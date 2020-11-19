Я учился в Оксфорде. Казахстанцы о вековых традициях, мировых ученых и перспективах

Амантай Нургалиев, 27 лет, родной город — Алматы, операционный менеджер, Uber Eats





О выборе университета и поступлении





Я выбирал вуз, исходя из качества и содержания программы, которая была мне интересна. На тот момент, в 2013 году, Оксфорд имел сильнейшую программу магистратуры по финансам и экономике в Великобритании. Поэтому я выбрал его.

Для подачи заявки необходимо было сдать специализированный тест GRE или GMAT, написать эссе, заполнить анкету. Тест на знание иностранного языка я не сдавал, так как уже получал образование на английском. После этого прошел собеседование с членом факультета, а спустя два месяца получил приглашение на обучение.

Рекомендую планировать поступление как минимум за год до начала учебы, чтобы подготовиться к экзаменам и тестам.

Эссе — важная часть заявки. Оно помогает приемной комиссии понять, что вы за человек, чего вы хотите от этой программы, что вас мотивирует. Поэтому нужно уделить ему достаточно внимания.

Рекомендую рассказать о своих предыдущих общественных, академических, профессиональных достижениях. У меня были сильные оценки, опыт общественной работы, несколько стажировок. Такие данные помогают при поступлении.

Также рекомендую хорошо подготовиться к собеседованию. В интернете есть много ресурсов, которые содержат примерную структуру и вопросы интервью. Мой совет: не пускать пыль в глаза, а показать, как вы мыслите.

Об особенностях обучения





Есть несколько преимуществ обучения в Оксфорде:

— сильнейшие академики. Например, нам преподавал профессор, который помогал создать дизайн аукциона по выдаче 3G-лицензии в Великобритании

— университетская бизнес-школа имеет связи с крупнейшими работодателями в сфере банкинга и консалтинга

— возможность общаться и работать с самыми талантливыми студентами со всего мира.





Меня поразило количество мероприятий в университете. Часто приезжали известные личности. Например, профессор Джон Нэш — прародитель современной теории игр, Билл Экман — американский предприниматель, основатель хедж-фонда Pershing Square Capital Management. Чтобы все успевать, нужно было балансировать и расставлять приоритеты между учебой, мероприятиями и личной жизнью.

Об атмосфере Оксфорда





Атмосферу Оксфорда тяжело передать словами. Он живет своей историей, знаниями, исследованиями.

Меня удивила приверженность к сохранению традиций. Во время учебы я часто ловил себя на мысли, что время здесь будто остановилось. Например, на экзамены мы надевали специальную мантию и определенные цвета. С одной стороны, это уникальная возможность окунуться в прошлое. С другой, мешает университету полностью идти в ногу со временем.

Студентов Оксфорда отличает манера мышления





Студентов Оксфорда отличает манера мышления. То, о чем и как люди там думают, поражает. Практически за каждым ужином я узнавал о каких-то интересных и амбициозных проектах студентов из разных факультетов. В каждом колледже есть знаменитые выпускники и профессора, которые сделали прорывы в своей области. Например, однажды в столовой я заметил, что рядом со мной обедает сэр Эндрю Уайлс.

Но сейчас я замечаю, что на собеседованиях выпускники топовых вузов иногда излишне самоуверенны. Многие кандидаты считают, что могут получить работу за счет бренда топ-вуза в своем резюме. Но это не гарантирует кандидату больше, чем приглашение на собеседование.

Что дал университет





Самое главное, что я приобрел в Оксфорде, это мои друзья, сокурсники. Я до сих пор поддерживаю связь со многими ребятами из своего потока. Кто-то стал банкиром, кто-то академиком, кто-то ушел в политику. Приятно видеть их успехи и достижения. Наши бессонные ночи в библиотеках прошли не зря.

Университет позволил расширить кругозор, дал понять, что значит конкурировать с лучшими студентами со всего мира. Раньше я был лучшим студентом факультета. А когда оказался в Оксфорде, приземлился, понял, что всегда есть к чему стремиться, нельзя расслабляться.

Я рекомендую поступать в Оксфорд, если вы трудолюбивы, амбициозны, голодны до знаний, готовы постоянно работать над собой. Университет дает своим студентам многое, но требует в ответ не меньшей отдачи.

Талгат Досанов, 38 лет, родной город — Алматы, CEO, linkedin.com

О выборе университета и поступлении





Я получил образование в Великобритании, жил в Лондоне и работал в крупной корпорации. Чувствовал потребность в обучении. Искал программу, которая помогла бы прокачать навыки управления и работы в международных компаниях.

Я всегда мечтал учиться в Оксфорде. Мне нравятся старинные университеты с историей. К тому же там училось много выдающихся ученых, политиков, предпринимателей. Поэтому, когда я узнал, что в Оксфорде есть подходящая программа, куда я могу подать заявку, я это сделал.

На тот момент у меня уже было два высших образования и необходимый опыт работы на руководящих позициях. Я подал заявку, подготовил резюме, прошел собеседование, и меня пригласили на курс.

Об особенностях обучения





В Великобритании высокие стандарты обучения. А в Оксфорде работают преподаватели с мировым именем. Университет подойдет тем, кто готов работать на пределе возможностей. Здесь нет поблажек и возможностей договориться. Требования к студентам высокие, поэтому нужно прилагать усилия.

В Оксфорде работают преподаватели с мировым именем





Я поступил в Оксфорд, будучи опытным сотрудником, осознанно. Поэтому я старался получать те знания, которые смогу в дальнейшем применять на практике. За время обучения у меня появилось много друзей из разных стран, разного возраста, статуса. Было интересно делиться друг с другом своим опытом.

Об атмосфере Оксфорда





Студенты Оксфорда стремятся к новым знаниям и навыкам в любом возрасте. В Великобритании рыночная среда, высокая конкуренция. Поэтому люди всегда нацелены на развитие. У нас на курсе были и пенсионеры, и топ-менеджеры, и домохозяйки, которых объединяло стремление к получению образования.





Еще одна особенность университета — его архитектура. Все колледжи, кампусы, лекторские залы в Оксфорде старинные, с особой атмосферой. Помню, как во время наших занятий на территории университета проходили съемки «Гарри Поттера».

Что дал университет





В Оксфорде я получил новые знания и знакомства. Нетворкинг — большая ценность этого университета. По возвращении в Казахстан применял все полученные знания на практике. И особенно мне помогали люди, с которыми я познакомился во время обучения.

С дипломом такого университета легко получить работу в крупных корпорациях по всему миру. На данный момент мы с партнером запустили криптовалютную биржу в Европе и в Австралии. Сейчас мы вышли на рынок Украины. В следующем месяце в планах выйти в Индию.