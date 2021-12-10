Dyson, Quarz и Foreo Luna: 7 гаджетов для домашнего ухода

Современная индустрия красоты идет в ногу со временем, предлагая новые варианты ухода за кожей лица и волосами. Сегодня расскажем о популярных массажерах, средствах с антивозрастным эффектом и других устройствах, которые вы можете приобрести как себе, так и в подарок близкому человеку.
Фен Dyson Supersonic Hair Dryer
Микротоковое устройство FOREO BEAR
Этот гаджет подходит всем типам кожи и любому возрасту. Его используют для создания более четких контуров кожи лица: подбородка, лба, щек и шеи. Рекомендуют использовать вместе с сывороткой FOREO Serum SerumSerum.
Роллер из розового кварца, Quarz
Данный массажер используется в стране восходящего солнца с 17 века. Простота, красивый дизайн и удобство при использовании вдохнули вторую жизнь в этот гаджет.
Массажер MTG ReFa S Carat
Массажер от популярного японского бренда, который используют при нанесении кремов и сывороток на зону лица и шеи. Это устройство тоже приобрело огромную популярность.
Щеточка 2-в-1 для очищения кожи и антивозрастного массажа лица FOREO LUNA 3
Обновленная версия FOREO LUNA 2, которая появилась на полках ванных комнат всего мира. Новая щетка предлагает лучшее очищение и выбор подходящего массажа в приложении бренда FOREO For You.
Nurse Jamie Instant Uplift
Девайс для легкого массажа с целью улучшения тонуса кожи. Компактная форма, яркий цвет и удобство сделали его любимцем разных звезд, включая сестер Кардашьян.
Time Control от Talika
Девайс используется для кожи вокруг глаз. А конкретно — для уменьшения отеков и морщин в нежной зоне. Воздействует с помощью световых волн и только на точках, которые нуждаются в уходе.