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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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5 статей о здоровом образе жизни и экологии
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Вчера в 14:45

5 статей о здоровом образе жизни и экологии

Эко-инициативы крупных компаний


Toyota объявила о том, что уже в середине 2022 года выпустит серию электрокроссоверов bZ4X. Машины будут оснащены солнечными панелями.

Toyota.png

А BMW постепенно переходит на полное использование метана от навоза для выработки электроэнергии. Этот проект начался в Южной Африке, а в этом году компания начала его в Калифорнии.

Бренд Garden Gourmet от Nestle планирует расширить ассортимент товаров на растительной основе. На полках европейских магазинов можно найти гамбургеры, молочную продукцию, пиццу, а теперь креветки и яйца.

GardenGourmet.jpg

Подробнее здесь.

Гаджеты для ухода за собой


Фен Dyson Supersonic Hair Drye


Dyson.jpg

Про этот гаджет слышали даже те, кто далек от индустрии красоты. В целом, Dyson не нуждается в дополнительной рекламе, его и без того покупают и пользуются, благодаря универсальному функционалу и стильному дизайну.


Роллер из розового кварца, Quarz


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Данный массажер используется в стране восходящего солнца с 17 века. Простота, красивый дизайн и удобство при использовании вдохнули вторую жизнь в этот гаджет.


Nurse Jamie Instant Uplift


Nurse Jamie Instant Uplift.jpg

Девайс для легкого массажа с целью улучшения тонуса кожи. Компактная форма, яркий цвет и удобство сделали его любимцем разных звезд, включая сестер Кардашьян.

Подробнее здесь.

Знаки и символы для безопасных покупок

EU Ecolabel


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Знак Евросоюза, правила функционирования которого установлены директивой Европейского парламента и Совета. Ставится на товарах для дома, ремонта, электронике, пище и косметике. Гарантирует безопасность для здоровья человека и окружающей среды.


Der Blaue Engel


Der Blaue Engel.jpg

«Голубой ангел» — старейший знак, первая маркировка появилась в 1978 году. Ставится на электронике, товарах для дома и текстиле. Гарантирует полную безопасность товаров как для потребителей, так и для экологии.


Vegan

Vegan.jpg

Данный знак был разработан в Великобритании, является маркировкой Vegan Society. Ставится на пищевых продуктах, лекарствах, бытовой химии и упаковке. Гарантирует отсутствие компонентов животного происхождения в составе товара.

Подробнее здесь.

Подкасты о здоровом образе жизни


«Правда тела»



Подкаст от «РИА Новости», где ведущие обсуждают такие темы, как похудение, питание, спорт, физическое здоровье и психологические аспекты, которые со всем этим связаны. Узнаете о том, как привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.


«Купрум»



У подкаста короткое и понятное описание: «Все про здоровье и качество жизни с научной точки зрения». Ведущие дружат с врачами и учеными, ищут доказательства и рассказывают обо всем своей аудитории.


«Бьюти завтрак»



В подкасте лучшие эксперты и известные гости раскроют секреты правильного ухода за кожей. Подкаст организован французской компанией NAOS. Слоган: «Забота прежде всего».

Подробнее здесь.

Полезные привычки


Собирать мусор во время прогулок или пробежки


плоггинг.jpg

Сбор мусора во время пробежки называется плоггинг. Суть в том, чтобы очистить свою уличную беговую дорожку. Помимо бега можно просто собирать мусор, прогуливаясь по городу. Главное запастись перчатками и пакетами.


Заменить одноразовый инвентарь


Не новость, но откажитесь от одноразовых бутылок в пользу многоразовых. А тем, кто увлекается протеиновыми батончиками, советуем присмотреться к фруктам и орехам. Так вы сократите углеродный след и не оставите фантиков. А во время отдыха за городом пользуйтесь термосами и многоразовой посудой. Постарайтесь отказаться от соков в коробках и бутылках.


Путешествовать экологично


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Постарайтесь не распечатывать посадочные талоны. Не обматывайте чемодан пленкой, вместо этого можно купить тканевый чехол. Вешайте табличку «Не беспокоить» в отеле, чтобы персонал не убирался у вас каждый день. Уборка комнаты и полная смена тапочек, полотенец и других вещей через день не повредит гостям, но принесет пользу природе.

Подробнее здесь.

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#здоровье #красота #бизнес #экология #зож
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