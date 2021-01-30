5 профессий будущего: где обучиться и сколько можно зарабатывать

По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Чей-то ручной труд автоматизировали, кто-то не научился мыслить по-новому, кто-то все еще не овладел ПК на продвинутом уровне.

Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.

Делимся с вами интервью с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях.





Лариса Макарова, город — Киев, старший директор и глава департамента управления рисками компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы









Я риск-менеджер. Возглавляю департамент управления рисками компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы, это 17 стран.

Сегодня большинство риск-менеджеров — самоучки, как и я. В то время, когда я начинала работать, специального высшего образования в этой сфере просто не было. Только опыт. Сегодня появилась возможность получить необходимые навыки и знания в университете. Например, получить профессию по специальности «кибербезопасность». Помимо этого есть ряд онлайн-курсов, которые дают возможность глубокого погружения в профессию.

Уровень зарплаты риск-менеджера не может зависеть от объема развития бизнеса или продаж. Задача риск-менеджера — помочь бизнесу правильно развиваться, и он должен адекватно оценивать все риски, не имея личной заинтересованности. Поэтому у специалистов в этой отрасли должен быть высокий уровень зарплаты, чтобы они чувствовали себя комфортно и могли качественно делать свою работу.

Подробнее о профессии риск-менеджера и о том, где ей обучиться, здесь.

Канат Кусембаев, 38 лет, город — Нур-Султан, Data Analyst Team Leader









Я работаю в компании EPAM Kazakhstan на позиции Software Engineering Team Leader в области анализа данных. Выступаю на проектах в роли Data Product Owner и Data Consultant.

Часть инструментов, необходимых для работы в качестве Data Analyst, можно освоить самостоятельно. Также стоит получить образование в сфере IT.

Заработная плата специалистов по работе с данными зависит от различных факторов. Например, доход инженеров Big Data в среднем на 25% выше, чем у разработчиков Business Intelligent. Есть также разница в зависимости от позиции в компании. Согласно опросам в казахстанском сегменте интернета, стажеры получают в среднем около 150 000 тенге, а тимлиды — 692 000 тенге. Это усредненные показатели, в отдельных случаях компании готовы платить тимлиду с опытом около 1 500 000 тенге.

Подробнее о профессии Data Analyst и о том, где ей обучиться, здесь.

Севиль Дарган, 30 лет, город — Алматы, Head of Product в Krisha.kz









Я Head of Product проекта «Крыша». Это сайт объявлений №1 в Казахстане.

Университет — это место, где мы изучаем теорию, прокачиваем навыки анализа и восприятия информации, а также коммуникации. Но прийти к профессии Product Manager можно и путем самообучения, для этого не обязательно иметь профильное образование.

Недавно в нашей компании проводили исследование рынка менеджеров в Казахстане. Согласно этим данным, медиана уровня заработной платы в стране — от 200 000 тенге у начинающих специалистов до 600 000 у опытных сотрудников. Внутри крупных продуктовых компаний есть грейды: junior, middle, senior, которые зависят от ваших навыков, знаний, обязанностей. И в соответствии с этим формируются заработные платы. Иногда менеджер может получать до 2 000 000 тенге, все зависит от компании.

Подробнее о профессии Product Manager и о том, где ей обучиться, здесь.

Александр Нуреев, 30 лет, город — Алматы, руководитель отдела роботизации бизнес-процессов в Beeline Казахстан









Я руководитель отдела роботизации бизнес-процессов в Beeline Казахстан.

Чтобы стать разработчиком RPA — Robotic Process Automation, желательно обладать базовыми навыками программирования. Тогда вы сможете быстрее освоить эту профессию.

Если вы оканчиваете школу и у вас еще нет высшего образования, рекомендую поступить в университет на IT-специальность. Если вы хотите сменить профессию и обучиться роботизации, рекомендую Академию UiPath.

Стажеры, которые только окончили обучение и еще не имеют опыта, могут зарабатывать от 100 000 тенге. Junior-специалисты могут получать 150 000 — 200 000 и выше. Сотрудники уровня Middle — около 400 000 тенге. А Senior — от 600 000 тенге и выше.

Подробнее о профессии разработчик RPA и о том, где ей обучиться, здесь.

Александра Сухарева, руководитель TechLab при PepsiCo Россия









Я менеджер по инновациям, возглавляю TechLab при PepsiCo Россия.

Сегодня для менеджеров по инновациям есть несколько обучающих курсов. Например, от GenerationS. Каждый из них закрывает определенный блок вопросов. Есть общие курсы, которые дают базовую информацию о работе инновационного сообщества. Есть более глубокие, например, по стратегическому мышлению в инновациях, работе с венчурными инвесторами, оцениванию стартапов. Есть курсы, которые ориентированы на практику, как программа Digital Transformation Officers от «Сколково».

Сегодня компании, которые хотят быть конкурентоспособными на рынке, создают внутри направление по работе с инновациями. У таких структур может быть множество названий, каждая компания адаптирует эту деятельность под себя. Чем больше будут развиваться технологии, тем чаще в компаниях будет расти потребность, чтобы кто-то целенаправленно занимался технологиями для них.

Подробнее о профессии инновационный менеджер и о том, где ей обучиться, здесь.