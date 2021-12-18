Здоровье, питание и спорт: 8 подкастов о том, как вести здоровый образ жизни

«Медач подкасты»





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Подкаст от Medical Channel — портала для молодых врачей и студентов медицинских университетов.

Поднимают самые разные темы: проводят разборы различных болезней, читают полезные лекции, рассказывают о медицине как о науке, а также приглашают экспертов.





«Правда тела»





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Подкаст от «РИА Новости», где ведущие обсуждают такие темы, как похудение, питание, спорт, физическое здоровье и психологические аспекты, которые со всем этим связаны.

Узнаете о том, как привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.





«Купрум»





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У подкаста короткое и понятное описание: «Все про здоровье и качество жизни с научной точки зрения».

Ведущие дружат с врачами и учеными, ищут доказательства и рассказывают обо всем своей аудитории.





«Бьюти завтрак»

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В подкасте лучшие эксперты и известные гости раскроют секреты правильного ухода за кожей. Подкаст организован французской компанией NAOS. Слоган: «Забота прежде всего».





«Прием»





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Подкаст от «Т—Ж». Шеф медицинской редакции журнала Ольга Кашубина помогает журналисту Султану Сулейманову выбирать лучшее для своего организма и правильно лечиться.





«Молодость все»





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Подкаст от медиакомпании «Бумага» и организации «Серебряный возраст».

Здесь говорят о возрасте, разбираются, почему мы так неоднозначно относимся к старению. Первые морщины, поиск друзей, общение с младшим поколением. Всё это и многие другие проблемы, которые принято считать «старческими», возникают намного раньше выхода на пенсию.





«Без шапки»





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Подкаст о том, как вести здоровый образ жизни. Уже доступно два полных сезона и выходит третий.





«Какая боль!»





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Подкаст от «Лабы», для тех, кто беспокоится, что может не дожить до пенсии. Авторы задают профессиональным врачам самые важные вопросы о том, как сохранить здоровье и перестать нервничать от выдуманных симптомов.