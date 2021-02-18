University of Glasgow. Об обучении в одном из старейших вузов Великобритании

Асель Жабагина, 26 лет, город Варшава, проектный ассистент по безопасности сообществ, ОБСЕ, @assel_zhabagina_





О выборе университета





Я планировала свое поступление в магистратуру в британский вуз уже в девятом классе. Университеты Великобритании — одни из самых рейтинговых и уважаемых в мире. Например, Университет Глазго был основан в 1451 году после Кембриджа, Оксфорда и Сэнт-Эндрюса и входит в десятку лучших вузов Соединенного Королевства.

Когда я училась в школе «Дарын», нашей формой была юбка-шотландка и галстук. Тогда я и не думала, что в будущем буду учиться в Шотландии.

О поступлении





Я поступила в Университет Глазго, выиграв стипендию Erasmus+ Joint Master Degree. Это уникальная стипендия от Европейского Союза. Финансовая поддержка программы покрывает все расходы, включая стоимость обучения, проживания, медицинскую страховку и переездов.

Нужно было заполнить онлайн анкету и прикрепить необходимые документы: CV, мотивационное письмо, языковой сертификат, рекомендации от преподавателей.





Все знают, что гораздо большее внимание приемная комиссия уделит вашему мотивационному письму. Нужно не просто написать, что вы подходите для программы, а для чего вам это нужно и что вы можете дать университету и в целом сообществу. Также в письме важно показать исследовательский интерес, указать, какие курсы, профессоров хотите выбрать и почему. А также отразить ваши лидерские достоинства и сильные стороны.

Об особенностях обучения





В университете никто не заставляет вас учиться и не ругает за опоздания. Студенты учатся самостоятельно, для себя. Акцент делается на критическое мышление, которое развивается через написание эссе и подготовку диссертации.

Университет имеет отдельную структуру академической поддержки студентов. Предлагает дополнительные семинары, направленные на то, чтобы студент быстрее адаптировался к новой образовательной системе. Это помогает прокачивать разные навыки, которые необходимы для успешной учебы.

Университет имеет отдельную структуру академической поддержки студентов







Меня поразила великолепная двенадцатиэтажная библиотека — одна из крупнейших в Великобритании. Она работала с семи утра до двух часов ночи, а во время сессии 24 часа в сутки. Здание разделено на три уровня: зеленый, где можно говорить в полный голос, янтарный, где можно говорить шепотом, и красный, где нельзя говорить вообще. Это сильно стимулирует.

У университета есть сильная система карьерной поддержки. Career office помогает подготовить ваш CV и cover letter для стажировки или работы.

Об атмосфере University of Glasgow





Первое, что очаровывает — волшебный кампус, многие сравнивают университет с Хогвартсом. Студенты часто делают фотографии в стиле Гарри Поттера.





Интересно, что шотландские студенты одеваются легко по нашим понятиям. Даже в дождь в октябре студенты продолжают ходить в шортах, можно встретить девушек в балетках, но укутанных большим шарфом.

Жители Глазго известны своей дружелюбностью. Это студенческий город. При правильном распределении времени у студентов есть возможность и учиться, и отдыхать, и путешествовать.

Как повлиял университет





Обучение в Университете Глазго круто поменяло мою жизнь. Благодаря своим знаниям во время каникул я проходила стажировку в ООН в Женеве, а с 2019 года работаю в ОБСЕ в Варшаве. Я рекомендую поступать в вуз, где есть хорошее качественное образование, поддержка преподавателей и все условия для развития.

Акан Жусупов, 27 лет, город — Нур-Султан, образование и наука, @zhussupov_





О выборе университета





В 2017 году я работал в НИШ и решил, что мне нужно поступить в магистратуру. Выбрал обучение за рубежом по программе «Болашак». Сначала думал, что выберу программу по педагогике, но в результате интерес к науке перевесил. Я подал заявки в четыре вуза и поступил на программу Master of Science в University of Glasgow.

Университет Глазго входит в Russell Group — это ассоциация элитных вузов Великобритании. Я выбрал его, исходя из программы обучения и курсов, которые мог там получить.

О поступлении





Важно определиться, что именно вы хотите изучать за рубежом, как образование поможет вам в будущем. И исходя из этого, выбирать университет и программу. Рекомендую обратить внимание на профессорско-преподавательский состав. Может получиться так, что в общем рейтинге университет занимает высокую позицию, но именно ваша кафедра будет не такой сильной.

Чтобы увеличить свои шансы на поступление, рекомендую подавать документы в несколько вузов. При этом можно выбрать так, чтобы хотя бы 1-2 из них были немного ниже по рейтингу.

Процесс поступления в зарубежные вузы стандартный: нужно подготовить мотивационное письмо, сдать IELTS. Лучше сделать все заранее, не ждать до последнего.

