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15 эко-инициатив от Apple, Toyota, Reebok и других крупных компаний
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27.11.2020

15 эко-инициатив от Apple, Toyota, Reebok и других крупных компаний

Крупные бренды сегодня задумываются о концепции социальной ответственности и осознанного потребления. Поэтому многие из них продвигают эко-инициативы, создают проекты в области защиты окружающей среды и решении глобальных проблем. Это могут быть программы, которые ограничивают вредное воздействие на экологию. Или шаги по внедрению биоразлагаемой упаковки, созданию коллекций из переработанного пластика. Рассказываем о некоторых из свежих инициатив подробнее.

Toyota объявила о том, что уже в середине 2022 года выпустит серию электрокроссоверов bZ4X. Машины будут оснащены солнечными панелями.

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Reebok выпустил новые кроссовки Nano X1 Vegan, которые на 40% состоят из биологического сырья.

Samsung планирует выпустить новую модель «умных часов», которые будут работать на солнечной энергии. Патент был получен в этом году.

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Ariel запускает программу по снижению температуры стирки на 5 градусов. Компания планирует достичь таких результатов уже к 2025 году.

А BMW постепенно переходит на полное использование метана от навоза для выработки электроэнергии. Этот проект начался в Южной Африке, а в этом году компания начала его в Калифорнии.

Популярный гигант фэшн-индустрии Burberry запускает собственную программу устойчивого развития уже в следующем году. По новой стратегии компания сократит использование вредных для экологии материалов.

Компания Microsoft планирует уже к 2024 году сократить использование воды в дата-центрах на 95%. Поэтому компания занимается исследованиями в сфере жидкостного охлаждения, чтобы не использовать воду для таких целей.

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Apple поддержала программу Imec по созданию устойчивых полупроводниковых технологий и систем. В разработке находится первый модемный чип 5G для смартфонов.

Авиакомпания Emirates впервые утилизировала самолет Airbus A380. Из лайнера сделают предметы мебели и коллекционные вещи.

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Бренд Garden Gourmet от Nestle планирует расширить ассортимент товаров на растительной основе. На полках европейских магазинов можно найти гамбургеры, молочную продукцию, пиццу, а теперь креветки и яйца.

Coca-Cola Icecek Казахстан начал проект по поддержке молодежных инициатив для решения актуальных социальных проблем.

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«Яндекс» осенью выпустил серию эко-сумок, сделанных из ремешков для бейджиков и толстовок. Сумки сшили из неиспользованного мерча.

Онлайн сайт Lamoda запустил подкаст «Ни один кролик не пострадал». Цель — рассказать об экологичном шопинге без вреда окружающей среде.

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Компания IKEA объявила о решении перенести производство из стран Восточной Азии в Турцию. Это сократит углеродный след от транспортировки товаров.

L'Oréal отказалась от использования кистей макияжа из ворса животных. Такое решение компания приняла после публикации видеоролика PETA Asia об условиях производства кистей в Китае.

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