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Экомаркировка. Какие знаки и символы нужно изучить, чтобы совершать безопасные покупки
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Сегодня в 13:45

Экомаркировка. Какие знаки и символы нужно изучить, чтобы совершать безопасные покупки

Экомаркировки — показатель безопасности товара. Наличие такого знака демонстрирует, что его можно использовать и утилизировать без опасений.

Такие символы также обозначают соблюдение этических норм при производстве определенных продуктов. Отсутствие жестокости и насилия по отношению к людям и животным.

Есть три типа экомаркировок:

I тип — утвержденные знаки независимых профессиональных организаций. Они оценивают весь жизненный цикл товара, от добычи сырья до упаковки.

II тип — экозаявления от самих производителей. Не предполагают строгого контроля над циклом товара и независимой экспертизы.

III тип — декларация об экологичности товара. При этом заключения об экологичности товара и знаков на продукте нет.

Если вы хотите научиться отличать знаки друг от друга и сделать шаг к осознанному потреблению, можете скачать на телефон приложение Ecolabel Guide.

Самая информативная экомаркировка — I типа, но ее получить труднее всего. Поэтому в мире около 25 таких знаков. Расскажем вам о наиболее распространенных.

Листок жизни


Листок жизни.jpg

Российский знак признан на международном уровне и входит в GEN — Всемирную ассоциацию экомаркировки.

Ставится на товарах для дома, ремонта, электронике, пище и косметике.

Гарантирует соответствие экостандартам на всех этапах цикла: производство, хранение, транспортировка, эксплуатация и утилизация.


EU Ecolabel


ecolabel.png

Цветок ЕС — знак Евросоюза, правила функционирования которого установлены директивой Европейского парламента и Совета.

Ставится на товарах для дома, ремонта, электронике, пище и косметике

Гарантирует безопасность для здоровья человека и окружающей среды.


Der Blaue Engel

Der Blaue Engel.jpg

«Голубой ангел» — старейший знак, первая маркировка появилась в 1978 году.

Ставится на электронике, товарах для дома и текстиле.

Гарантирует полную безопасность товаров как для потребителей, так и для экологии.


Nordic Ecolabel

Nordic Ecolabel .jpg

Северный лебедь — официальная экомаркировка стран Северной Европы.

Ставится на текстиле, бытовой химии, косметике, бумаге, электрооборудовании.

Гарантирует безопасность продукции для окружающей среды и потребителей на всех этапах производства и использования.


Vegan

Vegan.jpg

Данный знак был разработан в Великобритании, является маркировкой Vegan Society.

Ставится на пищевых продуктах, лекарствах, бытовой химии и упаковке.

Гарантирует отсутствие компонентов животного происхождения в составе товара.


NSF organic

NSF organic.jpg

Данный знак имеет несколько вариантов маркировки.

Ставится на косметической и пищевой продукции.

Гарантирует 70% органических ингредиентов в составе, биоразлагаемую упаковку и отсутствие тестов на животных.


Korea Eco-Label

korea-eco-label.png

Входит во Всемирную ассоциацию экомаркировок — Global Ecolabelling Network.

Ставится на товарах для дома, ремонта, косметике, текстиле, бумаге и электронике.


Экомаркировка Казахстан


Экомаркировка Казахстан.jpg

Знак экологически чистых продуктов.

Ставится на текстиле, бытовой химии, косметике, бумаге, электрооборудовании.

Гарантирует соответствие стандартам ISO 14024 на протяжении всего цикла жизни продукта, от производства до утилизации.


ЕС — Лента Мебиуса

лента Мебиуса.jpg

Это марка обозначает, что упаковка сделана из вторсырья и может быть переработана.

Ставится на упаковке, пленке.

Соответствие заданным нормам не контролируется и остается на совести производителя.

Источник: yandex.market.kz


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