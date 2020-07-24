Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/3c5/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/3c553f37cbb1048df2f9cd9e61369f77.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
general-nyy-direktor-actual-optic-o-krizise-v-reteyle-netvorkinge-i-ekosisteme-v-biznese-horoshego-zreniya
Генеральный директор Actual Optic о кризисе в ретейле, нетворкинге и экосистеме в бизнесе хорошего зрения
201
/
/

Сегодня в 16:50

Генеральный директор Actual Optic о кризисе в ретейле, нетворкинге и экосистеме в бизнесе хорошего зрения

Анна Яковлева, совладелица и генеральный директор Actual Optic

DAR_5330.jpg
Что сейчас
Actual Optic — это 23 года опыта и 23 салона по Казахстану.

В оптическом бизнесе мы не имеем больших маржинальных нагрузок, то есть это не тот бизнес, который дает высокую маржу и позволяет быть стабильным, с подушкой безопасности, которая позволила бы пережить кризис. Именно поэтому мы всегда должны быть с острым чутьем на то, что меняется.

Мы начали быть избирательнее в рамках заказов, пересмотрели топ-менеджмент, обратили внимание на приоритеты клиентов. Если раньше оптики были сфокусированы на брендовых изделиях и аксессуарах, то сейчас 85% это собственная продукция и услуги и только 15% — брендовая продукция.

В начале пути мы отдавали предпочтение брендам, мы представляли порядка 150 мировых брендов, и ценовая политика у нас была достаточно растянутой. Сейчас мы сократились, выявили ценность нашей страны, которая заключается в семье и домашнем уюте. Поэтому мы сделали фокус на концепцию семейного бизнеса. Мы больше не про брендовые аксессуары, мы про то, чтобы создавать решения не в бизнесе оптики, а в бизнесе хорошего зрения.

Мы мыслим глобальнее и создали экосистему в бизнесе хорошего зрения, которая позволяет любой семье прийти к нам в салон и получить не просто полноценную диагностику зрения, консультацию врача и рецептуру, но и различные способы коррекции зрения.
Что делать
— вести прозрачный бизнес. Мы ведем прозрачную аналитику, что позволяет ежедневно отслеживать, что происходит с брендами, с оптической продукцией и диагностикой зрения. Все эти метрики и параметры позволяют прогнозировать, стратегически планировать дальнейшие действия и принимать решения, основываясь на реальных аналитических данных.

— формировать лояльность потребителей. Наличие высококвалифицированных специалистов, которым доверяют, позволило консультировать потребителей онлайн. Именно высокий кредит доверия со стороны потребителей позволил быстро адаптироваться к новым правилам игры.

— дружить с конкурентами. Нам нужно не долю рынка увеличивать, а увеличивать сам рынок. Мы работаем со всеми оптиками и клиниками, которые не раз нас выручали. Мы выстроили дружелюбные отношения с конкурентами, поэтому в любой момент можем направить клиентов к ним и быть уверенными в том, что нам не откажут. Благодаря этому никто из наших потребителей не остался без хорошего зрения.

— развивать stock management, digital marketing и e-commerce. В текущих обстоятельствах кризиса многие стали гибкими в рамках перестройки и пересборки бизнеса, и мы не исключение. Важно вовремя ухватить этот тренд по развитию отрасли и правильно донести его до людей.

— развивать экосистему и нетворкинг.

Экосистема и нетворкинг — это неотъемлемая часть бизнес-культуры, которая позволит определенному бизнесу значительно вырасти, а кому-то даже выжить.
Что дальше
Может, завтра людям не будут нужны очки, но всегда будет нужно хорошее зрение. Мы должны смотреть на то, какими способами можем обеспечить людей хорошим зрением. Нужно думать о том, что мы можем добавить в нашу сферу, чтобы быть актуальными и через 30 лет, и через 50. Мы будем продолжать развивать нашу экосистему и нетворкинг, улучшать digital marketing и e-commerce, чтобы всегда быть в тренде, быть актуальными.

Мы хотим вывести Казахстан на новый уровень и доказать, что Казахстан может стать центром хорошего зрения.


Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #предприниматель #маркетинг #кризис #actualoptic
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как семейная пара открыла первый велокафешоп в Алматы, и что там можно попробовать
3264
Философия дела Романа Котяца / французская пекарня Ma Famille
4356
Женский бизнес. О том, как создать кулинарную студию и учить готовить взрослых и детей
8390