Об особенностях обучения





Я получил степень Master of Science in Physics. Обучение проходило нелегко. Для окончания обучения мне нужно было закрыть 180 кредитов. Обычно один класс в магистратуре позволяет набрать 20-30 кредитов. У нас же один класс давал 10 кредитов. Поэтому у меня было много курсов. После моего педагогического образования нужно было перестроиться и научиться подходить к процессу обучения как ученый, инженер. Это стало вызовом, но я с ним справился.





Среди моих преподавателей был ученый, который был одним из тех людей, кто впервые открыл гравитационные волны. Это событие стало прорывом в физике в 2015 году. Учиться у него — уникальная возможность. Поэтому первое впечатление от университета было хорошим.

Процесс обучения самостоятельный, никто не следит за соблюдением ваших дедлайнов. Чтобы получать хорошие результаты, необходимо самому следить за всем и постоянно учиться. Я 50% времени проводил в библиотеке, возвращался домой только для сна.

Об атмосфере University of Glasgow





University of Glasgow находится в Шотландии. Во время перерывов между учебой я путешествовал, получил невероятные впечатления от местной природы и культуры. Но нужно учитывать, что здесь специфичный акцент, к которому нужно будет привыкнуть.

Важное преимущество обучения за рубежом — академический нетворкинг с сокурсниками и профессорами





В университете есть возможность поддерживать свои увлечения. Я занимался спортом. Часто посещал лекции приглашенных именитых профессоров, влиятельных людей в сфере науки. Это было интересно и масштабно.

Состав студентов интернациональный. Важное преимущество обучения за рубежом — академический нетворкинг с сокурсниками и профессорами.

Как повлиял университет





Я хотел глубоко изучить физику с научной точки зрения. И в результате достиг этого глубокого понимания. Во время написания диссертации у меня, как студента университета Глазго, была возможность поработать в научном центре SUERC, где работают разные ученые. Там я тоже приобрел много знаний, получил доступ к специалистам, лабораториям, базам исследований.

Сейчас я вернулся в Казахстан и уверен в своих знаниях, могу работать в разных сферах — стал универсальным специалистом.

Айдана Тлеукен, 25 лет, город — Нур-Султан, научный сотрудник, @notoml









О выборе университета





Во время моего обучения на бакалавриате я познакомилась с ребятами, которые окончили вузы Великобритании и вернулись в Казахстан на работу. Это вдохновило меня обучиться именно там.

Когда я выбирала вуз, мне понравилась программа Университета Глазго. Поэтому остановила выбор на нем.

О поступлении





Процесс подачи документов не сложный: нужно заполнить заявку на сайте, написать мотивационное письмо, подготовить рекомендательные письма и сдать IELTS. Отдельно я подавала документы на программу «Болашак».

На мой взгляд, лучше подготовить и подать все документы заранее. Можно сделать скелет мотивационного письма, но адаптировать его под каждую из программ.

Об особенностях обучения





Главная особенность — нулевая терпимость к плагиату. Если в вашей работе заметят заимствования, студента могут пригласить на заседание комиссии по плагиату. А при участии в групповых проектах на каждой странице указываются имена людей, которые над ней работали. Поэтому остаться в стороне не получится.

Профессорско-преподавательский состав компетентный







Администрация и преподаватели часто собирают со студентов обратную связь, рекомендации, учитывают их мнение, чтобы улучшить процесс обучения для будущих студентов.

Профессорско-преподавательский состав компетентный. Они помогали понять инженерию не только в теории, но и связывали материал с реальными кейсами в индустрии. Всегда готовы ответить на вопросы, дать совет. Среди лекторов были и те, кто не имел академической степени, но зато имел большой индустриальный опыт.

Об атмосфере University of Glasgow





Студенческая жизнь в университете активная. Во время экзаменов администрация обращает внимание на эмоциональное состояние студентов. Иногда студенческие клубы дарили нам приятные подарки, привозили животных для поднятия настроения.





Кампус университета старинный. Поэтому ты чувствуешь себя как в сказке. Учебные здания, библиотека, спортивный комплекс находятся в шаговой доступности.

В университете проводится много мероприятий. Например, я посещала открытые микрофоны и пела там.

Студенты в Университете Глазго из разных стран, но всех их объединяет целеустремленность.

Как повлиял университет





Я приобрела навыки исследовательской работы. Мне настолько понравился этот процесс, что теперь я работаю в университете в качестве научного сотрудника.

Я научилась соблюдать баланс между учебой и отдыхом. Мы старались путешествовать в свободное от учебы время.

В университете я нашла много друзей из разных стран, с которыми до сих пор поддерживаю контакт.