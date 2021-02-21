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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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5 предпринимательниц из Кыргызстана, чьи истории успеха вдохновляют
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Сегодня в 16:50

5 предпринимательниц из Кыргызстана, чьи истории успеха вдохновляют

Жамиля Иманкулова. 49 лет, город — Бишкек, основатель и управляющий партнер компании El Group Consulting, соучредитель КФХ «ЭкоФерма», ТМ Ecomade, facebook

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Я из поколения людей, которое выросло в Советском Союзе. А когда наступило время находить финальную стезю, Союз уже распался. Мои родители — преподаватели, профессора, и я не видела перед собой другой модели. После окончания университета, по возвращении в страну, я преподавала в нескольких вузах одновременно, затем около семи лет работала на различные международные организации и получила там колоссальный опыт.

Я достаточно независимый человек, у меня есть собственное мнение, которое не всегда можно было выразить в рамках международной организации. И в один момент пришло понимание — есть то, о чем я могу сказать сама.

Подробнее здесь.

Эльмира Каримова, 63 года, город — Бишкек, директор частного детского сада, президент Ассоциации дошкольных образовательных организаций

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11 лет назад, когда мне было 52 года, я начала бизнес, абсолютно неизведанное для меня дело — учредила детский сад по системе Марии Монтессори. Это итальянский педагог, нейропсихолог, врач, математик, изумительная женщина, перед которой я преклоняюсь. Сейчас в Кыргызстане пять садов, которые работают по этой системе, но, когда мы открывались, были единственными. Специалистов не было, и не у кого было спросить совета. Другие Монтессори-сады в нашей стране открылись только через пять лет.

Подробнее здесь.

Диана Орозбаева, город — Бишкек, учредитель и директор Cleaner.kg, facebook

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Уже восьмой год я бизнесвумен.

Справляться с ежедневными задачами и идти к своим целям мне помогает отношение к жизни. Став предпринимательницей, я стала по-другому воспринимать сложности. Первое время было нелегко, но сейчас любая проблема для меня — это задача, которую нужно просто правильно решить. Безвыходных ситуаций не существует. Оптимизм, с которым я отношусь к работе и другим сферам жизни, помогает мне не сдаваться и быть счастливым человеком.

Подробнее здесь.

Динара Руслан, город — Бишкек, основатель CodifyLab, председатель правления Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг, facebook

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Я всегда сомневалась, есть ли у меня какие-то особые таланты, но я была убеждена, что смогу скомпенсировать все трудолюбием и упорством.

В детстве я хотела учиться за границей и именно в Америке. Мне говорили: «Это невозможно. Ты не дочь министра, на это нужны большие деньги и связи». Но я всегда верила, что если сильно стараться, то все возможно. Когда я уезжала по программе Work&Travel, у меня был плохой английский, не было денег, моя семья была против, потому что мне было всего 18 лет, а вдобавок в стране случалась революция. Потом, когда я прилетела в Америку, все опять шло не так: нас не встретили, и негде было жить, но я все равно не отступила от своей цели и не вернулась в Бишкек.

Подробнее здесь.

Галина Горноженко, 34 года, город — Бишкек, руководитель медицинской клиники Nova Clinic

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Моя профессиональная деятельность началась с работы телеведущей. Окончив университет, я случайно попала на телевидение, хотя никогда не мечтала об этом. Проработала там семь лет, и это был классный опыт. Я пришла туда совсем юной и не понимающей, чего я хочу от жизни. Сейчас, по прошествии лет, я уверена — все было не зря, этот опыт помог мне стать той, кто я есть сейчас.

Подробнее здесь.

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#женскийбизнес #предприниматель #кыргызстан #бишкек
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