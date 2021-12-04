Экомаркировка. Какие знаки и символы нужно изучить, чтобы совершать безопасные покупки

Экомаркировки — показатель безопасности товара. Наличие такого знака демонстрирует, что его можно использовать и утилизировать без опасений.
Такие символы также обозначают соблюдение этических норм при производстве определенных продуктов. Отсутствие жестокости и насилия по отношению к людям и животным.
Есть три типа экомаркировок:
I тип — утвержденные знаки независимых профессиональных организаций. Они оценивают весь жизненный цикл товара, от добычи сырья до упаковки.
II тип — экозаявления от самих производителей. Не предполагают строгого контроля над циклом товара и независимой экспертизы.
III тип — декларация об экологичности товара. При этом заключения об экологичности товара и знаков на продукте нет.
Если вы хотите научиться отличать знаки друг от друга и сделать шаг к осознанному потреблению, можете скачать на телефон приложение Ecolabel Guide.
Самая информативная экомаркировка — I типа, но ее получить труднее всего. Поэтому в мире около 25 таких знаков. Расскажем вам о наиболее распространенных.
Листок жизни
Российский знак признан на международном уровне и входит в GEN — Всемирную ассоциацию экомаркировки.
Ставится на товарах для дома, ремонта, электронике, пище и косметике.
Гарантирует соответствие экостандартам на всех этапах цикла: производство, хранение, транспортировка, эксплуатация и утилизация.
EU Ecolabel
Цветок ЕС — знак Евросоюза, правила функционирования которого установлены директивой Европейского парламента и Совета.
Ставится на товарах для дома, ремонта, электронике, пище и косметике
Гарантирует безопасность для здоровья человека и окружающей среды.
Der Blaue Engel
«Голубой ангел» — старейший знак, первая маркировка появилась в 1978 году.
Ставится на электронике, товарах для дома и текстиле.
Гарантирует полную безопасность товаров как для потребителей, так и для экологии.
Nordic Ecolabel
Северный лебедь — официальная экомаркировка стран Северной Европы.
Ставится на текстиле, бытовой химии, косметике, бумаге, электрооборудовании.
Гарантирует безопасность продукции для окружающей среды и потребителей на всех этапах производства и использования.
Vegan
Данный знак был разработан в Великобритании, является маркировкой Vegan Society.
Ставится на пищевых продуктах, лекарствах, бытовой химии и упаковке.
Гарантирует отсутствие компонентов животного происхождения в составе товара.
NSF organic
Данный знак имеет несколько вариантов маркировки.
Ставится на косметической и пищевой продукции.
Гарантирует 70% органических ингредиентов в составе, биоразлагаемую упаковку и отсутствие тестов на животных.
Korea Eco-Label
Входит во Всемирную ассоциацию экомаркировок — Global Ecolabelling Network.
Ставится на товарах для дома, ремонта, косметике, текстиле, бумаге и электронике.
Экомаркировка Казахстан
Знак экологически чистых продуктов.
Ставится на текстиле, бытовой химии, косметике, бумаге, электрооборудовании.
Гарантирует соответствие стандартам ISO 14024 на протяжении всего цикла жизни продукта, от производства до утилизации.
ЕС — Лента Мебиуса
Это марка обозначает, что упаковка сделана из вторсырья и может быть переработана.
Ставится на упаковке, пленке.
Соответствие заданным нормам не контролируется и остается на совести производителя.
Источник: yandex.market.kz