Генеральный директор Actual Optic о кризисе в ретейле, нетворкинге и экосистеме в бизнесе хорошего зрения

Что сейчас

Что делать

Что дальше

Именно поэтому мы всегда должны быть с острым чутьем на то, что меняется.Если раньше оптики были сфокусированы на брендовых изделиях и аксессуарах, то сейчас 85% это собственная продукция и услуги и только 15% — брендовая продукция.Сейчас мы сократились, выявили ценность нашей страны, которая заключается в семье и домашнем уюте. Поэтому мы сделали фокус на концепцию семейного бизнеса. Мы больше не про брендовые аксессуары, мы про то, чтобы создавать решения не в бизнесе оптики, а в бизнесе хорошего зрения.Мы мыслим глобальнее и создали экосистему в бизнесе хорошего зрения, которая позволяет любой семье прийти к нам в салон и получить не просто полноценную диагностику зрения, консультацию врача и рецептуру, но и различные способы коррекции зрения.Мы ведем прозрачную аналитику, что позволяет ежедневно отслеживать, что происходит с брендами, с оптической продукцией и диагностикой зрения. Все эти метрики и параметры позволяют прогнозировать, стратегически планировать дальнейшие действия и принимать решения, основываясь на реальных аналитических данных.Наличие высококвалифицированных специалистов, которым доверяют, позволило консультировать потребителей онлайн. Именно высокий кредит доверия со стороны потребителей позволил быстро адаптироваться к новым правилам игры.Нам нужно не долю рынка увеличивать, а увеличивать сам рынок. Мы работаем со всеми оптиками и клиниками, которые не раз нас выручали. Мы выстроили дружелюбные отношения с конкурентами, поэтому в любой момент можем направить клиентов к ним и быть уверенными в том, что нам не откажут. Благодаря этому никто из наших потребителей не остался без хорошего зрения.В текущих обстоятельствах кризиса многие стали гибкими в рамках перестройки и пересборки бизнеса, и мы не исключение. Важно вовремя ухватить этот тренд по развитию отрасли и правильно донести его до людей.Мы должны смотреть на то, какими способами можем обеспечить людей хорошим зрением. Нужно думать о том, что мы можем добавить в нашу сферу, чтобы быть актуальными и через 30 лет, и через 50. Мы будем продолжать развивать нашу экосистему и нетворкинг, улучшать digital marketing и e-commerce, чтобы всегда быть в тренде, быть актуальными.