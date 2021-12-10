Dyson, Quarz и Foreo Luna: 7 гаджетов для домашнего ухода

Современная индустрия красоты идет в ногу со временем, предлагая новые варианты ухода за кожей лица и волосами. Сегодня расскажем о популярных массажерах, средствах с антивозрастным эффектом и других устройствах, которые вы можете приобрести как себе, так и в подарок близкому человеку.

Фен Dyson Supersonic Hair Dryer





Про этот гаджет слышали даже те, кто далек от индустрии красоты. В целом, Dyson не нуждается в дополнительной рекламе, его и без того покупают и пользуются, благодаря универсальному функционалу и стильному дизайну.







Микротоковое устройство FOREO BEAR





Этот гаджет подходит всем типам кожи и любому возрасту. Его используют для создания более четких контуров кожи лица: подбородка, лба, щек и шеи. Рекомендуют использовать вместе с сывороткой FOREO Serum SerumSerum.





Роллер из розового кварца, Quarz





Данный массажер используется в стране восходящего солнца с 17 века. Простота, красивый дизайн и удобство при использовании вдохнули вторую жизнь в этот гаджет.





Массажер MTG ReFa S Carat





Массажер от популярного японского бренда, который используют при нанесении кремов и сывороток на зону лица и шеи. Это устройство тоже приобрело огромную популярность.





Щеточка 2-в-1 для очищения кожи и антивозрастного массажа лица FOREO LUNA 3





Обновленная версия FOREO LUNA 2, которая появилась на полках ванных комнат всего мира. Новая щетка предлагает лучшее очищение и выбор подходящего массажа в приложении бренда FOREO For You.





Nurse Jamie Instant Uplift









Девайс для легкого массажа с целью улучшения тонуса кожи. Компактная форма, яркий цвет и удобство сделали его любимцем разных звезд, включая сестер Кардашьян.





Time Control от Talika









Девайс используется для кожи вокруг глаз. А конкретно — для уменьшения отеков и морщин в нежной зоне. Воздействует с помощью световых волн и только на точках, которые нуждаются в уходе.