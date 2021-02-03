Об учебе в Imperial College London, и почему Google и Amazon ценят выпускников этого вуза

Жанар Аралбаева, 30 лет, город — Нур-Султан, Team Lead, @ zhanar_a





О выборе университета и поступлении





Я выбирала университет по рейтингу относительно своей специальности, подала документы в самые топовые вузы.

Если вы поступаете на программу бакалавриата, нужно выполнить несколько шагов: заполнить форму UCAS и анкету, указать четыре университета, подготовить motivation letter.

Есть особенность — Imperial редко принимает студентов с UK foundation. У меня была немного другая ситуация. Я уже училась на втором курсе в КБТУ. Мне поставили условие — окончить этот курс и набрать выше 95 баллов по четырем основным предметам, относящимся к Computer Science. Я прикрепляла информацию по всем предметам, которые уже закрыла. Это помогло мне поступить сразу на первый курс бакалавриата в Imperial без предварительного британского образования.

Об особенностях обучения





Для меня основным преимуществом стало то, что в программу было включено много практики. Мы постоянно делали курсовые работы и проекты. Это помогает в дальнейшей работе в индустрии. Многие топовые компании — Microsoft, Amazon — приезжают в университет для набора кадров. Благодаря этому я успешно прошла практики в Bloomberg и Google. Для студентов Imperial привычно работать в лучших компаниях и хорошо себя проявлять. Работодатели отмечают, что мы более стрессоустойчивы.

Многие топовые компании приезжают в университет для набора кадров





Кроме большой нагрузки, недостатков в учебе я не увидела.

Об атмосфере Imperial College London





Есть много мемов и шуток про высокую нагрузку в университете. Думаю, каждый студент Imperial хоть раз оставался в библиотеке до утра.





Считается, что если ты из Imperial, то ты точно ботаник. Думаю, это касается всех студентов инженерных специальностей. Люди поступают в этот университет именно для того, чтобы учиться.

Как повлиял университет





Я получила хорошие знания, практический опыт как в университете, так и в компаниях, в которые, возможно, не решилась бы подать, если бы не училась в Imperial College. Диплом топового университета придает мне уверенности, а также дает возможность для дальнейшей учебы в любом университете мира.

Зарина Кажмаганбетова, 35 лет, город — Нур-Султан, технологический консалтинг KPMG, linkedin





О выборе университета





В 2010 году я решила продолжить обучение и поступить в магистратуру. Приняла решение искать университет за рубежом и изучить возможности поступления. Свой выбор сузила до вузов Великобритании из-за 12-месячного срока обучения на степень Master of Science.

Я рассматривала только топ-10 университетов в мире и топ-5 в Великобритании. По моим критериям и первой специальности больше всего подходили Imperial College London и Cambridge. Я поступила в оба, но предпочла ICL, так как программа в этом университете была мне более близка.

О поступлении





На официальных веб-сайтах вузов описаны требования к каждой программе или курсу. Я заполняла онлайн-анкету, подавала на рассмотрение несколько эссе: о том, почему являюсь достойным кандидатом, о своих научных целях, о профессиональных планах в будущем. Также сдавала IELTS, собирала рекомендации от преподавателей и руководителей.

Рекомендую всем поступающим тщательно изучить программу курса и интересы преподавателей на факультете, связаться с ними и проговорить, насколько вы интересны друг другу. Такое предварительное исследование повысит ваши шансы при рассмотрении заявки и позволит найти наиболее подходящее место для обучения.

Об особенностях обучения

ICL — единственный специализированный колледж Великобритании, который входит в топ-5 университетов страны. Он предлагает программы в четырех направлениях: наука, технологии, медицина и бизнес.

В колледже сложная и углубленная программа, которая подходит хорошо подготовленным студентам. Без понимания физики и математики и достаточного объема базовых знаний студент будет отчислен в первый же семестр. Это преимущество, так как уровень подготовки студентов и востребованность выпускников среди работодателей — высокие.

Атмосфера в университете рабочая и по-научному творческая





Среди недостатков я бы отметила скудность общения и нетворкинга на технических специальностях. Из-за больших нагрузок студенты мало общаются.

Об атмосфере Imperial College London





Атмосфера в университете рабочая и по-научному творческая. Студенты постоянно общаются на научные темы. Двери лабораторий открыты круглосуточно для работы над проектами. Преподаватели всегда открыты к диалогу и обсуждению идей. Так было и с моим научным руководителем, очень известным ученым среди научного сообщества Великобритании и Европы, — профессором Эролом Геленбе.





