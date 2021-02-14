5 женщин-предпринимателей о бизнесе в условиях пандемии в США, Казахстане и Новой Зеландии

Мира Сариева, эксперт по организации бизнеса в США







Наиля Чередниченко, владелец группы компаний Mladex







Гаухар Курманбаева, соучредитель digital-агентства Primo Digital







Анна Яковлева, совладелица и генеральный директор Actual Optic



Гульнара Аханова, 53 года, город — Нур-Султан, директор @kladoffka.kz



Сейчас я занимаюсь организацией бизнеса в США в собственной консалтинговой компании TealBridge Consulting и живу в Нью-Йорке. Идея помогать людям из других стран создавать бизнес в Америке пришла мне случайно через собственный опыт. Все началось с того, что я привезла из Казахстана одеяла из верблюжьего пуха, новый продукт для американского рынка.Пандемия коснулась каждого из нас и в жизни, и в бизнесе. Появилось ощущение, что под ногами нет твердой почвы, один неверный шаг, и ты увязнешь в этих проблемах. Первая неделя перехода на удаленную работу показала большое количество процессов, где мы теряли ресурсы и время. Стало понятно, что, двигаясь в прежнем темпе в рамках двухгодичной стратегии, разработанной и принятой еще в начале прошлого года, мы можем начать свой путь вниз. Требовался новый подход с высокой скоростью и качеством, и мы применили методику Agile, которую успешно используем в разработке IT-проектов и не только.Перед тем как открывать бизнес в Новой Зеландии, лучше всего провести исследование. Сначала приехать по туристической или рабочей визе, понять, как здесь все устроено, так как различия большие. Я бы советовала поработать на рынке полгода, понять местный менталитет и культуру, а уже потом открывать собственный бизнес.В Новой Зеландии 10% населения — это предприниматели, 75% из них — малые предприниматели, у которых до 20 сотрудников. Государство поддерживает предпринимателей, кредиты для бизнеса выдают под 2-3% годовых.Actual Optic — это 23 года опыта и 23 салона по Казахстану. В оптическом бизнесе мы не имеем больших маржинальных нагрузок, то есть это не тот бизнес, который дает высокую маржу и позволяет быть стабильным, с подушкой безопасности, которая позволила бы пережить кризис. Именно поэтому мы всегда должны быть с острым чутьем на то, что меняется.Мы начали быть избирательнее в рамках заказов, пересмотрели топ-менеджмент, обратили внимание на приоритеты клиентов. Если раньше оптики были сфокусированы на брендовых изделиях и аксессуарах, то сейчас 85% это собственная продукция и услуги и только 15% — брендовая продукция.В столицу мы привезли этот проект из-за границы два года назад, где я с семьей жила и работала восемь лет. KLADOOFKА — семейный бизнес, я начинала его вместе с сыном, который является соучредителем этой компании. Мы алматинцы, но решили запустить этот проект именно в Астане. Потому что Астана — новый, динамично развивающийся город, куда съезжаются люди со всех регионов страны и из ближнего и дальнего зарубежья. Кто-то приезжает на заработки, кто-то надеется открыть свой бизнес.Этому виду бизнеса больше 60 лет. Он был основан в Америке, а потом получил распространение во всех странах мира. Поэтому мы получили консультации от собственников подобного бизнеса в ОАЭ, Москве и Нью-Йорке.