Плоггинг, аренда транспорта и позитив: 10 полезных привычек, которые пригодятся в 2022 году

Начать новый год рекомендуем с внедрения в свою жизнь полезных и экологичных привычек. Можно начинать постепенно, добавляя в будни по одному действию. Присмотритесь, что больше подойдет вашему ритму жизни и привычкам.





1. Собирать мусор во время прогулок или пробежки





Сбор мусора во время пробежки называется плоггинг. Суть в том, чтобы очистить свою уличную беговую дорожку. Помимо бега можно просто собирать мусор, прогуливаясь по городу. Главное запастись перчатками и пакетами.





2. Заменить одноразовый инвентарь





Не новость, но откажитесь от одноразовых бутылок в пользу многоразовых. А тем, кто увлекается протеиновыми батончиками, советуем присмотреться к фруктам и орехам. Так вы сократите углеродный след и не оставите фантиков.

А во время отдыха за городом пользуйтесь термосами и многоразовой посудой. Постарайтесь отказаться от соков в коробках и бутылках.





3. Путешествовать поездом





Поезда считаются более экологичным видом транспорта, чем самолеты. При этом пока, авиасообщение со многими странами не восстановлено. Если маршрут позволяет, попробуйте поехать поездом. Если не получится, приобретайте билеты на прямые рейсы, они экологичнее стыковочных.





4. Арендовать машину





Если ваш выбор — путешествовать на машине, постарайтесь ее арендовать. Это также уменьшит количество выхлопных газов, чем если вы заранее поедете на собственном транспорте.

Также поезжайте налегке, тяжелый груз влияет на расход топлива.





5. Путешествовать экологично









Постарайтесь не распечатывать посадочные талоны. Не обматывайте чемодан пленкой, вместо этого можно купить тканевый чехол.

Вешайте табличку «Не беспокоить» в отеле, чтобы персонал не убирался у вас каждый день. Уборка комнаты и полная смена тапочек, полотенец и других вещей через день не повредит гостям, но принесет пользу природе.





6. Дарить оригинальные и полезные подарки





Чтобы порадовать близких, постарайтесь вложить идею в подарок, следуйте принципу «полезное с приятным». В этой категории могут быть нужные предметы быта, аксессуары и то, что может дарить эмоции: мастер-классы, абонемент в спортзал, прыжок с парашютом.





7. Покупать продукты на развес





Важно отказаться от одноразовых пакетов в пользу авосек и эко-мешочков. К тому же, покупая продукты у местных продавцов, вы уменьшите спрос на импорт зарубежных товаров. Так как транспортировка и упаковка требует значительных ресурсов, постепенный отказ от них также положительно скажется на окружающей среде.





8. Избегать захламления пространства





Жителям постсоветского пространства свойственно держать дома вещи, которые пригодятся когда-нибудь. Попробуйте освободить место в квартире и придерживаться принципов минимализма. В зимний период, это может быть труднее, но задумайтесь: действительно ли вам нужны некоторые вещи.





9. Пересмотреть стиль общения









Говоря об экологии, обычно подразумевают то, что напрямую касается природы. В действительности же, для осознанного образа жизни стоит пересмотреть и свою манеру разговора и общения. Постарайтесь избегать ненужной критики и громких слов.





10. Относиться проще и быть позитивными





Каждый формирует окружение сам. В частности, работая над собственным настроением, каждый формирует позитивную среду вокруг себя. Ведь приятно работать в располагающей обстановке. Поэтому попробуйте придерживаться позитивного настроения.