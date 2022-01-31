5 статей о здоровом образе жизни и экологии

Эко-инициативы крупных компаний





Toyota объявила о том, что уже в середине 2022 года выпустит серию электрокроссоверов bZ4X. Машины будут оснащены солнечными панелями.





А BMW постепенно переходит на полное использование метана от навоза для выработки электроэнергии. Этот проект начался в Южной Африке, а в этом году компания начала его в Калифорнии.

Бренд Garden Gourmet от Nestle планирует расширить ассортимент товаров на растительной основе. На полках европейских магазинов можно найти гамбургеры, молочную продукцию, пиццу, а теперь креветки и яйца.





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Гаджеты для ухода за собой





Фен Dyson Supersonic Hair Drye





Про этот гаджет слышали даже те, кто далек от индустрии красоты. В целом, Dyson не нуждается в дополнительной рекламе, его и без того покупают и пользуются, благодаря универсальному функционалу и стильному дизайну.





Роллер из розового кварца, Quarz





Данный массажер используется в стране восходящего солнца с 17 века. Простота, красивый дизайн и удобство при использовании вдохнули вторую жизнь в этот гаджет.





Nurse Jamie Instant Uplift





Девайс для легкого массажа с целью улучшения тонуса кожи. Компактная форма, яркий цвет и удобство сделали его любимцем разных звезд, включая сестер Кардашьян.

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Знаки и символы для безопасных покупок

EU Ecolabel









Знак Евросоюза, правила функционирования которого установлены директивой Европейского парламента и Совета. Ставится на товарах для дома, ремонта, электронике, пище и косметике. Гарантирует безопасность для здоровья человека и окружающей среды.





Der Blaue Engel





«Голубой ангел» — старейший знак, первая маркировка появилась в 1978 году. Ставится на электронике, товарах для дома и текстиле. Гарантирует полную безопасность товаров как для потребителей, так и для экологии.





Vegan





Данный знак был разработан в Великобритании, является маркировкой Vegan Society. Ставится на пищевых продуктах, лекарствах, бытовой химии и упаковке. Гарантирует отсутствие компонентов животного происхождения в составе товара.

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Подкасты о здоровом образе жизни





«Правда тела»



Слушайте <a href='https://music.yandex.kz/album/11386560'>Правда тела</a> на Яндекс.Музыке





Подкаст от «РИА Новости», где ведущие обсуждают такие темы, как похудение, питание, спорт, физическое здоровье и психологические аспекты, которые со всем этим связаны. Узнаете о том, как привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.





«Купрум»



Слушайте <a href='https://music.yandex.kz/album/10785405'>Купрум</a> на Яндекс.Музыке





У подкаста короткое и понятное описание: «Все про здоровье и качество жизни с научной точки зрения». Ведущие дружат с врачами и учеными, ищут доказательства и рассказывают обо всем своей аудитории.





«Бьюти завтрак»



Слушайте <a href='https://music.yandex.kz/album/12192273'>Бьюти завтрак</a> на Яндекс.Музыке





В подкасте лучшие эксперты и известные гости раскроют секреты правильного ухода за кожей. Подкаст организован французской компанией NAOS. Слоган: «Забота прежде всего».

Подробнее здесь.

Полезные привычки





Собирать мусор во время прогулок или пробежки





Сбор мусора во время пробежки называется плоггинг. Суть в том, чтобы очистить свою уличную беговую дорожку. Помимо бега можно просто собирать мусор, прогуливаясь по городу. Главное запастись перчатками и пакетами.





Заменить одноразовый инвентарь





Не новость, но откажитесь от одноразовых бутылок в пользу многоразовых. А тем, кто увлекается протеиновыми батончиками, советуем присмотреться к фруктам и орехам. Так вы сократите углеродный след и не оставите фантиков. А во время отдыха за городом пользуйтесь термосами и многоразовой посудой. Постарайтесь отказаться от соков в коробках и бутылках.





Путешествовать экологично





Постарайтесь не распечатывать посадочные талоны. Не обматывайте чемодан пленкой, вместо этого можно купить тканевый чехол. Вешайте табличку «Не беспокоить» в отеле, чтобы персонал не убирался у вас каждый день. Уборка комнаты и полная смена тапочек, полотенец и других вещей через день не повредит гостям, но принесет пользу природе.

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