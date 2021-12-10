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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Dyson, Quarz и Foreo Luna: 7 гаджетов для домашнего ухода
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11.12.2020

Dyson, Quarz и Foreo Luna: 7 гаджетов для домашнего ухода

Современная индустрия красоты идет в ногу со временем, предлагая новые варианты ухода за кожей лица и волосами. Сегодня расскажем о популярных массажерах, средствах с антивозрастным эффектом и других устройствах, которые вы можете приобрести как себе, так и в подарок близкому человеку.

Фен Dyson Supersonic Hair Dryer


Dyson.jpg

Про этот гаджет слышали даже те, кто далек от индустрии красоты. В целом, Dyson не нуждается в дополнительной рекламе, его и без того покупают и пользуются, благодаря универсальному функционалу и стильному дизайну.


Микротоковое устройство FOREO BEAR


FOREO BEAR.jpg

Этот гаджет подходит всем типам кожи и любому возрасту. Его используют для создания более четких контуров кожи лица: подбородка, лба, щек и шеи. Рекомендуют использовать вместе с сывороткой FOREO Serum SerumSerum.


Роллер из розового кварца, Quarz


Quarz.jpg

Данный массажер используется в стране восходящего солнца с 17 века. Простота, красивый дизайн и удобство при использовании вдохнули вторую жизнь в этот гаджет.


Массажер MTG ReFa S Carat


MTG ReFa S Carat.jpg

Массажер от популярного японского бренда, который используют при нанесении кремов и сывороток на зону лица и шеи. Это устройство тоже приобрело огромную популярность.


Щеточка 2-в-1 для очищения кожи и антивозрастного массажа лица FOREO LUNA 3


FOREO LUNA.jpg

Обновленная версия FOREO LUNA 2, которая появилась на полках ванных комнат всего мира. Новая щетка предлагает лучшее очищение и выбор подходящего массажа в приложении бренда FOREO For You.


Nurse Jamie Instant Uplift


Nurse Jamie Instant Uplift.jpg

Девайс для легкого массажа с целью улучшения тонуса кожи. Компактная форма, яркий цвет и удобство сделали его любимцем разных звезд, включая сестер Кардашьян.


Time Control от Talika


Time Control.jpg

Девайс используется для кожи вокруг глаз. А конкретно — для уменьшения отеков и морщин в нежной зоне. Воздействует с помощью световых волн и только на точках, которые нуждаются в уходе.

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