаться на иностранном языке, который одобрит принимающее учебное заведение.

Стипендии оплачивают стоимость обучения, проживания и предоставляют ежемесячные выплаты в размере 65-85 €.

Кандидаты на бакалавриат и магистратуру должны быть не старше 35, на докторантуру — 45 лет.





Программа правительства Китая, созданная для укрепления отношений с иностранными государствами. В ее рамках выделяется несколько видов стипендий:

— Bilateral Program — созданные в рамках международных отношений

— University Program — от университетов Китая

— Designated Scholarship Programs — от международных организаций и учреждений.

Основные области обучения по программе включают в себя: науку, технику, сельское хозяйство, медицину, экономику, право, менеджмент, образование, историю, литературу, философию, изобразительное искусство.

Программа покрывает стоимость обучения, проживания, медицинское страхование. Также выплачивается стипендия — от 2500 до 3500 юаней.

Кандидаты, поступающие на программу магистратуры, должны быть не старше 35 лет, на докторантуру — не старше 40 лет.





Vanier Canada Graduate Scholarships предоставляет стипендии на программы докторантуры в учебные заведения Канады. Существует с 2008 года. Каждый год ее участниками становятся более 160 стипендиатов.

Кандидаты должны быть одобрены одним из университетов-партнеров программы — их больше 50. Актуальный список вузов здесь.

В пакет документов входят: заполненная форма, CV, информация об исследовательской деятельности, эссе, рекомендательные письма, проект научной работы. Главные критерии отбора: академическая успеваемость, исследовательский потенциал, лидерские качества.

Размер стипендии — 50 000$ в год. Выплачивается один раз сразу на три года.

Стать стипендиатом Vanier Canada Graduate Scholarship может любой студент, вне зависимости от возраста и национальности.





Holland Scholarship финансируется Министерством образования, культуры и науки Нидерландов, а также несколькими голландскими исследовательскими университетами.

Кандидаты должны подать в один из вузов-партнеров — их более 30. Возраст заявителей не имеет значения.

Размер стипендии составляет 5000 €, которые стипендиаты получают в первый год обучения.





Цель программы — продвижение международного обмена и предоставление иностранным студентам возможности обучения в вузах Кореи. Обучение может проходить как на английском, так и корейском языке. Все стипендиаты до начала обучения в вузе проходят годичный интенсивный курс корейского.

Стипендия оплачивает стоимость обучения, проживания, перелета, языковых курсов, медицинской страховки и исследований. Кандидаты, подающие на программы магистратуры и докторантуры, должны быть не старше 40 лет. Также им нужно иметь GPA в дипломе с предыдущим образованием не ниже 80%.





MEXT — полностью финансируемая стипендия для иностранных студентов. Она покрывает стоимость обучения, проживания и расходов на перелет в оба конца.

Кандидаты, подающие на программы магистратуры и докторантуры, должны быть не старше 35 лет. В пакет документов входят: заявление, аттестат с транскриптом, два рекомендательных письма, паспорт и медицинская страховка.





Goldsmiths, University of London предлагает стипендии для обучения по программе бакалавриата студентам старше 25 лет.

Кандидаты должны подать заявку на обучение в университете, отдельная заявка подается на получение стипендии.

Всего каждый год награждаются десять стипендиатов. Они получают выплаты в размере 3000 £ в год.





King Abdullah University of Science and Technology занимается исследованиями в области науки и технологии и предлагает полностью финансируемые программы для учебы в этих сферах.

Принять участие могут кандидаты из любой страны. Они должны предоставить сертификаты о знании английского языка, транскрипт, три рекомендательных письма, CV. Результаты теста GRE не обязательны, но желательны. Подающие на программы магистратуры должны быть не старше 30 лет, на докторантуру — не старше 35 лет.

Стипендия покрывает: обучение, проживание, страховку, перелет, ежегодные выплаты до $30 000.





Возможность для социальных и политических активистов проявить себя и поучаствовать в программе, организованной Национальным Фондом Демократии в США.

Три месяца участники будут учиться у лучших представителей демократического движения, приобретать новые навыки, выстраивать нетворкинговую сеть, проводить исследования.

Кандидаты должны быть не старше 30 лет, иметь сертификаты и другие подтверждающие социальную активность документы. Программа оплачивает перелет, проживание и стипендию.





Reuters Institute откроет прием заявок на программы повышения квалификаций для журналистов в январе 2023 года. Всего будет 30 стипендиатов, которые будут участвовать в конференциях, семинарах и организовывать свои исследования при поддержке Oxford University.

Journalist Fellowship Programme длится от трех до шести месяцев. Большинство участников получают стипендию в 2000 £ и средства на транспортные и визовые расходы.

Кандидаты должны иметь пятилетний опыт работы, понимать английский язык и уметь дискутировать на нем.





Двенадцатимесячная программа, поддерживающая развитие лидерских качеств в руководителях по всему миру. В рамках проекта участники работают с наставниками и бизнес-тренерами.

Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 40 лет, занимающим руководящую должность, с опытом работы более трех лет.

Участники получают грант в 10 000 $ на развитие проекта, наставничество ментора и нетворкинговую сеть из других стипендиатов и выпускников.





Специальной американской программы деловых стажировок Министерства торговли США приглашает к участию руководителей и научных сотрудников из всех регионов мира.

Участники получат возможность ознакомиться с одним из секторов американской промышленности и действующими в нем нормативно-правовыми актами, установить ценные деловые связи, изучить и приобрести инновационные технологии, оборудование и услуги, а также познать рыночную концепцию ведения бизнеса.

В рамках проекта оплачиваются билеты, проживание, страховка и выплачивается стипендия.