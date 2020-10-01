Как открыть бизнес в Новой Зеландии и первый год не платить налоги

Гаухар Курманбаева, город — Окленд, Новая Зеландия, соучредитель digital-агентства Primo Digital, @gaukhar_talks
О переезде и собственном бизнесе
Мы с мужем долго готовились к переезду, сначала мы планировали переезд в Канаду. После того как у нас родился второй ребенок, мы решили, что мужу необходимо повышать профессиональную квалификацию, он специалист по компьютерной графике и 3D-анимации. Эта сфера развита в Новой Зеландии, куда супруг и поступил на магистратуру, мы переехали по студенческой визе. Нам здесь понравилось, мы решили остаться, получили рабочую визу, а теперь резидентство. Супруг здесь живет уже 5 лет, а я 3 года.
Здесь много казахстанцев, в Окленде как минимум есть 30 семей, с которыми мы общаемся, собираемся по праздникам.
Я занимаюсь digital-маркетингом, у меня свое агентство здесь, в Окленде. Я пришла в маркетинг из PR, так как мне нравится, что можно замерить результат работы. Для меня важно понимать, какой возврат инвестиций в рекламу получает мой клиент.
Свой бизнес я начала с октября прошлого года, до этого я работала в найме, а когда началась пандемия, уже full-time занялась своим агентством. Мы 100% удаленное агентство, так мы работали до пандемии, у нас есть сотрудники в Казахстане и в других странах.
Как открыть бизнес
Перед тем как открывать здесь бизнес, лучше всего провести исследование. Сначала приехать по туристической или рабочей визе, понять, как здесь все устроено, так как различия большие. Я бы советовала поработать на рынке полгода, понять местный менталитет и культуру, а уже потом открывать собственный бизнес.
В Новой Зеландии 10% населения — это предприниматели, 75% из них — малые предприниматели, у которых до 20 сотрудников. Государство поддерживает предпринимателей, кредиты для бизнеса выдают под 2-3% годовых.
В первый год ведения бизнеса предприниматель освобождается от налогов. Всего здесь два вида налогов — это НДС и подоходный налог. Процесс открытия бизнеса вместе с банковскими делами и регистрацией компании занимает от 4 до 6 недель.
Получить бизнес-визу в Новую Зеландию возможно при двух условиях, первое — если вы покупаете не менее 25% акций в существующем здесь бизнесе. Второе — вы предоставляете государству Новой Зеландии свой бизнес-план с пакетом документов и стратегией развития на ближайшие 3-5 лет, которая доказывает, что ваша идея реализуема и положительно повлияет на экономику Новой Зеландии. Также необходимо иметь капитал 100 000 — 200 000 $.
Визитная карточка Новой Зеландии — сельское хозяйство, но здесь сейчас есть востребованность на услуги в сфере IT, финансов, недвижимости и аутсорсинг услуг для бизнеса.
Особенности ведения бизнеса
В Новой Зеландии важен нетворкинг, я была открыта и общалась с местными предпринимателями на встречах, конференциях, я старалась перенимать и понимать опыт — это помогало мне начать свое дело.
Мы, казахи, очень гостеприимные и открытые, можем близко к себе подпускать людей. Здесь же, в Новой Зеландии, люди тоже достаточно приветливые, но они все равно стараются держать дистанцию, особенно если это деловые отношения.
Здесь во время каких-либо деловых переговоров вы никогда не услышите слово «нет», люди боятся обидеть партнера. Вы можете ожидать положительного результата, но в итоге с вами могут так и не заключить контракт.
Если у нас в Казахстане есть четкая иерархия между начальником и подчиненным, то здесь общение более расслабленное, начальник и подчиненный общаются на одном уровне. Начальник здесь никогда вам не скажет замечания при всех, все проходит в очень мягкой форме.
Новая Зеландия и Австралия очень тесно связаны между собой, поэтому, если вы ведете бизнес в Новой Зеландии, никакого труда не составит работа с рынком Австралии. Чаще всего у крупного и среднего бизнеса Австралии есть представительства в Новой Зеландии.
Полезные ссылки
- Все об открытии бизнеса в Новой Зеландии
- Официальный сайт иммиграции в Новую Зеландию
- Официальный открытый ресурс по бизнесу в Новой Зеландии
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