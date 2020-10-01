Как открыть бизнес в Новой Зеландии и первый год не платить налоги

О переезде и собственном бизнесе

Как открыть бизнес







Особенности ведения бизнеса







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После того как у нас родился второй ребенок, мы решили, что мужу необходимо повышать профессиональную квалификацию, он специалист по компьютерной графике и 3D-анимации. Эта сфера развита в Новой Зеландии, куда супруг и поступил на магистратуру, мы переехали по студенческой визе. Нам здесь понравилось, мы решили остаться, получили рабочую визу, а теперь резидентство. Супруг здесь живет уже 5 лет, а я 3 года.Я пришла в маркетинг из PR, так как мне нравится, что можно замерить результат работы. Для меня важно понимать, какой возврат инвестиций в рекламу получает мой клиент.Мы 100% удаленное агентство, так мы работали до пандемии, у нас есть сотрудники в Казахстане и в других странах.Сначала приехать по туристической или рабочей визе, понять, как здесь все устроено, так как различия большие. Я бы советовала поработать на рынке полгода, понять местный менталитет и культуру, а уже потом открывать собственный бизнес.75% из них — малые предприниматели, у которых до 20 сотрудников. Государство поддерживает предпринимателей, кредиты для бизнеса выдают под 2-3% годовых.Всего здесь два вида налогов — это НДС и подоходный налог. Процесс открытия бизнеса вместе с банковскими делами и регистрацией компании занимает от 4 до 6 недель.первое — если вы покупаете не менее 25% акций в существующем здесь бизнесе. Второе — вы предоставляете государству Новой Зеландии свой бизнес-план с пакетом документов и стратегией развития на ближайшие 3-5 лет, которая доказывает, что ваша идея реализуема и положительно повлияет на экономику Новой Зеландии. Также необходимо иметь капитал 100 000 — 200 000 $.но здесь сейчас есть востребованность на услуги в сфере IT, финансов, недвижимости и аутсорсинг услуг для бизнеса.Здесь же, в Новой Зеландии, люди тоже достаточно приветливые, но они все равно стараются держать дистанцию, особенно если это деловые отношения.люди боятся обидеть партнера. Вы можете ожидать положительного результата, но в итоге с вами могут так и не заключить контракт.Начальник здесь никогда вам не скажет замечания при всех, все проходит в очень мягкой форме.Чаще всего у крупного и среднего бизнеса Австралии есть представительства в Новой Зеландии.