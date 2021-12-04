Экомаркировка. Какие знаки и символы нужно изучить, чтобы совершать безопасные покупки

Экомаркировки — показатель безопасности товара. Наличие такого знака демонстрирует, что его можно использовать и утилизировать без опасений.

Такие символы также обозначают соблюдение этических норм при производстве определенных продуктов. Отсутствие жестокости и насилия по отношению к людям и животным.

Есть три типа экомаркировок:

I тип — утвержденные знаки независимых профессиональных организаций. Они оценивают весь жизненный цикл товара, от добычи сырья до упаковки.

II тип — экозаявления от самих производителей. Не предполагают строгого контроля над циклом товара и независимой экспертизы.

III тип — декларация об экологичности товара. При этом заключения об экологичности товара и знаков на продукте нет.

Если вы хотите научиться отличать знаки друг от друга и сделать шаг к осознанному потреблению, можете скачать на телефон приложение Ecolabel Guide.

Самая информативная экомаркировка — I типа, но ее получить труднее всего. Поэтому в мире около 25 таких знаков. Расскажем вам о наиболее распространенных.

Листок жизни





Российский знак признан на международном уровне и входит в GEN — Всемирную ассоциацию экомаркировки.

Ставится на товарах для дома, ремонта, электронике, пище и косметике.

Гарантирует соответствие экостандартам на всех этапах цикла: производство, хранение, транспортировка, эксплуатация и утилизация.





EU Ecolabel









Цветок ЕС — знак Евросоюза, правила функционирования которого установлены директивой Европейского парламента и Совета.

Ставится на товарах для дома, ремонта, электронике, пище и косметике

Гарантирует безопасность для здоровья человека и окружающей среды.





Der Blaue Engel





«Голубой ангел» — старейший знак, первая маркировка появилась в 1978 году.

Ставится на электронике, товарах для дома и текстиле.

Гарантирует полную безопасность товаров как для потребителей, так и для экологии.





Nordic Ecolabel





Северный лебедь — официальная экомаркировка стран Северной Европы.

Ставится на текстиле, бытовой химии, косметике, бумаге, электрооборудовании.

Гарантирует безопасность продукции для окружающей среды и потребителей на всех этапах производства и использования.





Vegan





Данный знак был разработан в Великобритании, является маркировкой Vegan Society.

Ставится на пищевых продуктах, лекарствах, бытовой химии и упаковке.

Гарантирует отсутствие компонентов животного происхождения в составе товара.





NSF organic





Данный знак имеет несколько вариантов маркировки.

Ставится на косметической и пищевой продукции.

Гарантирует 70% органических ингредиентов в составе, биоразлагаемую упаковку и отсутствие тестов на животных.





Korea Eco-Label





Входит во Всемирную ассоциацию экомаркировок — Global Ecolabelling Network.

Ставится на товарах для дома, ремонта, косметике, текстиле, бумаге и электронике.





Экомаркировка Казахстан





Знак экологически чистых продуктов.

Ставится на текстиле, бытовой химии, косметике, бумаге, электрооборудовании.

Гарантирует соответствие стандартам ISO 14024 на протяжении всего цикла жизни продукта, от производства до утилизации.





ЕС — Лента Мебиуса





Это марка обозначает, что упаковка сделана из вторсырья и может быть переработана.

Ставится на упаковке, пленке.

Соответствие заданным нормам не контролируется и остается на совести производителя.

Источник: yandex.market.kz