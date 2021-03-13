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5 историй о поступлении и учебе в лучших вузах Великобритании
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13.03.2020

5 историй о поступлении и учебе в лучших вузах Великобритании

University of Cambridge


Камила Роллан, 26 лет, город — Нур-Султан, докторант Кембриджского университета, исследователь в сфере инклюзии, @kamilarollan

Kamila_Rollan.jpg

Кембридж представляет собой конфедерацию колледжей, школ, департаментов и факультетов. Каждый колледж имеет свою недвижимость, библиотеки, общежитие, кафетерий. Есть внутренняя политика, уставы и правила.

Главное преимущество вуза — его студенты и научные сотрудники. Вдохновляет и то, что по этим же улицам ходили Ньютон, Дарвин, Хокинг и другие выдающиеся личности.

Университет каждый день учит меня самодисциплине. Здесь мало контроля извне, поэтому волшебных пинков от кого-то ждать не стоит. Нужно быть самомотивированным и самодисциплинированным, чтобы достичь успеха.

Подробнее здесь.

University of Oxford


Амантай Нургалиев, 27 лет, родной город — Алматы, операционный менеджер, Uber Eats

Амантай Нургалиев

Я выбирал вуз, исходя из качества и содержания программы, которая была мне интересна. На тот момент, в 2013 году, Оксфорд имел сильнейшую программу магистратуры по финансам и экономике в Великобритании. Поэтому я выбрал его.

Есть несколько преимуществ обучения в Оксфорде:

— сильнейшие академики. Например, нам преподавал профессор, который помогал создать дизайн аукциона по выдаче 3G-лицензии в Великобритании

— университетская бизнес-школа имеет связи с крупнейшими работодателями в сфере банкинга и консалтинга

— возможность общаться и работать с самыми талантливыми студентами со всего мира.

Атмосферу Оксфорда тяжело передать словами. Он живет своей историей, знаниями, исследованиями. Меня удивила приверженность к сохранению традиций. На экзамены мы надевали специальную мантию.

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University of Glasgow


Асель Жабагина, 26 лет, город — Варшава, проектный ассистент по безопасности сообществ, ОБСЕ, @assel_zhabagina_

assel_zhabagina_

Я планировала свое поступление в магистратуру в британский вуз уже в девятом классе. Университеты Великобритании — одни из самых рейтинговых и уважаемых в мире. Например, Университет Глазго был основан в 1451 году после Кембриджа, Оксфорда и Сэнт-Эндрюса и входит в десятку лучших вузов Соединенного Королевства.

Меня поразила великолепная двенадцатиэтажная библиотека — одна из крупнейших в Великобритании. Она работала с семи утра до двух часов ночи, а во время сессии 24 часа в сутки.

Обучение в Университете Глазго круто поменяло мою жизнь. Благодаря своим знаниям во время каникул я проходила стажировку в ООН в Женеве, а с 2019 года работаю в ОБСЕ в Варшаве.

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King's College London


Айгерім Тасболатқызы, 25 лет, город — Нур-Султан, юрист Департамента правового развития Администрации МФЦА

лондон

Королевский колледж Лондона — один из ведущих университетов мира. Школа права Кингса, Dickson Poon School of Law, славится качественным образованием в сфере корпоративного и финансового права.

Учеба в Кингсе, как и в других университетах Англии, требует высокого уровня самостоятельности, ответственности и умения грамотно распределять свое время. Программа LLM длится год. За это время важно не только успеть впитать в себя максимум знаний, но и не упустить возможности познакомиться с новой культурой и завести друзей со всего мира.

Одно из преимуществ вуза — интересное расположение. Мой кампус находился на берегу Темзы, в районе Темпл — это юридический район Лондона и знаменитый центр английского права. Там расположены Королевский суд и «инны» — адвокатские сообщества.

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Imperial College London


Жанар Аралбаева, 30 лет, город — Нур-Султан, Team Lead, @zhanar_a

Жанар Аралбаева

Я выбирала университет по рейтингу относительно своей специальности, подала документы в самые топовые вузы.

Для меня основным преимуществом стало то, что в программу было включено много практики. Мы постоянно делали курсовые работы и проекты. Это помогает в дальнейшей работе в индустрии. Многие топовые компании — Microsoft, Amazon — приезжают в университет для набора кадров. Благодаря этому я успешно прошла практики в Bloomberg и Google. Для студентов Imperial привычно работать в лучших компаниях и хорошо себя проявлять. Работодатели отмечают, что мы более стрессоустойчивы.

Есть много мемов и шуток про высокую нагрузку в университете. Думаю, каждый студент Imperial хоть раз оставался в библиотеке до утра.

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