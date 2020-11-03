Как Agile может помочь компаниям выжить в кризис

Наиля Чередниченко, 46 лет, город — Алматы, владелец группы компаний Mladex

Стратегия в стиле Agile

4 идеи Agile

Отсекаем лишнее

Agile-команда

Вывод

Пандемия коснулась каждого из нас и в жизни, и в бизнесе. Появилось ощущение, что под ногами нет твердой почвы, один неверный шаг, и ты увязнешь в этих проблемах. Первая неделя перехода на удаленную работу показала большое количество процессов, где мы теряли ресурсы и время. Стало понятно, что, двигаясь в прежнем темпе в рамках двухгодичной стратегии, разработанной и принятой еще в начале прошлого года, мы можем начать свой путь вниз. Требовался новый подход с высокой скоростью и качеством, и мы применили методику Agile, которую успешно используем в разработке IT-проектов и не только.Подход Agile я использую для себя, и на этих принципах построен мой ежедневник. Жить в спринтах привычно, и именно эта методика позволяет держать высокий темп изменений и развивать все области жизни.Масштабные долгосрочные задачи уступили место мини-проектам и небольшим системам, в которых постановка задач, поиски продуктивных решений и оценка результативности замыкаются внутри круга.Гибкие или Agile-методологии — это подход к разработке IT-продуктов, который появился в 90-е годы, как протест против бюрократичности процессов.Среда для программного продукта никогда не бывает статичной. Это очень схожая ситуация с тем, что происходит сейчас.1. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов2. Рабочее программное обеспечение важнее документации3. Сотрудничество с клиентами важнее согласования условий контракта4. Готовность внести изменения в приоритете, нежели придерживаться первоначального плана.Agile-стратегия — это концентрация на задачах, которые актуальны сейчас, и их реализация дает возможность бизнесу сделать рывок, квантовый скачок в новых условиях рынка. Особое внимание мы уделили задачам, направленным на усовершенствование уже имеющихся бизнес-процессов, статическая стратегия, несовершенство которых может не позволить совершить этот рывок.Мы используем отрезок в восемь недель. Кратность удобна для измеримости результата, и психологически люди легче принимают задачи, ограниченные во времени. Два месяца — небольшой срок, по истечении которого мы получаем готовый результат, победу, которая становится отличной мотивацией двигаться вперед.Стратегические задачи или проекты, которые имеют большой срок реализации, мы делим на блоки, равные спринтам. Когда задачи определены, начинается самое интересное — нужно определить приоритетность.Поделюсь своим опытом. В первый раз по одной из компаний у нас получилось 48 задач, и казалось, что все они нужны.Метод «пяти почему» от Сакити Тоёда отлично почистил нам список. На каждую задачу мы прописывали ответ на вопрос «почему». Например:— Почему новый метод обработки данных поможет вырасти нашей компании?— потому что это ускорит обработку информации.— Почему ускорение обработки информации поможет вырасти?— мы быстрее будем делать заливку информации в систему.— Почему быстрая заливка информации в систему поможет нам вырасти?— наши клиенты будут получать информацию более оперативно.Это упражнение убирает из списка задачи из категории «хочу», «все так делают», «это точно будет востребовано» и так далее и оставляет только то, что полезно и важно для бизнеса.В результате получаем понятную короткую стратегическую программу и срок реализации восемь недель.Чтобы не потерять скорость выполнения задач и не потерять по дороге часть из них, мы применяем принцип Agile-команд.В команде все равны, нет руководителей и управляющих, соответственно, уходит бюрократия и включается командная ответственность. Это экономит ресурсы, особенно время.Второе отличие — это кроссфункциональность. Для решения задач часто требуются знания в разных областях, и объединение специалистов в одну команду дает эффект синергии.Принцип создания Agile-команд простой: один проект — одна команда. В команде нет руководителя, но есть координатор. Задача координатора — организовывать короткие еженедельные встречи команды, во время которых каждый из участников отвечает на три вопроса:1. Что из поставленных задач я сделал за прошлую неделю?2. Какие из поставленных задач я планирую сделать за неделю?3. Есть ли препятствия в моей работе? Что мне мешает, что нужно изменить или улучшить?Об Agile-стратегии можно говорить и писать еще много, но именно этот набор простых инструментов изменил наш подход к стратегии и вывел компанию на проекты, о которых мы раньше только говорили.