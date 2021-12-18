Здоровье, питание и спорт: 8 подкастов о том, как вести здоровый образ жизни

«Медач подкасты»
Подкаст от Medical Channel — портала для молодых врачей и студентов медицинских университетов.
Поднимают самые разные темы: проводят разборы различных болезней, читают полезные лекции, рассказывают о медицине как о науке, а также приглашают экспертов.
«Правда тела»
Подкаст от «РИА Новости», где ведущие обсуждают такие темы, как похудение, питание, спорт, физическое здоровье и психологические аспекты, которые со всем этим связаны.
Узнаете о том, как привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
«Купрум»
У подкаста короткое и понятное описание: «Все про здоровье и качество жизни с научной точки зрения».
Ведущие дружат с врачами и учеными, ищут доказательства и рассказывают обо всем своей аудитории.
«Бьюти завтрак»
В подкасте лучшие эксперты и известные гости раскроют секреты правильного ухода за кожей. Подкаст организован французской компанией NAOS. Слоган: «Забота прежде всего».
«Прием»
Подкаст от «Т—Ж». Шеф медицинской редакции журнала Ольга Кашубина помогает журналисту Султану Сулейманову выбирать лучшее для своего организма и правильно лечиться.
«Молодость все»
Подкаст от медиакомпании «Бумага» и организации «Серебряный возраст».
Здесь говорят о возрасте, разбираются, почему мы так неоднозначно относимся к старению. Первые морщины, поиск друзей, общение с младшим поколением. Всё это и многие другие проблемы, которые принято считать «старческими», возникают намного раньше выхода на пенсию.
«Без шапки»
Подкаст о том, как вести здоровый образ жизни. Уже доступно два полных сезона и выходит третий.
«Какая боль!»
Подкаст от «Лабы», для тех, кто беспокоится, что может не дожить до пенсии. Авторы задают профессиональным врачам самые важные вопросы о том, как сохранить здоровье и перестать нервничать от выдуманных симптомов.