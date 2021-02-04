Где в столице можно безопасно хранить свои вещи, документы или излишки товаров

Гульнара Аханова, 53 года, город — Нур-Султан, директор @kladoffka.kz

Как все началось



Я занимаюсь бизнесом с 1996 года.

В столицу мы привезли этот проект из-за границы два года назад, где я с семьей жила и работала восемь лет. KLADOOFKА — семейный бизнес, я начинала его вместе с сыном, который является соучредителем этой компании. Мы алматинцы, но решили запустить этот проект именно в Астане. Потому что Астана — новый, динамично развивающийся город, куда съезжаются люди со всех регионов страны и из ближнего и дальнего зарубежья. Кто-то приезжает на заработки, кто-то надеется открыть свой бизнес.

Этому виду бизнеса больше 60 лет. Он был основан в Америке, а потом получил распространение во всех странах мира. Поэтому мы получили консультации от собственников подобного бизнеса в ОАЭ, Москве и Нью-Йорке.

В самом начале основной проблемой было донести до людей, что есть такой вид индивидуального хранения, когда можно арендовать кладовки и пользоваться ими для своего удобства. Потому что в Казахстане чаще всего люди привыкли хранить вещи у родственников или соседей. Но сейчас другое время, и не каждый согласится взять ответственность за чужие вещи.

О KLADOFFKА

Мы предоставляем различные площади кладовок: размеры минимальной — ширина 2 квадратных метра, высота 2,7 метра, максимальная площадь — до 200 квадратных метров. Можно собрать любой необходимый размер, так как все конструкции в помещении раздвижные.





Людям нравится то, что кладовки чистые и теплые. Два раза в год, весной и осенью, мы проводим санитарную обработку нашего помещения.

Склад охраняется, все кладовки снабжены пожарными датчиками и датчиками видеонаблюдения. Также у KLADOOFKА есть тревожные кнопки охранного агентства, и дополнительно на ночь мы сдаем объект на охранный пункт компании, с которой сотрудничаем. Поэтому клиенты могут не переживать за сохранность своего имущества.

По договору, арендатор персонально несет ответственность перед законом за то, что он хранит. Но у нас есть перечень того, что запрещено к хранению, это условие указано в договоре, который подписывает арендатор. Мы не принимаем продукты питания, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся вещи, оружие, наркотические вещества.

Мы работаем по предоплате и только на договорной основе. Если вы юридическое лицо, то мы выставляем счет-фактуру, если физическое — заключаем договор и выдаем фискальный чек. После оплаты аренды люди заезжают и начинают пользоваться кладовкой. Доступ к вещам есть 7 дней в неделю и 365 дней в году.

Минимальный срок аренды — две недели. Стоимость самой маленькой кладовки — 13 500 тенге в месяц.

О клиентах

Услугами нашей KLADOFFKА пользуются:

— физические лица, которым на время отъездов, переездов, ремонтов необходимо где-то хранить вещи

— иностранцы, которые здесь живут и работают, сотрудники посольств

— предприниматели, которые хранят у нас свое оборудование или документы. Когда во время пандемии у образовательных центров и салонов красоты не было возможности работать, чтобы сократить свои издержки и уйти с арендованных площадей, компании закрывали арендные контракты и привозили свое оборудование на временное хранение к нам. А когда локдаун закончился, они забрали оборудование и возобновили работу. Также предприниматели могут хранить у нас излишки товаров или товары, которые нельзя хранить в холодных условиях.





Среди наших клиентов есть крупные компании, в том числе и Национальный банк Казахстана. Строительные компании хранят двери, паркет, строительные материалы и мебель.

Мы пользуемся популярностью у рыбаков и охотников, потому что дома хранить снаряжение некомфортно.

Есть много молодых людей, которые снимают квартиры и комнаты в столице, и им нужно где-то хранить вещи. Есть состоятельные клиенты, которые решили обновить интерьер, и им нужно вынести старую мебель, чтобы потом раздать ее родственникам. Разные клиенты, судьбы и истории.

О планах

Говорят, плох тот бизнесмен, который не мечтает о расширении и новых высотах. Мы хотим расширяться, у нас уже есть предложения об открытии подобного склада в Актау и Караганде.

Планируем расширить линейку наших услуг. Возможно, будем брать в лизинг машины и заниматься перевозками. Так как на сегодняшний день мы сами не предоставляем эти услуги, а рекомендуем клиентам компании, которые занимаются грузоперевозками.

Для удобства клиентов хотим предлагать услуги по упаковке и упаковочным материалам.