Из-за высоких входных требований в колледже много иностранных студентов из Китая, которые известны своей подготовкой в точных науках.

В Imperial College переплетены свобода и напряженность. Свобода в том, что ты волен обучаться в том темпе и так, как тебе удобно. Никто не контролирует студентов. Но эта же свобода рождает чувство постоянного напряжения, когда ты сравниваешь себя с однокурсниками.

Как повлиял университет





Среди моих приобретений — ответственность за свой прогресс, повышение любознательности, инновационное мышление out-of-the-box, расширение границ мировоззрения среди умнейших ребят со всего мира и уникальные глубокие знания по моей специальности.

После магистратуры в ICL выпускник моей специальности будет комфортно чувствовать себя в Research & Development центре или лаборатории, занимающейся исследованиями в сфере телекоммуникаций. Или может построить карьеру в технологическом консалтинге, как это произошло со мной. Начав с позиции старшего консультанта в 2016 году, сейчас я занимаю позицию заместителя директора практики технологического консультирования в KPMG.

Асель Касембекова, 29 лет, город — Нур-Султан, Product Manager, @asselkassembekova





О выборе университета





Я училась по программе «Болашак», и для поступления мне нужно было пройти Foundation в колледже. Но не все выпускники Foundation в Великобритании могут поступить в топовые университеты. Поэтому я провела небольшое исследование, пообщалась с другими студентами. Выяснила, что в стране есть только три колледжа, которые дают сертификат, действующий в топовых университетах. Я поступила в один из них.

После этого я выбирала вуз, исходя из рейтинга университетов. Для меня самым важным показателем в этих рейтингах было трудоустройство выпускников. И именно у Imperial College London этот показатель самый высокий, так как он нацелен на практическую подготовку хороших специалистов.

О поступлении





Процесс поступления в Imperial отличается тем, что британцы готовятся к этому еще со школы. Они поступают в лучшие частные школы, изучают точные науки, получают по ним самые высокие оценки. Поэтому рекомендую при подготовке делать акцент на математику и физику, брать дополнительные занятия по этим предметам.

В Imperial College ценят не только ваши академические знания, но и внеучебную активность. Это важно подчеркнуть в мотивационном письме.

Также рекомендую как следует подтянуть свой английский язык.

Об особенностях обучения





Для многих студентов Imperial недостатком становится то, что ты целый год посвящаешь курсовым и практическим работам, но на итоговую оценку влияет только экзамен. Это довольно рискованно для студентов. В других университетах значение имеет и работа во время семестра, и экзамен. Но для меня это было не недостатком, а интересным вызовом.

Практические задания направлены на то, чтобы ты был готов к реальной работе. Это самое главное преимущество.





У студентов высокий уровень самостоятельности. Если ты проявляешь инициативу и интерес к предмету, преподаватели помогут со сложностями. Один раз я обратилась к преподавателю с вопросом, и он потратил несколько часов, чтобы еще раз объяснить мне сложные темы. А после этого всегда интересовался, понимаю ли я новый материал.

Об атмосфере Imperial College London





Атмосфера открытая, студенты всегда помогают друг другу. При этом чувствуется здоровая конкуренция. На меня это действовало позитивно, подталкивало вперед.

Кампус университета находится в центре города, вокруг всегда кипела активная жизнь. Поэтому мы старались находить время и на отдых.

Это хорошее место для нетворкинга





Для местных ребят и европейцев попасть в Imperial College London на программу бакалавриата — сложно. Туда поступают самые лучшие, поэтому это хорошее место для нетворкинга. Мои однокурсники работают в крупных мегаполисах в крупнейших компаниях мира.

Как повлиял университет





У меня появилась уверенность, что я справлюсь с любой задачей. Потому что в университете мы каждый день получали новые вызовы и справлялись с ними. Это помогает в карьере. Я не боюсь браться за новые проекты и дела.

Мы много учились, занимались даже на выходных и каникулах. Поэтому, когда я устроилась в одну из компаний Big4, казалось, что у меня мало работы. Этот быстрый темп помогает мне двигаться по жизни быстрее, чем остальным.

Если вы готовы к таким вызовам и планируете работать в топовой компании, стоит рассмотреть этот вуз для обучения.