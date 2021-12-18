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Здоровье, питание и спорт: 8 подкастов о том, как вести здоровый образ жизни
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Сегодня в 13:45

Здоровье, питание и спорт: 8 подкастов о том, как вести здоровый образ жизни

«Медач подкасты»

Подкаст от Medical Channel — портала для молодых врачей и студентов медицинских университетов.

Поднимают самые разные темы: проводят разборы различных болезней, читают полезные лекции, рассказывают о медицине как о науке, а также приглашают экспертов.


«Правда тела»


Подкаст от «РИА Новости», где ведущие обсуждают такие темы, как похудение, питание, спорт, физическое здоровье и психологические аспекты, которые со всем этим связаны.

Узнаете о том, как привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.


«Купрум»

У подкаста короткое и понятное описание: «Все про здоровье и качество жизни с научной точки зрения».

Ведущие дружат с врачами и учеными, ищут доказательства и рассказывают обо всем своей аудитории.


«Бьюти завтрак»

В подкасте лучшие эксперты и известные гости раскроют секреты правильного ухода за кожей. Подкаст организован французской компанией NAOS. Слоган: «Забота прежде всего».


«Прием»

Подкаст от «Т—Ж». Шеф медицинской редакции журнала Ольга Кашубина помогает журналисту Султану Сулейманову выбирать лучшее для своего организма и правильно лечиться.


«Молодость все»

Подкаст от медиакомпании «Бумага» и организации «Серебряный возраст».

Здесь говорят о возрасте, разбираются, почему мы так неоднозначно относимся к старению. Первые морщины, поиск друзей, общение с младшим поколением. Всё это и многие другие проблемы, которые принято считать «старческими», возникают намного раньше выхода на пенсию.


«Без шапки»

Подкаст о том, как вести здоровый образ жизни. Уже доступно два полных сезона и выходит третий.


«Какая боль!»

Подкаст от «Лабы», для тех, кто беспокоится, что может не дожить до пенсии. Авторы задают профессиональным врачам самые важные вопросы о том, как сохранить здоровье и перестать нервничать от выдуманных симптомов.

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