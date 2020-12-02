Казахстанка о переезде в США и о том, как помогает предпринимателям открыть бизнес в Америке

Мира Сариева, эксперт по организации бизнеса в США







Я училась в КазГУ на экономическом факультете и больше 13 лет проработала в международных департаментах в казахстанских банках второго уровня, где занималась торговым финансированием и привлечением денег из международных источников. В 2012 году началось снижение активности в международном финансировании, и я решила двигаться дальше, стала искать бизнес-школы, чтобы поступить на программу MBA. И уже через год я уехала на учебу в HULT International Business school в городе Сан-Франциско, США.

Там я училась на годичной программе MBA с упором на инновационный консалтинг в международном бизнесе. За год учебы мы сделали два консалтинговых проекта с реальными американскими компаниями, на которых мы научились применять полученные знания на практике, исследовать тренды на рынке и понимать, как монетизируются идеи.

Я уехала на учебу в HULT International Business school в городе Сан-Франциско, США



В этот период я окончательно решила стать бизнес-консультантом. Мой путь к консалтингу был тернистым. После окончания бизнес-школы я вернулась в Казахстан, где какое-то время работала исполнительным директором в частном холдинге, занималась реализацией крупного проекта по строительству цементного завода. Через год я ушла в собственный проект по управленческому консалтингу, куда привлекла управляющего партнера, и мы стали работать с собственниками малого и среднего бизнеса. То, что мы делали тогда, я называю трансформацией бизнеса, когда нужно было оптимизировать бизнес-процессы, ставить финансовый учет, внедрять маркетинг, обучать сотрудников, и многое другое.

Это было хорошим опытом. Но мне захотелось двигаться дальше в своей карьере, и я устроилась на должность проектного директора в консалтинговую компанию в Нью-Йорке и переехала обратно в США. Мы занимались выводом компаний из России и Восточной Европы на американский рынок.





Сейчас я занимаюсь организацией бизнеса в США в собственной консалтинговой компании TealBridge Consulting и живу в Нью-Йорке. Идея помогать людям из других стран создавать бизнес в Америке пришла мне случайно через собственный опыт. Все началось с того, что я привезла из Казахстана одеяла из верблюжьего пуха, новый продукт для американского рынка. Я создала свой бренд под названием Camelus. В свободное от работы время я сделала сайт, создала аккаунт на Etsy, где продают handmade-товары. Когда бренд был полностью разработан и появилось понимание, что американцы будут покупать этот уникальный продукт, я привлекла инвестора из Казахстана, которого мы решили перевезти в США по визе E-2. Инвестор заказал бизнес-план сторонним консультантам. Но когда документ был готов, я была в недоумении. Во-первых, анализ рынка был сделан не по шерсти и рынку люксового постельного белья, а по меху. Во-вторых, качество бизнес-плана оставляло желать лучшего. В конце концов, мне пришлось самой переписать бизнес-план и отработать пакет документов с иммиграционными юристами. В то же время инвестору пришлось самому разбираться в нюансах регистрации компании, собирая информацию по разным источникам, пока я была занята документами.

Этот опыт помог осознать, что организация бизнеса в США, будь то через бизнес-визу E-2 или L-1 — это ниша, которую мне стоит рассмотреть как консультанту. В итоге я разобралась во всех аспектах, организовала команду, привлекла партнеров в лице иммиграционных юристов и начала активно продвигать услугу «Бизнес в коробочке» через развитие личного бренда.

Сейчас я занимаюсь организацией бизнеса в США в собственной консалтинговой компании TealBridge Consulting и живу в Нью-Йорке





Я помогаю предпринимателям эффективно организовать бизнес в США и подготовить документы согласно требованиям визы. Оформить бизнес-визу в нормальном режиме можно за два месяца, но недавно одному предпринимателю из Казахстана мы помогли получить визу E-2 за месяц. Кстати, сейчас наши клиенты — это также люди, которые живут в США и не нуждаются в визе, но желают создать бизнес.





О визе Е-2

Инвесторская виза E-2 — это неиммиграционная виза, которая позволяет бизнесменам въезжать в США и работать на основании инвестиций в собственный бизнес. Инвестор может это сделать одним из следующих способов:

— зарегистрировать новую компанию и инвестировать туда

— купить действующий бизнес

— инвестировать в американскую компанию, но в этом случае его доля должна быть не менее 50%.

Требования к визе E-2:

— инвестор должен быть гражданином страны, которая заключила договор об инвестициях с США. Из постсоветского пространства в список таких стран входят ​Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова и ​страны Прибалтики

— инвестиции должны быть «существенными». В законе нет понятия существенности, но есть практика. На практике приемлемая сумма —100 000 $. Можно и меньше, но все зависит от бизнес-модели

— для оформления визы Е-2 нужно доказать, что инвестиции уже осуществлены, бизнес открыт и находится в процессе развития.

Виза E-2 выдается в первый раз на срок от трех месяцев до пяти лет в зависимости от страны происхождения и может продлеваться бесконечное количество раз. Европейцы годами живут в США по этой визе. Казахстанцам выдают петицию на срок до двух лет, но в паспорте ставят штамп на один год. Главное требование для продления — компания должна быть операционной и зарабатывать.

Преимущества визы Е-2:

— возможность жить и работать в США

— отсутствие требований к образованию, возрасту, знанию английского языка

— возможность перевезти в Америку семью: супруга/супругу и детей. Причем ​супруг/супруга имеют право работать в США на любую компанию, а дети — учиться в ​школе

— более простые требования, чем к визе L-1: простое продление, причем ограничений по продлению нет

— быстрое рассмотрение петиции — от двух недель.

Процесс подачи заявления:

— можно подать в консульстве США в вашей стране

— можно через смену статуса в иммиграционной службе, находясь в США.





Почему бизнес в США

— огромный рынок

— высокая покупательная способность

— дешевые заемные деньги

— мощная поддержка малого и среднего бизнеса от государства. В США есть авторитетная организация Small business administration (SBA), аналог казахстанского «Даму». Данная организация оказывает образовательную и консультационную поддержку, а также финансирует компании через различные программы. Например, в карантин выплачивали займы компаний и даже оплату труда сотрудников.

— возможности масштабирования бизнеса, в последующем выход на Латинскую Америку и Канаду.





Для открытия бизнеса в США:

— желательно знание английского языка. Английский нужен, чтобы наладить связи, свободно общаться и заключать контракты. Благодаря языку увеличивается нетворкинг и возможности

— быть готовым к высокой конкуренции. Нужно настроиться на предоставление сервиса на высоком уровне, так как борьба за клиента нешуточная

— быть смелым и хотеть развиваться.